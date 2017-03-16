Ядерный щит. Россия или США. Кто кого?
18:13. 16 марта 2017 Просмотров - 190 3 коммент. Опубликовал: Neils
Стратегические силы США модернизировали все ядерные боеголовки, размещенные на атомных подводных лодках. Одну тысячу двенадцать единиц! Эксперты утверждают: теперь эффективность американских ядерных ракет повысилась в три раза! Ядерная гонка и новые угрозы: чего добиваются США, и к чему готовиться России?
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- -Ой – -ой – -ой -
– -Боюсь –боюсь – - боюсь – - – -
– -
Мы уже были свидетелями пуска английской баллистической ракеты,которая полетела в обратную сторону от намеченной ей цели!!
– -
Труля ля ля
Ой как нам страшно стало! -мы все трепещим от “неминуемого возмездия от нелюди”!!
Интересно -Что мы такого сделали что нам готовят ядерный ураган?? – -
Поэтому (вспомним слова нашего Президента которого научили улицы Питера): – ” если драки не избежать, надо бить первым.”
так что думаю – - Нелюдь нагло блефует -А мы ,Люди, конечно первыми применять свое НАСТОЯЩЕЕ ( не фкйковое)ОРУЖИЕ не будем – Просто потому что мы -Люди – И опять -Будет продолжаться одно и тоже -По какому уже кругу – Они нам гадят А мы обтираемся.
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Я бы запретил показывать такие передачи нашим гражданам.Что вы людей пугаете!!!Пиндосную армию раздуваете,какие они непобедимые (в голливудских фильмах может быть),а на самом деле это чистой воды фейк.Даже их генералитет подтверждает,что армия России сильнее и оснащена лучше!!Так,что не вешайте лапшу на уши российскому народу.
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Это наверно из той же обоймы что и нападение России на Польшу и Прибалтику ,но как бы со стороны уже российских экспертов…
Была бы их воля (воля нелюди)- они бы уже давно укатали бы и Москву и Питер и Владивосток ядерным коверным покрывалом,после бомбометания по Херосиме и Нагасаки!!
Но нет у них той мощи про которую они всем визжат!!! НЕТ!
Ну нет -ПРОСТО НЕТ!!Физически нет! -В НАТУРЕ НЕТ!