День Бога Велеса
21:52. 17 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В очередном эфире с Дариславом мы поговорили об одном из самых загадочных Богов Славянского Мира – о Боге Велесе, о преданиях, сказаниях и поверьях связанных с его именем. Рассмотрели обряды и ритуалы, которые проводились и проводятся на празднике, посвящённом Богу Велесу.
23 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «День Бога Велеса». Автор-сказитель Дарислав Стариков.
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Источник: www.kramola.info