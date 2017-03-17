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Как Навальный своим фильмом помогает Медведеву

11:08. 17 марта 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

В своем видеоблоге № 101 я высказал свою точку зрения на фильм о Д.А. Медведеве, который снял Навальный. Критические отзывы зрителей, говорят о том, что мне не удалось ясно изложить мою точку зрения. Поэтому специально для этого я решил ещё раз все объяснить.

Фильм Навального о Медведеве — это отвлечение внимания, от реальных провалов в работе правительства.  Это увод общественного мнения в сторону от вопросов, на которые Д.А. Медведев не может ответить (почему до сих пор не выполнены майские указы президента?), в сторону вопросов на которые ему ответить очень легко.

Это – помощь Навального Медведеву. Это – укрепление позиций премьера. Это его страховка от возможной отставки правительства. Это шаг в борьбе за кресло премьера

Подробности в ролике…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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