Лгун и провокатор Ричард Макларен признал фальсификацию допингового скандала
Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен признал наличие ошибок в своем докладе о допинге в российском спорте. «Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу, три часа, по его инициативе, она была в Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», – сказал Смирнов.
Как сообщалось ранее, WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору.
После всех этих признаний в подделке доказательств, которые привели к отстранению сотен спортсменов и всей паралимпийской сборной России - и именно из-за обвинений в государственной допинговой програме России - этого гниду и всю продажную псевдоолимпийскую тусовку следует утопить с сортире и сказать, что они само, по ошибке.
Испортили людям все удовольствие от Олимпиады, гниды коррумпированные
http://новости-россии.ru-an.info/новости/лгун-и-провокатор-ричард-макларен-признал-фальсификацию-допингового-скандала/
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Не признал-бы.
Но вежливые люди вежливо зажали яЫцы в тиски )))
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А не по фигу? То что они все на таблетках мы и без всяких макларенов знаем. То, что спорт перестал быть спортом и превратился в рулетку то же. Сейчас время такое и страна такая. Какую отрасль не возьми всюду “плохие бояре”. А гниль продолжает расти дальше.
Помню включил спортивный канал. Футбол. Смотрю бегают какие то обезьяны. Думал какая нибудь мексика с бразилией. Фиг!!! Спартак с Зенитом. И хрена мне на них глядеть?
А олимпиада? Приходится болеть за казахстан с Беларусью. Там хотя бы наши. А то эти мамеды с саркисами и другая нерусь никакой радости не вызывает. За казахстан русских выступает больше.
Когда то у спорта был лозунг: быстрее выше сильнее. Щас не. Щас у кого спонсор круче. И врачи хитрее.