В очередном эфире с Дариславом мы поговорили об одном из самых загадочных Богов Славянского Мира – о Боге Велесе, о преданиях, сказаниях и поверьях связанных с его именем. Рассмотрели обряды и ритуалы, которые проводились и проводятся на празднике, посвящённом Богу Велесу.

23 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «День Бога Велеса». Автор-сказитель Дарислав Стариков.