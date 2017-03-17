День весеннего равноденствия 2017 – приметы, мероприятия, традиции, поздравления

С древних времен и поныне человечество живет в ладу с естественными ритмами природы. День весеннего равноденствия – значимая дата, повторяющаяся каждый год в двадцатых числах марта. С этим днем связано множество природных процессов и любопытных явлений. День весеннего равноденствия — это важное событие, причем не только в астрономическом, но и в астрологическом смысле. В этот день зима начинает проигрывать весне, уходя в прошлое.

День весеннего равноденствия – значимая дата, повторяющаяся каждый год в двадцатых числах марта. С этим днем связано множество природных процессов и любопытных явлений.

В 2017 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 10.29 по Гринвичу (13.29 мск). В это время центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из южного полушария Земли в северное. С этого момента вплоть до летнего солнцестояния ночь становится короче дня. День весеннего равноденствия можно считать «официальным» началом весны в северном полушарии и началом осени в южном.

Каждый год равноденствие случается в разное время в разных точках планеты в период между 19 и 21 марта. Это обусловлено двумя факторами:

продолжительностью календарных лет. В обычный год равноденствие наступает на 5 часов 48 минут позднее, чем в предшествующий, а в високосный — на 18 часов 11 минут раньше;

географическим положением. Время наступления равноденствие разнится для каждого часового пояса.

Весеннее равноденствие в астрологии

Между соотношением дня и ночи и временами года есть прямая связь. Когда день больше ночи, то Солнце прогревает землю в той или иной части планеты сильнее. В этой же части она прогревается хуже, когда день очень короткий.

Дело в том, что Земля наклонена по отношению к Солнцу, поэтому когда она движется вокруг него, одно определенное место сначала как бы разворачивается к светилу, а потом прячется, из-за чего и происходит смена времен года. Сейчас Земля находится в промежуточном положении, когда лучи падают с большим, но не максимальным углом по отношению к поверхности. 20 марта Земля достигнет точки в космосе, когда сила Солнца для северного и южного полушарий будет примерно одинаковой.

Таким образом, весеннее равноденствие — это не день в астрономическом плане, а лишь небольшой миг, который говорит о том, что зиме пришел конец. Начиная с дня зимнего Солнцестояния Земля прошла ровно четверть пути вокруг Солнца. Теперь начинается вторая четверть — весенний период. День теперь будет длиннее ночи.

20 марта — это день равноденствия лишь условно. Переход из зимы в весну по астрономическим меркам произойдет в 13:28 минут по московскому времени. Именно поэтому 20 марта день и ночь будут не абсолютно равны, а максимально приближены друг к другу.

Одной из особенностей равноденствия весной является его возможное смещение на один день. Это не значит, что Земля движется с разной скоростью — на самом деле это событие происходит каждый раз с одним и тем же интервалом времени, просто существует такое понятие, как високосный год. Бывает так, что весеннее равноденствие выпадает на 21 или 19 марта.

Весеннее равноденствие в астрономии

В течение календарного года Земля вокруг Солнца проходит четыре очень важные точки. Первая – это летнее солнцестояние, вторая – осеннее равноденствие, третья – зимнее солнцестояние, четвертая – весеннее равноденствие.

Во время весеннего равноденствия наступает астрономическая весна. Погодные условия могут еще быть не совсем весенними, но с зимой уже можно попрощаться.

История праздника

У славян существовало несколько великих торжеств, которые проводились в течение года. Один важный праздник язычники отмечали весной – это Комоедица. Сейчас этот день празднуется у нас как Масленица, которая проводится в рамках православных устоев и традиций.

Христианская церковь объединила таким образом весенние народные обряды и торжества с великой религиозной датой, так как Масленица выпадает на сырную (мясопустную) неделю, предваряющую Великий пост. В течении этой седмицы церковью позволяется вкушать яйца, сыр и другие молочные продукты, рыбу. Мясо же находится в эти дни под строжайшим запретом.

Вернемся же к Комоедице. Данный праздник, который славяне на Руси отмечали весной, еще задолго до христианства, приходился аккурат на время Великого поста. Длилась Комоедица целых две недели – неделя до даты весеннего равноденствия и неделя после нее.

Праздник Комоедица посвящался активным проводам уже надоевшей за долгие холодные месяцы зимы и встрече цветущей, зеленой весны. Также в Комоедицу славяне отмечали начало Нового года.

Свое интересное название праздник Комоедица получил благодаря одной немаловажной древнеславянской традиции – почитание Медвежьего бога, которого называли Комо. Точно в день весеннего равноденствия, выпадающего на середину празднования Комоедицы, славяне-язычники выпекали блины и «угощали» поджаренными и безумно вкусными кусочками сладкого теста Медового зверя.

Вполне возможно, что старая добрая пословица «первый блин комом» на самом деле звучит не иначе, как: «Первый блин – комам!», то бишь, пушистым любителям меда, медведям.

Обычай печь блины на Комоедицу связан с тем, что румяные лепешки видом своим, формой, а также обжигающей температурой походят на недосягаемое солнышко, которое как раз начинает вступать в полную силу в день равноденствия.

Этой традицией славяне почитали силу весеннего солнечного диска. Лакомясь вкусными блинками, люди верили – с каждым съеденным кусочком они наполняются животворящей мощью солнечного света.

Праздновалась Комоедица широко и весело: были там и обряды, сочетающие в себе несовместимое: религию и магию. Пляски и песни в этот день перемежались с увлекательными шумными играми, а праздничное застолье довершало картину всеобщего народного гуляния.

Традиции и обряды

Как раньше, так и сегодня этот день сопровождается различными празднованиями и обычаями. Например, сегодня в некоторых странах 20 марта отмечают Новый год. К ним относятся: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, то есть страны Великого шелкового пути.

Также во многих странах этот день является магическим, так как это единственный день в году, когда весна встречается с весной. Обычно в это время гадают, в языческой культуре встречают весну, торжественно сжигая чучело зимы.

Для Германии и кельтов этот день ассоциировался с возрождением весны и знаменовался началом земледельческого сезона. Чтобы особенно встретить весну, хозяйки окрашивали яйца и пекли пшеничные булочки. Эти обычаи соблюдаются для того, чтобы угодить Остаре – богине весны.

На Руси этот день отмечали по особенному, и назывался он Сороки. По мнению древних славян именно в это время прилетает множество птиц, а именно 40. Символом же праздника являлся жаворонок, так как он возвращался первым.

Одним из обычаев было печь в этот день печенье в виде птицы. А первому, кто увидит жаворонка, дарили печенье от всей деревни. Остальное лакомство впоследствии раздавали всем детям в деревне, чтобы те, в свою очередь зазывали жаворонков, которые по поверьям и принесут с собой весну. Дети брали палки, куда привязывали кукол Мартиничек и печенье, бежали на любую вершину и кричали во весь голос:

“Жаворонки, прилетите,

Студену зиму унесите,

Тёплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!”

Те, кто постарше кричали на вершинах веснянки. Если же в деревне не было никакой возвышенности, то люди шли к проталинам и там совершали все обряды.

Гадания и заговоры в день весеннего равноденствия

Некоторые девушки и парни в этот день после захода Солнца приступали к гаданиям. Кто-то хотел узнать о замужестве (женитьбе), кто-то – улучшить свою внешнюю привлекательность, а некоторые просто желали выяснить, что их ждет в скором будущем. Так, при выпекании пряников-жаворонков девушки клали в сырое тесто мелкие предметы. Каждый из них имел свое предсказание. Например:

колечко – готовься к свадьбе;

гвоздик – будет повод для печали;

монета – будешь жить в достатке;

ключ – наследство, прибыль, станешь владельцем нового жилья;

бусина – вскоре наступит долгожданная беременность;

пуговичка – предстоят многочисленные обновы;

серьга – к встречи с суженным (суженной).

Вечером каждый по очереди брал по одному прянику и разламывал. По найденному предмету и судили о будущем.

На восходе или закате Солнца в День весеннего равноденствия можно провести ритуал на благополучие. Для этого необходимо приготовить две свечи – белого и черного цвета. Они будут символизировать свет и тьму. Также приготовьте горшочек с землей и семена, предварительно размоченные в воде. Зажгите свечи, рядом с собой расположите горшочек и семена. Сконцентрируйтесь и начинайте мысленно рассказывать семенам, какую жизнь вы хотите иметь, что желаете поменять в своей судьбе. Как можно четче визуализируйте образ своего счастливого существования. Затем посадите семена в землю и полейте водой. По мере того, как семена будут прорастать, ваша жизнь начнет меняться в желаемую сторону.

Воплотить мечты в действительность поможет уникальная медитативная практика. Занятие следует проводить в полном одиночестве, создав для себя уютную атмосферу в помещении. Зажгите свечу. Присядьте в кресло или прилягте на диван. Закройте глаза. Для глубокого расслабления можно использовать дыхательную гимнастику. Начинайте разыгрывать в своем воображении ситуации с учетом того, что ваша мечта уже исполнилась. К примеру, вообразите, как вы живете, какой автомобиль имеете, во что одеты, с кем общаетесь, что кушаете, какие заведения посещаете и т.п. Нужно максимально глубоко погрузиться во внутренний мир и проникнуться своим желанием. Теперь представьте, что перед вами в воздухе материализовался большой полупрозрачный шар золотистого цвета. Заходите в него и усилием воли устремляйтесь ввысь. Далее попробуйте мысленно раствориться во Вселенной. Спустя какое-то время вы должны ощутить прилив сил. Это значит, что положительная космическая энергия возымела мощное действие на ваше подсознание. С этого момента в вашей жизни начнут постепенно происходить изменения.

Поздравления

***

Наконец-то зима уступила свой трон

Молодой и цветущей весне,

Скоро снова услышим волнение крон

И полюбим тепло мы вдвойне!

Поздравляю тебя с равноденствия днем!

Улыбайся веселым лучам,

Подружись с самым первым весенним дождем

И о чуде мечтай по ночам!

***

Пусть весеннее равноденствие – день, когда наступает паритет света с тьмой, ознаменуется для вас наступлением душевного спокойствия. Пусть покинет зима сердце вместе с приходом астрономической, истиной весны. И пусть пение птиц станет предвкушением радостных свершений и счастливейших событий!

***

В день весеннего равноденствия

И земля и сердца прогреваются.

Наполняются любовью

И зовут они с собою.

В края, где нет печали

Где солнце согревает лучами,

Зима пусть отступает

И природа пусть оживает!

***

Сегодня с ночью день сравнялся –

День равноденствия настал!

Я, чтоб ты чаще улыбался,

И чаще крепко обнимал,

Использую его, как повод

Тебя поздравить лишний раз!

Ведь ты умен, красив и молод –

Все то, что надо мне сейчас!