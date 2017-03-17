Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен признал наличие ошибок в своем докладе о допинге в российском спорте. «Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу, три часа, по его инициативе, она была в Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», – сказал Смирнов.

Как сообщалось ранее, WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору.



После всех этих признаний в подделке доказательств, которые привели к отстранению сотен спортсменов и всей паралимпийской сборной России - и именно из-за обвинений в государственной допинговой програме России - этого гниду и всю продажную псевдоолимпийскую тусовку следует утопить с сортире и сказать, что они само, по ошибке.



Испортили людям все удовольствие от Олимпиады, гниды коррумпированные

http://новости-россии.ru-an.info/новости/лгун-и-провокатор-ричард-макларен-признал-фальсификацию-допингового-скандала/