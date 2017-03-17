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День Бога Велеса

21:52. 17 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном эфире с Дариславом мы поговорили об одном из самых загадочных Богов Славянского Мира – о Боге Велесе, о преданиях, сказаниях и поверьях связанных с его именем. Рассмотрели обряды и ритуалы, которые проводились и проводятся на празднике, посвящённом Богу Велесу.

23 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «День Бога Велеса». Автор-сказитель Дарислав Стариков.

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Источник: www.kramola.info

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