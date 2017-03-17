Литовский депутат ищет в России виноватых в деградации своей страны

Депутат литовского Сейма от националистической партии «Союз отечества — Христианские демократы» Лауринас Кащюнас увидел на местном телевидении «пропаганду российского или советского устоя жизни, элементы ностальгии по СССР». О своём открытии Кащюнас написал письмо в литовскую комиссию по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ). Депутат обеспокоен тем, что рост «транслируемой российской продукции» на литовских телеканалах приводит к «расстройству демократического строя». Пресс-атташе ЛКТРВ Бируте Киршене успокоила местную прессу тем, что ведомство отреагирует на письмо депутата и изучит, «какое количество российской продукции транслируется на телеканалах Литвы».

Как телеканалы навеяли литовскую грусть о советском прошлом

Строго говоря, анализ вещания литовских телеканалов уже сделан и опубликован. Именно он возбудил мысль депутата Кашюнаса. Как выяснили исследователи медиарынка, пять крупнейших отечественных телеканалов (Lietuvos rytas TV, BTV, TV6, TV1, TV8) активно используют российскую продукцию. Они переводят и транслируют сериалы и художественные фильмы, показывают телешоу.

К ужасу депутата Кашюнаса в Литве полюбились выпуски «Битвы экстрасенсов», российские «Интерны» и «Возвращение Мухтара», сериалы про полицейских, военных, развлекательные программы. Увидеть в этих трансляциях пропагандистский посыл можно только с сильно большим воображением. Эксперты объясняют проще: российская ТВ-продукция более высокого качества, чем литовская, которая в данном случае оказывается неконкурентоспособной.

Проводивший исследование местного телевещания политолог Нериюс Малюкявичюс отметил резкий рост объёма трансляции российской продукции на литовском телевидении. Десять лет назад это было 79 часов в сутки. Причём, в сетке вещания преобладали старые советские фильмы. Сейчас трансляция на литовских каналах «русского продукта» возросла в 2,5 раза до 198 часов эфирного времени. «Таким образом, — пишет Малюкявичюс, — сегодня мы получаем информации из России на двое суток больше, чем десять лет назад».

Выводы политолога повергли литовских националистов в культурный шок. Они увидели в этом «российскую экспансию», проявление «информационной войны». Более уравновешенные политики в данном случае говорят об определённой деградации литовского телевидения, и не только. Упадок наблюдается в стране в целом. Его никак не прикрыть антироссийской или антикоммунистической риторикой.

11 марта Литва отметила 27-ю годовщину восстановления своей независимости. По этому случаю депутат Европарламента, бывший президент страны Роландас Паксас подвёл некоторые итоги постсоветской истории Литвы. Свой главный вывод Паксас сформулировал так: «За минувшие двадцать семь лет ничего не сделано, ничего не построено. С каждым годом людей в Литве становится всё меньше и меньше, а оставшимся жить всё тяжелее».

Печальный вывод Роландаса Паксаса можно было бы отнести к стенанию оппозиционного политика. Но вот данные Eurostat о ситуации в Литве. Они свидетельствуют: почти треть литовцев находится на грани нищеты. Эта ситуация сохраняется в стране уже восемь лет. Заработная плата здесь остаётся одной из самых низких в Европе, а рост цен значительно опережает рост доходов.

Может быть, поэтому националистические политики так озабочены «элементами ностальгии по СССР» в литовском обществе. Меж тем, как заметил Паксас, ностальгирующих в стране становится всё меньше и меньше. На начало нынешнего года в Литве насчитывалось 2 млн. 849 тысяч постоянных жителей. В Литовской ССР 27 лет назад их было 3 млн.689 тысяч.

Из страны идёт ежегодный отток населения. В прошлом году эмигрировали более 50 тысяч литовских граждан. Сейчас, по экспертным данным, страну каждый час покидают 4−5 человек, в сутки — 100-120 человек. Прогноз департамента по экономическим и социальным вопросам ООН обещает убыль населения Литвы в 2017 году по 125 человек в день.

В Европу на заработки

«Распропагандированные» российским сериалом «Интерны» литовцы едут всё-таки не в Москву, а главным образом в страны Западной Европы, на заработки. Эту тенденцию не изменить национально-патриотической риторикой и обвинением телеканалов в распространении российской ТВ-продукции. В эмиграцию литовцев гонят безработица и отчаяние.

Последние опросы общественного мнения, например, показали: почти 60% граждан Литвы считают, что жизнь в стране только ухудшается. Пессимизм одолел и официальных лиц. На днях заместитель председателя правления Банка Литвы Раймондас Куодис объявил, что литовская экономика находится в очень плохом состоянии. «Сегодня государство медленно вымирает, — делает неутешительный вывод Куодис . — Воспрепятствовать этому процессу фактически невозможно».

Впрочем, энтузиасты экономического возрождения в Литве есть. Заметны они и в соседних странах Балтии. Только вот их рецепты оживления экономики имеют мало общего с практической работой по выводу своих стран из затяжного кризиса. Безбедную жизнь прибалтийские политики хотят обеспечить за счёт получения от России компенсаций за «советскую оккупацию 1940 по 1991 год».

Авторы этой инициативы, оформленной два года назад в совместный меморандум (главы министерств юстиции Латвии, Литвы и Эстонии), как-то не обратили внимания на то, что в указанные годы (1941-1945) была реальная фашистская оккупация. К ней у прибалтов сегодня претензий нет. По их мнению, за всё должна ответить Россия.

Аппетиты проявились разные. Эстонские власти, например, заявляют об ущербе в $49 миллиардов. Литовцы с окончательной цифрой не определились. Пока в ходу оценка бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса, заявившего в своё время, что «оккупация» обошлась республике в $28 миллиардов. Больше всех насчитала Латвия. По оценкам её правительственной комиссии, ущерб, якобы нанесённый прибалтийским республикам, составил €300 миллиардов.

На прошлой неделе министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу встретился с журналистами и объявил, что в настоящее время комиссия прибалтийских экспертов занята «систематизированием и обнародованием связанных с оценкой причиненного оккупацией ущерба информации и материалов».

Эстонский министр умолчал, как будет комиссия учитывать объекты, построенные в республиках за годы советской власти, — заводы, фабрики, сельскохозяйственные комплексы, порты, трубопроводы, тепловые -и электростанции и прочее богатство, изрядно разбазаренное за годы независимости.

В этом ряду особо выделяется построенная в 1983 году в Литве Игналинская атомная электростанция. К моменту объявления в Вильнюсе независимости она была практически новым объектом. Два атомных реактора электрической мощностью в 1500 мегаватт позволяли республике не только обеспечивать себя теплом и электроэнергией, но даже продавать излишки соседям.

Станция вышла на проектную мощность в 1993 году и давала 88,1% всей произведённой в республике электроэнергии. Этим объектом Литва заплатила за вступление в Евросоюз. Под предлогом обеспечения безопасности Брюссель заставил литовцев вывести Игналинскую АЭС из эксплуатации. Энергетические компании Европы лишились нежелательного конкурента, а Литва стала жечь газ для генерирования энергии и даже закупать её.

Вильнюсу, правда, пообещали помочь в строительстве новой безопасной станции рядом с Игналинской АЭС. Под это дело наметили план постройки АЭС совместно с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi. К 2021 году обещали сдать объект в эксплуатацию. Сейчас Роландас Паксас с сожалением констатирует, что Литва «ни на миллиметр не продвинулась к конкретным работам по строительству новой АЭС».

Паксас считает: «Игналинская АЭС при руководстве социал-демократов и поддержке консерваторов была закрыта специально во имя интересов тех, кто был заинтересован в увеличении поставок газа в Литву». Поэтому ждать строительства новой станции теперь бессмысленно. Новая АЭС в Литве не появится никогда.

Экономические провалы власти независимой Литвы вгоняют население республики в нужду, выталкивают на заработки в Европу. Вряд ли получит ся объяснить их российской пропагандой. Что касается «элементов ностальгии по СССР», — это всего лишь грустная память литовцев о времени, когда Прибалтика строилась, развивалась и крепла. Похоже, люди о нём ещё не забыли…