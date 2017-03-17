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Материализация эфира. Одно из мнений

11:11. 17 марта 2017 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

Одно из мнений о физической картине мира. Знания об эфире были всегда и только при Эйнштейне была проведена спецоперация по запрещению этого знания. У Менделеева в таблицах эфир находится в начальных ячейках “Ньютоний” и “Короний”.

См. Фальсификация таблицы Менделеева

Кто и зачем скрыл эфир из таблицы Менделеева? Одно из мнений

Как из таблицы Менделеева исчез Эфир

Атомы, которые рождают воду, уголь и кислород называются водород, углерод и кислород. Но только в начале именно эфир рождает все атомы.

По другой концепции под эфиром правильней понимать первоматерии, из которых состоит всё окружающее пространство.

См. также: Тихая сенсация: нефть синтезируется сама в отработанных месторождениях

Источник: www.kramola.info

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