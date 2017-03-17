Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи

Я написал эту статью благодаря идее одного из своих читателей. А родилась эта идея у некого Girkotikа после прочтения моего разоблачительного материала о "лунной афере" американцев. Он написал следующее: "Технология фейкового освоения Космоса, однажды созданная, не может быть просто так выброшена! Это вам не сортиры космические разрабатывать, это реальное бабло пилить за мутные съёмки расплывчатого кино. Надо думать, что и "марсианская эпопея" американцев, такой же фэйк!"

Кстати, вот официальная информация о достижениях США в изучении Марса автоматическими аппаратами-роботами:

То есть, читатель Girkotik предположил, что правительство США, устроив грандиозную аферу и однажды солгав всему миру про полёты американских астронавтов на Луну, не могло остановится на этой лжи. Оно, по его мнению, продолжило по уже апробированной технологии создавать новую ложь всемирного масштаба.

Очевидно, такая мысль, посетила головы сразу многих людей. СМИ сегодня полны разоблачительных публикаций, авторы которых доказывают, что полёты американских автоматических станций на Марс, как и полёты американских астронавтов на Луну, тоже фэйк (или ложь — по-русски, т.е. дезинформация)! Вот для примера несколько статей, разоблачающих "марсианскую аферу" американцев:

"Марсианские всходы лунной аферы Наса"

"Марс является имитацией на острове Девон?"

"Проект Mars One оказался аферой?"

Мысль Girkotikа про "технологию фэйкового освоения Космоса, которая не может быть просто так выброшена", заставила меня подумать о совершенно другой сфере деятельности, где Запад и США тоже здорово поднаторели.

Эта тема — существование закрытых военных лабораторий генной инженерии и производство генно-модифицированных продуктов питания для населения. И ведь действительно, с чего это вдруг Запад однажды озадачился (после создания военных сверхсекретных лабораторий генной инженерии) заняться производством генно-модифицированных огурцов, кукурузы и прочего?

Чтобы этим "добрищем", которое даже червяки не едят, начать кормить население самых бедных стран? Или производство генно-модифицированных сельскохозяйственных культур было налажено с единственной целью — побыстрей избавиться от населения этих самых бедных стран и не только их?!

Кому вообще пришла в голову идея — менять что-то в генетическом коде божьего творения (пусть даже это кукуруза, помидоры и огурцы) на свой лад?

И вот тут, как только я об этом подумал, я вспомнил уже изученную мною историю Священной Римской империи, которая просуществовала с 962 года по 1806 годы, с её богатым криминальным прошлым! И стало ясно, что эта идея с созданием в ХХ веке генно-модифицированных сельскохозяйственных культур является далёким эхом уникальных технологий генной инженерии, которые апробировались в Европе ещё в средние века!

Известные всем слова: "алхимики", "ведьмы" и "колдуны" — это всё термины и понятия из той же "оперы", а современная наука под названием "волновая генетика", объясняет, что даже голосовое или музыкальное воздействие, выраженное определённым образом, способно даже безо всякой магии (которая тоже существует как отдельная дисциплина) оказывать прямое влияние на генетический код человека.

Так вот, в Священной Римской империи, которая управлялась Римско-католической Церковью и императорами очень знатных фамилий, было два центра, откуда вышли две самые крупные ветви "еврейской расы" — сефарды и ашкеназы. Сами эти названия двух крупнейших ветвей "еврейской расы" означают буквально — Испания и Германия, указывая тем самым, кто откуда произошёл.

Причём ашкеназы, родной язык которых — диалект немецкого, идиш, составляют сегодня почти 80% от всей "еврейской расы".

Вот на этой карте античной Римской империи (карта взята мною из учебника средней школы) хорошо видно, что в 1-3 веках до новой эры не существовало ещё ни Германии, ни Польши на территории современной Европы. Эти земли были местом жительства германских и славянских племён. Соответственно, не было ещё никаких ашкеназов, раз даже Германии как государства не существовало.

Любопытна и вот эта информация, проливающая свет на историю "еврейской расы": "Великие события, описанные в Священном Писании, никогда не происходили. К такому выводу пришли израильские археологи на основании многолетних раскопок".

"Профессор Херцог заявил: "Эти раскопки привели к тому, что стало ясно: израильтяне никогда не были в Египте, никогда не бродили по пустыне, никогда не завоёвывали землю, чтобы потом передать её Двенадцати коленам израилевым. Ни одно из центральных событий истории евреев не подтверждалось тем, что мы находили. Исход, например, мог касаться всего лишь нескольких семей, история которых затем была расширена и "национализирована" по теологическим соображениям".

Эта поистине революционная точка зрения с трудом воспринимается многими людьми, говорит профессор. Самым сложным для осознания стал исторический документ о том, что великое Царство Давида и Соломона, ставшее, согласно Писанию, высшей точкой политической, военной и экономической мощи народа Израиля, царство, которое, согласно Книге Царей, простиралось от берегов Евфрата до Газы, является, по словам Херцога, "историографическим, не соответствующим реальности построением". (Российская Газета, статья "Описанные в Библии события оказались вымышленными").

Посмотрите теперь на эту политическую карту, которая показывает границы и земли Священной Римской империи, которая возникла в 962 году. Здесь уже есть Германия а также Польша и Россия.

Возникает закономерный вопрос: так откуда взялись в Европе евреи-ашкеназы? И когда они появились как новый вид homo sapiens?!

Все факты указывают на то, что и сефарды, и ашкеназы появились как "новая раса" на территории Священной Римской империи". Причём не в далёкой древности, а всего 6-8 столетий назад!

Причём по евреям-ашкеназам эту информацию недавно подтвердили американские и израильские учёные, опубликовавшие вот этот материал на израильском сайте:

Ашкеназы произошли от 350 человек

Все современные ашкеназские евреи происходят от группы людей численностью примерно 350 человек, живших 600-800 лет назад . Таковы результаты исследования международной группы генетиков во главе с профессором Колумбийского университета Шаем Карми, опубликованные на этой неделе в журнале Nature Communications. Учёные секвенировали геномы 128 ашкеназов, сравнив их с геномами представителей других еврейских этнических групп. Исследователи пришли к заключению, что современные ашкеназы произошли от еврейских выходцев с Ближнего Востока, смешавшихся в эпоху Средневековья с евреями, населявшими Европу.

Эти выводы опровергают выдвинутую рядом исследователей теорию происхождения ашкеназских евреев от хазар, народа преимущественно тюркского происхождения, проживавшего в районе Нижней Волги, Северного Кавказа и Крыма. Новая работа генетиков проливает свет и на некоторые аспекты истории миграций еврейского населения. В XIII–XV веках еврейские общины изгонялись из многих стран Западной Европы. Изгнание из Испании в 1492 году было хотя и наиболее масштабным, но не единственным в этом ряду. В 1290 году евреи были выселены из Англии, в 1394-м — из Франции. Еврейские беженцы из этих стран и составили ядро ашкеназского сообщества.

Учёные пришли к выводу, что в популяции ашкеназов произошёл ряд генетических изменений, которые отличают их как от других еврейских этнических групп, так и от современных европейских этносов. Некоторые из этих мутаций привели к появлению специфических генетически обусловленных заболеваний, которые распространены преимущественно или исключительно среди ашкеназов. К их числу относятся предрасположенность к раку груди и яичников у ашкеназских женщин, болезнь Тея—Сакса (редкое наследственное заболевание нервной системы), лейциноз (врожденное нарушение обмена веществ) и ряд других. Впрочем, свои наследственные заболевания есть у любой человеческой популяции. Так, среди евреев-сефардов распространены болезнь Вольмана и аллергия на бобовые растения.

Исследования геномов различных этнических групп отвечают на вопрос, почему в большинстве человеческих сообществ запрещены браки между близкими родственниками. Каждый человек является носителем хотя бы нескольких вредных рецессивных мутаций. Но поскольку они локализованы в несовпадающих участках хромосом, вероятность перехода их в активное состояние очень мала. Браки между родственниками значительно повышают вероятность того, что оба партнера являются носителями одной и той же генетической мутации и что они произведут на свет дефективное потомство.

Среди ашкеназских евреев вредные генетические мутации распространены по той причине, что они прошли в своей истории через так называемое «бутылочное горлышко», отмечают исследователи. Эффект «бутылочного горлышка» — это сокращение генетического разнообразия популяции вследствие критического уменьшения ее численности, в дальнейшем восстановленное. Это приводит к росту числа близкородственных браков и, соответственно, к распространению генетически обусловленных заболеваний.

Следствием этого является так называемый «эффект основателя»: когда новую популяцию создает малочисленная группа людей, все их потомство будет отличаться пониженным генетическим разнообразием. Рак груди у ашкеназских женщин и аллергия на бобы у сефардов — лишь частные случаи генетически обусловленных недугов, распространенных в сообществах, испытавших эффект основателя. Есть и другие примеры. Так, у южноафриканских буров, происходящих от небольшой группы голландских колонистов, распространено генетическое заболевание нервной системы, получившее название «синдром Хантингтона».

Эффект «бутылочного горлышка» проявляется и в животном мире. Классический пример — популяция гепардов. С помощью генетического анализа было установлено, что гепарды обладают очень малым генетическим разнообразием (предполагается, что в результате некой катастрофы выжила лишь одна пара особей), в результате чего этот вид оказался фактически на грани вымирания. В настоящее время численность гепардов насчитывает менее 20 тысяч особей и продолжает падать.

Материал подготовил Роберт Берг. 10.09.2014

Источник: http://www.jewish.ru

Вы удивлены? Я тоже! Поэтому давайте изучать эту тему дальше.

Я привёл этот рассказ Роберта Берга целиком, без купюр, чтобы читатель удостоверился, что сами евреи а также сделанный международной группой учёных ДНК-анализ свидетельствуют о том, что евреи германского происхождения (ашкеназы) появились в Европе всего 600-800 лет назад!!!

Это уже не подвергается сомнению!

А приведенное здесь объяснение, что причиной появления на земле нового вида евреев стал эффект "бутылочного горлышка", каждый может считать не более чем красивой гипотезой. Евреям ведь надо было как-то объяснить мировому сообществу, каким образом и откуда произошли ашкеназы, коих сегодня насчитывается на планете более 10 миллионов. Вот они и придумали "отмазку" про очень тесные "близкородственные связи", сравнимые по тесноте с "бутылочным горлышком"!

Итак, судя по названиям двух крупнейших ветвей "еврейской расы", и судя по их родным языкам — ладино и идиш (последний — диалект немецкого), родина сефардов — Испания, а родина ашкеназов — Германия (причём не вся Германия, а территория, которую руководители Священной Римской империи называли Полонией). Согласно энциклопедии, Полония — латинизированное название Польши.

Что любопытно, в Древней Руси словом "полон" назывался захват людей для продажи их в рабство. "Взять в полон" — означало "взять в плен".

Теперь смотрите, какая есть по этой Полонии-Польше интересная информация:

"С VII века до н. э. до IV века н. э. на территории Польши протекал процесс этногенеза славян. В X веке образовалось Польское государство под властью князя Мешко из рода Пястов, который в 966 году принял христианство по латинскому обряду . (То есть, подчинился власти Римско-католической Церкви и, соответственно, Священной Римской империи. Комментарий — А.Б.). Болеслав Храбрый (правл. 992—1025) завершил объединение польских земель. В период феодальной раздробленности (1138—1320) существовали самостоятельные удельные княжества, возглавляемые линиями династии Пястов. Казимир III в середине XIV века овладел землями Галицко-Волынского княжества. Люблинская уния 1569 года объединила Польшу с Великим княжеством Литовским в единое государство — Речь Посполитую. Генриковы артикулы (1573) окончательно оформили устройство государства как «шляхетской республики». В 1772—1795 годах Пруссия, Австрия и Россия осуществили разделы Речи Посполитой . В 1807 года Наполеон создал на землях Пруссии зависимое от Франции Варшавское княжество, большая часть которого по решению Венского конгресса 1814—1815 годов вошла в состав России (Царство Польское)". Источник.

Первые слова в этой справке про "этногенез славян" на территории Полонии, лично меня заставили буквально встрепенуться. Ведь этногенез (от греч. ἔθνος, «племя, народ» и γένεσις, «происхождение») — процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических компонентов.

Выходит, в Полонии со славянами что-то происходило?!

И последние слова в этой справке очень важные: в 1772—1795 годах Польшу разделили по договорённости между собой Пруссия, Австрия и Россия. Потом, после поражения Наполеона в войне 1812 года, который в 1807 году создал на землях Пруссии Варшавское княжество, "по решению Венского конгресса 1814—1815 годов Польша (снова) вошла в состав России".

При этом на территории Польши к тому моменту проживало несколько миллионов евреев! И чтобы они не начали мигрировать в Российскую империю по причине присоединения к ней Полонии-Польши, евреи были ограничены в правах указом российской императрицы Екатерины II от 23 декабря 1791 года (3 января 1792).

Черта оседлости (полное название: Черта постоянной еврейской оседлости) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением нескольких категорий... Источник.

То есть, "черта оседлости" была своего рода колонией, в которой жили евреи. Покидать её им воспрещалось без особого на то распоряжения властей.

Откуда взялись в Полонии-Польше миллионы евреев, историки объясняют так:

"Первые, небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку , а затем польское еврейское население значительно увеличилось, приняв евреев, изгнанных из других стран Европы, в том числе из Германии (1346), Австрии (1420), Испании (1492), Португалии (1497), Франции (1394), Киева (1886), Москвы (1891), Венгрии (1349—1526 и 1686—1740).

Король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше.

В 1334 году Казимир Великий вывел евреев из-под юрисдикции немецкого права и с того времени еврейские общины напрямую находились под юрисдикцией королевского суда.

После решения Казимира Великого обеспечивающего безопасность и интересы евреев, Польское Королевство стало пристанищем семитского народа, изгнанного из всей остальной Европы. Со времён основания Польского Королевства, через весь период существования созданной в 1569 году Республики Обоих Народов, и до периода военных поражений восстания Хмельницкого и Потопа в XVII веке, Польша была единственным толерантным к евреям государством Европы, став домом для одной из крупнейших и динамично развивающихся еврейских общин. Неслучайно современники называли тогдашнюю Польшу «Еврейским раем» (лат. paradisus Iudaeorum)". Источник.

Естественно, что такого рода исторический материал никогда нельзя воспринимать буквально, как есть, потому что историки всегда раскрывают только часть правды, а всё остальное — дезинформация, предназначение которой утаить от народа другую часть правды. По этой причине, самое важное для нас здесь — признание историков, что евреи появились в Польше в XIII веке. Это как раз тот временной период — 600-800 лет назад, который был указан учёными, определившими возраст евреев-ашкеназов посредством ДНК-генеалогии.

Вторая важная информация в этом историческом материале: евреи прибыли в Полонию-Польшу из Германии в 1346 году, из Австрии в 1420 году, из Испании в 1492 году. Судя по этим датам, ашкеназы имеют германское первородство! Поэтому их родным языком является диалект немецкого — идиш, и называются они — ашкеназы, что так и переводится с идиш — Германия.

Возможно этим же объясняется преобладание евреев германского происхождения в составе мирового еврейства (ашкеназов аж 80%).

Самое, пожалуй, интересное в этой истории то, что все ашкеназы по генетике — это как бы "испорченные европейцы", а сефарды — это как бы "испорченные арабы", то есть, и те, и другие являются в буквальном смысле "генно-модифицированным продуктом" Священной Римской империи, полученным в одном случае из европейцев, во втором случае — из арабов, путём порчи их генетического кода. И по-другому этот феномен никак не объяснить!

Если кто-то не понял смысл написанного выше, ещё раз повторю: ашкеназы по генетике — европейцы на 85-90%, а сефарды — арабы на 85-90%; некоторые сефарды имеют примесь африканской крови. При этом обе крупнейшие ветви еврейства рождены в пределах границ Священной Римской империи.

Что ещё любопытно, в Священной Римской империи в средние века была устроена самая настоящая охота на ведьм и колдунов. На них охотились буквально как на диких зверей, а то, как их убивали, находится вообще за гранью здравой логики и рассудка. Более жестокого отношения к людям мир просто не знал!

В средние века в различных городах Священной Римской империи едва ли не ежедневно горели костры с живыми людьми, которых власть обвиняла в том, в чём она хорошо разбиралась — в технике колдовства и магии!

Справка: «Большая охота» на ведьм началась в середине XVI века и продлилась примерно 200 лет. На этот период приходится около 100 тысяч процессов и 50 тысяч жертв. Больше всего жертв было в государствах Германии, Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени охота на ведьм затронула Англию, Италию и Испанию. Лишь несколько процессов над ведьмами было в Америке, самый известный пример — Салемские события 1692—1693 годов. Источник.

Такое впечатление, что в Священной Римской империи в средние века было сначала устроено шоу под названием "Битва экстрасенсов", на нём были выявлены сильнейшие маги, колдуны и ведьмы, потом их использовали в очень грязном деле — опытах по генной инженерии и выведению "новой расы людей" через порчу их генетического кода. А когда нужный власти результат таки был достигнут, всех этих экстрасенсов, колдунов и ведьм стали целенаправленно убивать, обвиняя их в связи с дьяволом.

Очевидно, руководство Священной Римской империей пошло на эти массовые казни многих тысяч колдунов и ведьм, чтобы с их смертью умерла и тайна происхождения евреев в Европе...

Это можно было бы считать фантазией и даже "бредом больного воображения", если бы из Библии не был известен тот факт, что Христос-Спаситель придя к "погибшим овцам дома Израилева", таким же магическим путём излечивал их от самых разных телесных болезней. Причём очень часто исцеление евреев происходило при большом стечении народа и воспринималось свидетелями не иначе как чудо.



Исцеление Христом слепого.

То есть, одни маги и колдуны, возможно, уродовали генетический код белых людей с целью превращения их в евреев, а Христос-Спаситель, используя тогдашние знания "волновой генетики", возвращал их генетический код по своему собственному эталону в первозданное состояние, и это приводило к моментальному излечению несчастных.

В этой религиозной истории любопытен ещё и тот факт, что легендарный Христос-Спаситель был распят не где-нибудь, а на территории Римской империи. И судьёй над ним выступал римский прокуратор... Вот только была ли то античная Римская империя, или события происходили много позже, уже в Священной Римской империи, большой вопрос!

Ашкеназов то с их чудовищно испорченной генетикой, во времена античной Римской империи не было! Они появились всего то 600-800 лет назад!

В продолжение этой темы предлагаю прочесть подборку удивительных фактов:

"Ашкеназы — испорченные европейцы!"

Как испортить любой музыкальный инструмент?

Очень просто: можно просто шарахнуть по нему молотком.

А как можно навредить человеку?

Очевидно, достаточно нанести нокаутирующий удар по его генетике.

Как?

Есть разные способы. Новейшие открытия "волновой генетики" доказывают, что это можно сделать вербально — посредством особых слов и заклинаний, можно это сделать посредством особой музыки разрушительного характера, можно, наконец, это сделать посредством магического воздействия, как это умеют делать так называемые "колдуны" и "ведьмы".

Если любого европейца подвергнуть такому целенаправленному негативному воздействию, то, когда он решит родить ребёнка, и он у него родится, все будут говорить, что его ребёнок — еврей!

В связи с этим я задам очень интересный вопрос: по каким признакам люди определяют, что они видят перед собой еврея?

Представьте себе, что у любого европейца, генетика которого будет подвергнута целенаправленному магическому негативному воздействию, ребёнок родится, скорее всего, генетически больным. А многие генетические болезни, как это ни удивительно, накладывают свой особый отпечаток на внешний облик человека. В результате те люди, у которых имеется один и тот же генетический изъян, могут быть удивительно похожими друг на друга как близнецы-братья.

Самый наглядный пример — больные с синдромом Дауна.

Во всех этих случаях, что представлены на данных фотографиях, а здесь представлены дети самых разных национальностей, на их лица оказала своё влияние всего одна генетическая аномалия! Вот эта аномалия: хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, имеют три копии. И в результате, мы видим удивительную похожесть всех этих детей!

Что касается так называемых "евреев" (будь-то ашкеназов, будь-то сефардов), то это никакая ни "особая раса", это просто люди с целым "букетом" генетических аномалий, часть из которых уже выявлена и классифицирована медиками, а часть — ещё нет. Потому что не всё так просто в этом деле. В США, к примеру, уже много лет работают специальные институты, которые занимаются выявлением и изучением исключительно еврейских болезней.

Ниже я привожу целиком статью, которая была опубликована в 2004 году на одном из еврейских сайтов. Я просто скопировал её оттуда как две картинки.





Jewishaz.com Источник .

Вот ещё одна статья подобного содержания, кстати, тоже опубликованная на еврейском сайте:

"Ашкеназы, следите за генами!"

08.09.2011

Материал подготовила Полина Ковалевич

Источник .

И ещё одна статья на эту же тему:

"Евреи-ашкеназы — носители и распространители гена шизофрении"

У ашкеназских евреев обнаружена генетическая предрасположенность к шизофрении

26.11.2013

Совместное исследование израильских и американских ученых выявило ген, увеличивающий шансы евреев-ашеназов на заболевание душевными расстройствами. На другие группы населения этот ген действует в меньшей степени, сообщает Идо Эфрати в газете "Гаарец".

Согласно исследованию, наличие этого гена у евреев-ашкеназов на 40% повышает их шансы заболеть шизофренией, шизоаффективным расстройством и биполярным аффективным расстройством.

При наличии этого же гена у других групп населения, он повышает их шансы на заболевание душевными расстройствами всего на 15%.

Исследование проводилось профессором Ариэлем Дарбаси из Еврейского университета в Иерусалиме и доктором Тодом Ланцем из Института психиатрических исследований Файнштейна в Нью-Йорке.

Ученые отмечают, что в прошлом были обнаружены и другие гены, отвечающие за душевные расстройства. На данный момент исследователи работают над тем, чтобы выявить как можно больше причин душевных заболеваний. Ученые надеются, что в будущем это приведет к разработке новых, более эффективных препаратов для лечение шизофрении и других психических расстройств.

NEWSRU.co.il Источник.

Ещё один интересный факт:

«Американские генетики исследовали 1371-го представителя разных народов Средиземноморья и подтвердили в общем-то известную вещь: евреи и арабы, живущие на Ближнем Востоке, имеют генетически единый корень, те и другие – семиты, или, проще говоря, потомки ветхозаветного Аарона. Сенсационной оказалась лишь одна мелкая деталь. Выяснилось, что из арабов самые ближайшие родственники евреев – их заклятые враги палестинцы, а по мужской половой Y-хромосоме – прямо близнецы-братья. Генетическое родство между ними оказалось таким же, как у ашкенази, сефардов и других евреев...» (Еженедельный журнал «Огонёк», №17 (4644), май 2000, с. 6, заметка «Ароновичи»).

Если суммировать все эти "медицинские факты", получается "картина маслом": евреи-ашкеназы и евреи-сефарды изначально создавались как "биологическое оружие" Священной Римской империи для покорения мира!

Другими словами, так называемых "евреев", которых сами раввины не признают сегодня за народ, целенаправленно создавали на территории Германии и Испании из европейцев и арабов, портя их генетику! В результате получались дегенераты — люди с признаками физического или психического вырождения, то есть евреи с тем набором генетических аномалий, которые сегодня изучают учёные Израиля, США и ряда европейских стран.

А теперь давайте откроем Библию и посмотрим, как Иисус Христос пытался СПАСТИ евреев от дегенерации, и как ему не давали это сделать библейские Иудеи!

Возможно, это самый интересный факт из всех предоставленных здесь. Нам говорят, что Иисус Христос родился и умер два тысячелетия назад. Я раньше свято верил в это, потому что верил словам, написанным в книгах. Одно время я не догадывался, что на свете существует ложь, и что многие книги, особенно исторические, чаще врут, чем говорят правду.

Скажу сразу, у меня нет никакого желания оспаривать общепризнанную точку зрения на дату рождения Иисуса Христа. Но вот незадача, это оспаривают те факты, которые я собрал и привёл здесь.

1. Евреи-ашкеназы — самый больной народ на планете. Это факт!

2. Еврейские учёные, после проведения генетических исследований тысяч евреев, взялись утверждать, что этот самый больной народ на планете появился примерно 600-800 лет назад. Это факт!

3. Родным языком евреев-ашкенази является идиш — диалект немецкого. Он раньше так и назывался идиш-дойч. Это факт!

4. Слово "ашкеназ" в переводе с идиш означает — Германия. Это факт!

5. Священная Римская империя существовала с 962 по 1806 годы, причём с 1512 года она называлась "Священная Римская империя германской нации". Это тоже факт!

В связи с этим возникает вопрос:

"Каких евреев спасал от жутких болезней Христос, за что собственно он и был прозван Спасителем?"

В нашей истории разве были какие-то другие евреи, столь же генетически больные, как евреи-ашкеназы?

Поскольку этот вопрос риторический, он не требует ответа.

Далее я хочу показать, как Христос пытался СПАСТИ евреев от дегенерации, и как ему не давали это сделать Иудеи!

Судя по всему, Иудеи были заинтересованы в том, чтобы евреи всегда оставались жутко больными и чрезвычайно опасными для всего мира! Ведь их специально такими создавали на территории Священной Римской империи, чтобы они могли разрушать иные цивилизации и тем самым увеличивали могущество империи, их породившей.

Вот ряд фактов из Библии:

Придя целенаправленно к евреям, о чём свидетельствуют слова Спасителя: "я послан только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24), он сказал: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мк. 2: 16-17).

"Распространялась молва о Нём, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих" (Лк. 5: 15).

"Предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать Ему на это" (Лк. 14: 3).

Далее я хочу процитировать Евангелие от Иоанна, главу 5:

2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по — еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.

3 В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды,

4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.

5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.

6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?

7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.

8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.

9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний.

10 Посему Иудеи говорили исцелённому: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.

11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.

12 Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?

13 Исцелённый же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.

14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.

15 Человек сей пошёл и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.

16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу .

Далее я не буду развивать эту тему...

Выводы делайте сами, читатель. Свою задачу я видел в том, чтобы донести до вашего сознания цепочку фактов, чтобы вы могли их осмыслить и оценить.

Возможно, то, что я рассказал, поможет вам совершенно по-новому посмотреть на нашу историю и понять, что сегодня происходит в мире? И почему сегодня так много евреев в России и во всех других странах? И почему лидеры европейских государств а также США и Великобритании всё делают для того, чтобы число дегенератов (людей с признаками физического или психического вырождения) только увеличивалось во всём мире, а не уменьшалось?

Приложение:

1. "Что у Путина внутри "ящика Пандоры", который он может однажды открыть?"

2. "Почему иудеи ненавидят всё человечество, и почему все люди их терпят?"

3. "Сталин в ответе за всё худшее, что случилось в России в ХХ веке?!"

17 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Андрей Переберин: евреи были и есть у любого народа. Еврей — это состояние души, так же как уголовники узнают друг друга в толпе, так же и евреи узнают друг друга. Еврей — это свой комплекс психотравм. В семье русских может родится еврей, точнее, воспитаться...

Антон Благин: Андрей, Вы здорово написали: "Евреи были и есть у любого народа. Еврей — это состояние души..." Только надо уточнить: "Евреи — это прежде всего испорченная генетика, а уже потом это состояние души..."

Генетика и душа связаны теснейшими узами! Две главные "ниточки", связывающие генетику и душу — совесть и интуиция. Почему у большинства евреев нет совести? Почему в их религии, иудаизме, совесть даже не упоминают? Потому что это слово для большинства — пустой звук! Оно для них противоестественно! Я ничего не имею против больных людей с испорченной генетикой, однако считаю, что их надо лечить, а не умножать числом! А так получается, что дегенераты, люди с признаками физического или психического вырождения, всё больше и больше завоёвывают мир!

Прощённый Разбойник: Антон, при чём тут евреи? Скажете ещё, что болезни распространяются по национальному признаку?

Антон Благин: хм... Не прикидывайтесь, что Вы ничего не поняли из моего рассказа. При чём тут евреи? — спрашиваете. При том, что в США и Израиле созданы ИНСТИТУТЫ, задача которых — изучать ЕВРЕЙСКИЕ БОЛЕЗНИ.

Вы спрашиваете: "болезни распространяются по национальному признаку?"