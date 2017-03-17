Либероидно-церковный проельцинский шабаш в Кремле
11:19. 17 марта 2017 Просмотров - 199 3 коммент. Опубликовал: brahman
Не зря в народе говорят: ворон ворону глаз не выклюет. И сколько бы Гундяев ни говорил красивых слов о своей любви к тысячелетней России, его истинное русофобское отношение к народу нет-нет, да и проявится прилюдно.
То у него славяне Руси варвары, почти звери. То Патриарх чествует антигероя РФ Чубайса:
„Занимая различные ключевые посты в государстве в непростые для нашей страны годы, Вы по праву заслужили репутацию одного из наиболее эффективных руководителей в России.”
Последний, но не менее яркий случай участия лидера РПЦ в либероидном иудейском шабаше – чествование ельцинской вдовы. В компании того же обожаемого Патриархом Чубайса и всей обоймы оставшихся от „семибанкирщины” иудейских олигархов, обокравших русский народ.
То у него славяне Руси варвары, почти звери. То Патриарх чествует антигероя РФ Чубайса:
„Занимая различные ключевые посты в государстве в непростые для нашей страны годы, Вы по праву заслужили репутацию одного из наиболее эффективных руководителей в России.”
Последний, но не менее яркий случай участия лидера РПЦ в либероидном иудейском шабаше – чествование ельцинской вдовы. В компании того же обожаемого Патриархом Чубайса и всей обоймы оставшихся от „семибанкирщины” иудейских олигархов, обокравших русский народ.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Слетелись мухи.Развелось паразитов -дармоедов! Где столько хлорки взять? А яму какую копать!
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Советский бред Спицина. Русским с 1917 года вешали историческую “лапшу на уши”. Это продолжение той же политики.
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Что вы хотите от Гундяева, который в миру по маме Вексельман. Тем, кто действительно интересуется можно ознакомиться с биографией этого “пастыря”, как он за ДВА ГОДА сделал карьеру вплоть до представителя патриарха в Женеве. Про “коммерческую” деятельность этого …. во времена катастройки не писал только ленивый. Так что все по плану. Однако, он свое предательское дело уже сделал, теперь очередь Иллариона(Алфеева) в миру иудея Дашковского.