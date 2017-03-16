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В России повышают налог НДС [2017, Система казнокрадов]

18:44. 16 марта 2017 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал:

rusnalogi

В России решили повысить НДС. Это самый жёсткий налог, ведь он заложен в стоимость любого товара. Как быть? Источник: http://www.youtube.com/user/kamikadzedead/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Налоги - наша главная проблема! Степан Демура, Балашов, Соскин

nalogi

Документальный мини-ролик о налогах и о том что делают с бизнесом в России и Украине.
Наверное уже и для ребенка не секрет, что там где нет экономических свобод, там нет денег и богатого населения.
Там могут лишь быть казнокрады и бедность для народа.

Ролик создан для населения России, Украины и других стран, в которых такая же Ж**А!

В видео затронута система 5.10, но суть даже не в том как она называется или какие там налоги.
Главное это их значительное уменьшение.

Так что ребятки, смотрим, мотаем на ус и доносим мысль ко всем, о том, что политика не должна лезть в экономику!

Подробнее: https://vk.com/demuranews

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Один комментарий»

  • 744 648
    Сергей 16 марта 2017 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Конечно, налоги большие, конечно убивается любой отечественный производитель, конечно экономики России и Украины похожи, поскольку хозяева одни и сидят не в России и не на Украине, а в США. Но выводы и рецепты хорошей жизни где то мы это уже слышали, а именно в 90е от Гайдара-реформатора…. который жил и учился на западе. А под чью диктовку работает экономический блок в РФ и на Украине? А кто диктовал условия приватизации и давал деньги под расхищение социалистической собственности и у нас и на Украине и где держат свои капиталы расхитители? Всё там же в Сша и на западе.

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