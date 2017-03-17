Деятельность нового президента одобряют меньше половины американцев

Согласно опросу, проведенному FoxNews, 51% граждан Америки не одобряют деятельность президента Трампа. Тех, кто считает, что он принимает правильные решения на посту главы государства, значительно меньше - 43%. За месяц число сторонников мистера Трампа уменьшилось на 5%. Если верить статистике, большинству американцев не нравится его политика в отношении мигрантов, здравоохранения и России.

Любопытно, что неделю назад первая леди, согласно опросу CNN/ORC, обошла президента. Рейтинг Меланьи Трамп составил 52%, а у ее супруга он лишь 45%.

Особенно негативно по отношению к первой леди настроены демократы. Доброжелательно к ней относятся лишь 22% сторонников Хилари Клинтон. Негативное же отношение почти у каждого третьего – 32%.

Конечно, первый месяц у власти выдался для Дональда Трампа нелегким, подчеркивает IBTimes. Достаточно вспомнить отставки в его администрации, порой противоречащие заявления от членов правительства и его помощников, многочисленные утечки конфиденциальной информации из Белого дома, а также недавние обвинения в адрес сотрудников президентской команды, которые имели контакты с российскими дипломатами перед его инаугурацией.

Впрочем, не все так мрачно для нового президента США. 48% опрошенных считают, что состояние американской экономики улучшается. 51% респондентов считают, что Трамп, по крайней мере, пока сделал для выполнения предвыборных обещаний больше, чем последние президенты.

Реакция Дональда Трампа на результаты последних опросов пока неизвестна. Однако известно, что во время избирательной кампании он неоднократно призывал не доверять не всегда достоверным опросам.