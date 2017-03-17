Что происходит с нашим миром? Неудобные вопросы академикам.

С нашим миром что-то происходит. Это факт, а не гипотеза. И он не подвергается сомнению. Это не случайные совпадения, или временные явление. Мы столкнулись с чем-то неведомым доселе. Несколько лет уже, в интернете существуют сайты, которые накапливают, систематизируют и анализируют, поступающие со всего мира сообщения о природных аномалиях и стихийных бедствиях. У этих сайтов не существует проблем с наполнением содержания.

Отсутствие новых статей, по причине творческого кризиса авторов, им не грозит. А накопленная статистика позволяет сделать однозначный вывод о том, что количество проблем, с которыми человечеству ранее сталкиваться не приходилось, а также число катаклизмов и человеческих жертв растёт год от года по возрастающей.

Конечно, нельзя не учитывать погрешности, главная из которых – всё более свободный доступ к обнародованию. С развитием интернета, СМИ утратили монополию на владение и использование информации. Теперь любой очевидец может опубликовать сведения, которые становятся достоянием общественности во всём мире, за считанные часы.

Так же имеется возможность отследить статистику иными способами, которые являются более объективными, поскольку отражают количество и интенсивность природных катастроф косвенно, опираясь на индекс цитирования в СМИ ключевых слов за достаточно длительный период времени. Для этого достаточно ввести, интересующее слово в командную строку на сервисе сервисе «Гугла» “Ngram Viewer”, и нажать «ввод». Вся статистика мгновенно перед вами. Посмотрите, как у нас обстоит дело с упоминанием некоторых явлений:

Цунами

Как видите, начиная с 2001 года количество цунами растёт устойчиво, ошеломительными темпами.

Землетрясения

Начиная с 2004 начался умопомрачительный рост количества землетрясений по всему миру.

Извержения вулканов

Зеркальным отражение кривой землетрясений, закономерно является и кривая извержений вулканов.

Наводнения

А рост числа наводнений не прекращается уже с середины восьмидесятых годов прошлого века.

Но это всего – лишь стихийные бедствия. Наряду с ними происходят другие непонятные события, о которых официальная пресса не очень-то любит распространяться, но которые очевидно имеют место быть, причём всё чаще и чаще. Например, появление настоящих зомби. Вероятно, это помешательства, психические расстройства, которые выражаются весьма своеобразно. Сегодня не встретишь сумасшедших, объявляющих себя Наполеоном.

Теперь модно превращаться в зомби, благодаря влиянию голливудских фильмов. Основная масса случаев, когда обезумевшие граждане набрасываются на прохожих, и начинают их буквально пожирать без соли и без лука, приходится на США. Но и в Европе такое тоже фиксируется. Мало того, и в Пекинском метро пассажиры снимали на смартфоны, как сумасшедший впился зубами в шею парализованной от страха женщины, и никто даже не пытался ей помочь! Тут уж задумаешься, кто более безумен, вообразивший себя зомби, или те, кто спокойно снимал на камеры самое настоящее преступление.

И вот с каким поразительным фактом мне пришлось столкнуться, при подготовке данного материала. Все ссылки на видео, на которых были запечатлены атаки зомби стали нерабочими! Не одна, не две, а вообще все. При переходе на видеохостинг появляется сообщение о том, что видео удалено по требованию правообладателя. Очевидно, что материалы по этой теме кем-то целенаправленно изымаются из сети. И как показывает практика, этот метод очень действенный.

Уже сейчас мало кто вспоминает о нападениях зомби. А через пару лет вообще об этом не будет помнить никто. Событий словно не происходило! Стоит ли удивляться тому, что целые пласты истории исчезают в небытье?

Тут же невозможно не упомянуть об «эффекте Манделлы». Этот термин появился недавно, но само явление было открыто ещё в 2002 году, когда спустя полгода после трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001г., уже никто не помнил о том, что взорвано было три здания, а не два. Т.е. мы столкнулись с массовыми манипуляциями над памятью миллионов людей.

Но если стирание воспоминаний о каких-либо событиях, ещё хоть как-то поддаётся объяснению, то феномен замещения памяти остаётся совершенно неразгадан. Это когда множество людей начинают «вспоминать» события, которых в реальности с ними не происходило!

Существует множество явлений, которые широко освещаются в прессе, но имеют необъяснённую природу. Они так же имеют хорошо прослеживаемую тенденцию к устойчивому росту:

Массовые самоубийства дельфинов

И китов



Массовый мор рыбы по всему миру



Выпадение рыбы из облаков

“Рыбопады” бывают разные. Крестьяне одной деревушки в Англии обнаружили на своём участке акулу, а охотники в центральной части Канады, в глухом лесу наткнулись на полуразложившийся труп кита.

Массовые самоубийства птиц в разных странах

Зрелище это не для слабонервных Один из жителей США, ставший свидетелем того, как стая грачей спикировала прямо на асфальтированное шоссе, стал седым.

Массовая гибель пчёл по всему миру.

Внезапные, необъяснимые провалы почвы во многих странах

Подобный провал мне довелось увидеть собственными глазами в г. Дзержинске Нижегородской области на закрытом заводе “Химмаш” в 1992г. Только по чистой случайности тогда никто не пострадал. Целый цех ушёл в преисподнюю во время обеденного перерыва на заводе.

Необъяснимое свечение атмосферы

И если часть из подобных явлений можно списать на «северное сияние», то великое множество других аномалий, даже не рассматриваются учёными. Вот лишь один ролик из тысяч, появившихся за последние несколько лет:

“Стон Земли” – относительно новое явление. Кто-то говорит что звуки раздаются с неба, другие утверждают, что из под земли. Но факт заключается в том, что эти звуки уже не редкость, и количество их постянно растёт. (Видео снято 13.08.2012 в Санкт-Петербурге В районе Купчино. Стон земли продолжался 15 минут).

Инородный предмет в организме человека

Шокирована общественность и жуткими случаями появления предметов в организме человека не органического происхождения. Нити, проволочки, диски, предметы напоминающие микрочипы, исторгаются телом человека как инородные, прямо через кожные покровы и слизистые носа и глаз, нанося страшные увечья и травмы. Медицина этот феномен полностью игнорирует, а значит и не пытается отыскать способы облегчения страданий людей, несмотря на принимающий характер массовости, удивительного явления. С “лёгкой руки” журналистов явление получило название “Болезнь Моргеллонов”.

Химиотрассы

В отличии от НЛО и Лохнесского динозавра, существование химиотрасс никто не отрицает, и под сомнение не ставит. На одной из конференций ООН в 2014 году, прозвучало выступление президента организации Agriculture Defense Coalition Розалинды Питерсон. Она сказала, что химикаты, распыляемые реактивными самолётами правительства США и частных корпораций с целью изменения климата, оказывают гибельное влияние на сельское хозяйство, а также на здоровье лесных насаждений и, следовательно, людей.

Но существует ещё одна группа явлений, которые вообще не афишируются, скорее даже не замечаются не только теми, кому по долгу службы, положено вести такого рода наблюдения, но незаметны и «замыленному глазу» обывателя.

Вот лишь некоторые из них:

1) Несколько лет назад окраска неба стала белёсой, какой-то «жидкой», бесцветной. Можно предположить, что это результат распыления химикатов самолётами.

2) Облачность стала плотной, низкой со специфической структурой. Практически полностью исчезли перистая и кучевая типы облачности. Облака стали похожи на серый кисель, повисший невысоко над землёй. И солнечная погода, вообще стала редким явлением.

3) Солнце же, в редкие моменты появления на небосводе, приобрело более светлый спектр свечения. Из жёлто-оранжевого оно стало жгуче-белым, при этом – обжигающим кожу, при прямом попадании лучей на открытые участки тела, не прогревая воздух. Так, что при относительно низкой температуре в тени, запросто оставляет ожоги кожи на освещённых участках местности. Некоторые люди, которым специально указывают на этот факт, признают, что начали подозревать у себя отклонения в самочувствии. Словно стали превращаться в вампиров. Появилась непереносимость солнечного света глазами и аллергические реакции кожи на солнечный свет.

4) Замечено очень странное поведение ночного светила. Оно просто отказалось подчиняться законам небесной механики. То Луна восходит на северо-востоке, при том, что в предыдущий свой восход поднималась почти строго на востоке, то скорость пересечения небосклона становилась неравномерной – до апогея перемещается очень медленно, а затем почти на глазах уходит за горизонт. Наблюдались и неестественные изменения угла наклона лунного серпа в одно и то же время разных суток наблюдения. Многие замечали не соответствие угла освещения поверхности Луны. Это когда Солнце светит с одной стороны, а серп Луны освещён с противоположной стороны.

5) Существуют множественные свидетельства частных наблюдателей о том, что направление на северный полюс по обычному бытовому компасу, отклонилось в последние годы примерно на 8-10 градусов. Это, кстати, не отрицают и учёные. Они утверждают, что магнитный полюс Земли стремительно «дрейфует» от фактического географического в сторону Североамериканского континента, поэтому в системах GPS, и ГЛОНАСС постоянно приходится осуществлять корректировки. Такие же корректировки производятся на всех видах навигационного оборудования морских и воздушных судов, при их плановом техническом обслуживании.

6) Стали редки обычные грозы с молниями древообразной конфигурации, бьющими из облаков в землю. Вместо этого в облаках просто полыхают зарницы, причём зачастую, не сопровождаемые раскатами грома.

7) Участились случаи зимних «сухих» гроз, с громом и молниями во время снегопада.

8) На порядок увеличилась скорость роста лесных растений. В обычное время сосна, например, давала прирост около полуметра за вегетативный период, а в предшествующие периоды весна-лето 2011 и 2012гг. прирост длины молодой поросли на сосновых ветвях составил более метра за один сезон!

9) Увеличилось количество лесных пожаров, сопровождаемых неестественной интенсивностью горения при странном зеленоватом цвете пламени.

10) При многократном увеличении осадков в виде дождя и особенно снега, резко уменьшился уровень естественных водоёмов. Парадокс в том, что осадков в миллиметрах, год от года всё больше, а воды в реках и озёрах всё меньше. Пересыхают даже колодцы, которые не иссякали десятки лет.

11) Изменилась структура и характер осадков. Зимой снежинки перестали быть подобны многолучевым звёздам, более напоминая скомканные комки, крупинки, а летом очень редки стали ливневые дожди. И весной и летом сутками напролёт может моросить мелкий противный дождь.

12) Изменения климата достигли таких масштабов, что телеканалы уже перестали употреблять слово «аномальный» в выпусках прогнозов погоды. Если несколько лет назад только и слышно было «аномальные холода», «аномальная жара», то теперь это стало нормой. На северо-западе России климат стал соответствовать среднеевропейскому, а в Канаде и северных штатах США климат уже стал, практически, сибирским.

Пожалуй, эти вопросы основные (не смотря на то, что есть и ещё, подобного характера, но которые возникают у людей значительно реже). Они претендуют на правомерность, хотя бы потому, что заданы не одним мною, а множеством разных, не знакомых друг с другом, людей.

Обычные люди хотят понять, что происходит, но науке недосуг… Она ловит «бозон Хиггса».

http://www.tart-aria.info/chto-proishodit-s-nashim-mirom-neudobnye-voprosy-akademikam/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru