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Украина потребовала от России отмены признания паспортов ЛДНР

00:02. 16 марта 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала отмены указа президента РФ о признании паспортов, выданных властями республик Донбасса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер.

 

Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей); рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т.н. ДНР о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведет к их срыву

- написала Олифер в фейсбуке после заседания ТКГ.

Украина потребовала от России отмены признания паспортов ЛДНР
 

 

Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса

- добавила она, отметив, что этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Олифер также заметила, что российская сторона в Минске ставит решение политических вопросов выше решения вопросов по безопасности.

К сожалению, российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности - полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений с территории Украины

- отметила она.
Напоминаем, что Россия уже неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и не вводила на территорию Украины свои воинские формирования.

Все заявления украинской стороны в трехсторонней контактной группе, опять указывают на полное нежелание выполнения Минских соглашений, в который раз прикрываясь якобы нарушениями со стороны ЛДНР.

Использованы фотографии: ТАСС
 
https://topwar.ru/111084-ukraina-potrebovala-ot-rossii-otmeny-priznaniya-pasportov-ldnr.html
Метки: ДНР, лнр, минские договоренности, Новороссия, Россия
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