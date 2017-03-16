Военная приемка. Армейский нож номер 1

В этом выпуске программы “Военная приёмка” зрители увидят самые современное холодное оружие Российской армии. Боевые ножи подводных диверсантов, стреляющий нож, комплекс средств выживания “Эльф” для войск специального назначения. Но главным героем нашего фильма станет армейский нож комплекта “Ратник”. По надёжности и боевым свойствам он превосходит все свои предыдущие аналоги. Чтобы наглядно доказать это, мы расскажем и покажем эволюцию ножа за последнюю тысячу лет. Но самое важное – проведём уникальный эксперимент. В полевых условиях, с помощью самодельной печи, используя технологии 10-го века, выкуем из металлического лома настоящий клинок по образцу ратниковского ножа. Проведём для него и ножа “Ратник” жестокие испытания на прочность, а затем устроим тому и другому военную приёмку.









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Источник: www.youtube.com