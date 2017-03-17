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Либероидно-церковный проельцинский шабаш в Кремле

11:19. 17 марта 2017 Просмотров - 199 3 коммент. Опубликовал:
Не зря в народе говорят: ворон ворону глаз не выклюет. И сколько бы Гундяев ни говорил красивых слов о своей любви к тысячелетней России, его истинное русофобское отношение к народу нет-нет, да и проявится прилюдно.

То у него славяне Руси варвары, почти звери. То Патриарх чествует антигероя РФ Чубайса:

Занимая различные ключевые посты в государстве в непростые для нашей страны годы, Вы по праву заслужили репутацию одного из наиболее эффективных руководителей в России.”

Последний, но не менее яркий случай участия лидера РПЦ в либероидном иудейском шабаше – чествование ельцинской вдовы. В компании того же обожаемого Патриархом Чубайса и всей обоймы оставшихся от „семибанкирщины” иудейских олигархов, обокравших русский народ.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ельцин, иудей, либероиды, Россия, РПЦ, русский, славяне, Спицын
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3 коммент.»

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    СВАРОЖИЧ 17 марта 2017 в 11:23 Ссылка Пометить
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    Слетелись мухи.Развелось паразитов -дармоедов! Где столько хлорки взять? А яму какую копать!

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    nikolay 17 марта 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    Советский бред Спицина. Русским с 1917 года вешали историческую “лапшу на уши”. Это продолжение той же политики.

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    рысь 17 марта 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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    Что вы хотите от Гундяева, который в миру по маме Вексельман. Тем, кто действительно интересуется можно ознакомиться с биографией этого “пастыря”, как он за ДВА ГОДА сделал карьеру вплоть до представителя патриарха в Женеве. Про “коммерческую” деятельность этого …. во времена катастройки не писал только ленивый. Так что все по плану. Однако, он свое предательское дело уже сделал, теперь очередь Иллариона(Алфеева) в миру иудея Дашковского.

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