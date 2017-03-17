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Лгун и провокатор Ричард Макларен признал фальсификацию допингового скандала

17:38. 17 марта 2017 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:

Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен признал наличие ошибок в своем докладе о допинге в российском спорте. «Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу, три часа, по его инициативе, она была в Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», – сказал Смирнов.

http://ru-an.info/Photo/QNews/n45510/1.jpeg

Как сообщалось ранее, WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору.

После всех этих признаний в подделке доказательств, которые привели к отстранению сотен спортсменов и всей паралимпийской сборной России - и именно из-за обвинений в государственной допинговой програме России - этого гниду и всю продажную псевдоолимпийскую тусовку следует утопить с сортире и сказать, что они само, по ошибке.

Испортили людям все удовольствие от Олимпиады, гниды коррумпированные 

 

http://новости-россии.ru-an.info/новости/лгун-и-провокатор-ричард-макларен-признал-фальсификацию-допингового-скандала/

Метки: допинг, ложь, Макларен, олимпиада
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2 коммент.»

  • 10498 -74
    Русофил 17 марта 2017 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Не признал-бы.
    Но вежливые люди вежливо зажали яЫцы в тиски )))

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  • 4164 3324
    СВАРОЖИЧ 17 марта 2017 в 19:05 Ссылка Пометить
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    А не по фигу? То что они все на таблетках мы и без всяких макларенов знаем. То, что спорт перестал быть спортом и превратился в рулетку то же. Сейчас время такое и страна такая. Какую отрасль не возьми всюду “плохие бояре”. А гниль продолжает расти дальше.
    Помню включил спортивный канал. Футбол. Смотрю бегают какие то обезьяны. Думал какая нибудь мексика с бразилией. Фиг!!! Спартак с Зенитом. И хрена мне на них глядеть?
    А олимпиада? Приходится болеть за казахстан с Беларусью. Там хотя бы наши. А то эти мамеды с саркисами и другая нерусь никакой радости не вызывает. За казахстан русских выступает больше.
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