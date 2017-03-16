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Водитель наехал на ребёнка за то, что мальчик обстрелял его внедорожник пластмассовыми пульками

22:32. 16 марта 2017 Просмотров - 136 3 коммент. Опубликовал:

Суд Ленинградской области арестовал Владимира Бельского. Водителя, наехавшего на ребёнка за то, что мальчик обстрелял его внедорожник пластмассовыми пульками.

 

Суд арестовал приозерского «воспитателя» Владимира Бельского

 

 

http://www.5-tv.ru/news/116769/

Метки: Владимир Бельский, преступник
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3 коммент.»

  • 689 261
    Кирилл 16 марта 2017 в 22:47 Ссылка Пометить
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    За такие преступления, не менее 10 лет “на Магадан”. А “правосудие” … ? … что-ж … поглядим

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  • 877 287
    Толик Иванов 16 марта 2017 в 23:10 Ссылка Пометить
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    с наездом чувак конечно переборщил, но вот “ребёнок обстрелял автомобиль”, это уже вопрос к родителям. сегодня пластмассовые пульки, а завтра? он ведь не у товарища наверняка этот ствол попросил, а мамаша вполне так сознательно взяла с витрины, уплатила деньги, забрала чек и вручила ствол чаду.

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  • 7367 2621
    STARIK 16 марта 2017 в 23:21 Ссылка Пометить
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    Нужно было остановить автомобиль у обочины, догнать мальца, надрать ему уши и прочитать короткую нотацию на тему, “ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО!”.

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