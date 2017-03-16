В России повышают налог НДС [2017, Система казнокрадов]
В России решили повысить НДС. Это самый жёсткий налог, ведь он заложен в стоимость любого товара. Как быть? Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин
Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.
Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!
В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.
Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!
Подробнее: https://vk.com/demuranews
loading...
Конечно, налоги большие, конечно убивается любой отечественный производитель, конечно экономики России и Украины похожи, поскольку хозяева одни и сидят не в России и не на Украине, а в США. Но выводы и рецепты хорошей жизни где то мы это уже слышали, а именно в 90е от Гайдара-реформатора…. который жил и учился на западе. А под чью диктовку работает экономический блок в РФ и на Украине? А кто диктовал условия приватизации и давал деньги под расхищение социалистической собственности и у нас и на Украине и где держат свои капиталы расхитители? Всё там же в Сша и на западе.