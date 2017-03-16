Впервые опубликованы фото космической пыли с городских крыш

Фото в заголовке: Разновидности космической пыли. Фото сделано при помощи камеры, которая увеличивала инопланетные частицы почти в 3000 раз. Опубликовано в The New York Times

Городскую историю прилетающей к нам из далеких галактик космической пыли приоткрыла группа европейских исследователей во главе с норвежцем Джоном Ларсеном. Они отыскали частицы в крупных городах, просеяв около 300 кг осадков, собранных с крыш европейских домовладений, тротуаров и парковых скамеек. В результате удалось обнаружить около 500 частиц космического происхождения размером до 0,03 мм. Статья об этом была опубликована на днях в ежемесячном журнале Геологического общества Америки «Геология».

Космическая пыль образуется в космосе из астероидов и комет. В день на нашей планете ее оседает до 100 тонн (!). Но если до последнего времени космическую пыль принято было искать только в свободных от земной пыли районах Антарктиды, то группа Ларсена, в прошлом выдающегося джазового музыканта, который неожиданно сменил вектор своей деятельности, решила досконально изучить именно те пылинки, что оседают в городах. Спрашивается, почему их не постигает участь метеоров звездных ливней, которые в большинстве своем сгорают в плотных слоях атмосферы? Оказалось, все дело в их очень малых весе и размерах — именно они позволяют частицам дрейфовать к Земле без потери вещества.

Главной сложностью для исследователей стал анализ частичек с целью отличить космическую пыль от мелких загрязнений, возникающих вблизи дорог, фабрик, строительных площадок.

Пыль, по словам ученых, состоит из крошечных остатков вещества, появившегося со времени рождения Солнечной системы. Здесь и довольно грязный кометный лед, и металлические включения от астероидов.

Как прокомментировали «МК» в Институте геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ) им. Вернадского РАН, описанный эксперимент является первым лабораторным опытом, доказывающим наличие космической пыли на городских улицах.Раньше ученые знали об этом, но только теоретически.

Мария Быкова