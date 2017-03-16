США начали компанию по дискредитации российских систем ПВО

Как сегодня сообщил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), США начали активную информационную кампанию по дискредитации российских зенитных ракетных систем С-400 и С-300В4, целью которой является срыв готовящихся крупных контрактов на поставку указанных ЗРС иностранным заказчикам.В последнее время на страницах западных военных изданий, в частности в американском журнале Defense News, а также в специализированных зарубежных блогах военно-технической направленности тиражируются материалы с критическими высказываниями в адрес российских зенитных ракетных систем С-400 и С-300В4, развернутых в Сирии для прикрытия объектов ВКС РФ и ВМФ РФ, а также сил и средств, используемых при проведении операции Вооруженных Сил РФ по разгрому ИГИЛ (запрещена на территории Российской Федерации) и других террористических организаций.Авторы данных материалов утверждают, что ЗРС С-400 и С-300В4 не контролируют ситуацию в сирийском воздушном пространстве, так как не могут обнаружить ни современные боевые самолеты коалиции под руководством США, ни самолеты ВВС Израиля – российские боевые расчеты их якобы «не видят» и именно поэтому не были пресечены нарушения воздушного пространства САР и те авиационные удары по позициям правительственных войск Башара Асада, которые имели место.

Ну а далее активно педалируется тезис о якобы неудовлетворительных тактико-технических характеристиках С-400 и С-300В4, которым «не по зубам» не только истребители пятого поколения F-22 и F-35, но и новейшие версии истребителей F-15 и F-16 поколения «четыре + +».

Анализ указанных публикаций позволяет сделать вывод о проводимой в настоящее время Соединенными Штатами скоординированной информационной кампании с целью целенаправленной дискредитации российских систем ПВО дальнего действия, чтобы затруднить их продвижение на мировом оружейном рынке в пользу американских военно-промышленных корпораций «Рейтеон» и «Локхид Мартин», чей совместный «продукт» – комплексы ПВО THAAD и «Пэтриот» РАС-3 являются прямыми конкурентами российских С-400 и С-300В4. Относительно упомянутых выше западных публикаций – «видят или не видят» наши С-400 и С-300В4 американские и израильские самолеты?

Видеть и сбивать – две разные вещи. Российские ЗРС, развернутые на авиабазе «Хмеймим» и в Тартусе, полностью контролируют все происходящее как в воздушном пространстве Сирии, так и в воздушном пространстве сопредельных государств. Для этого в составе данных систем находятся соответствующие средства обнаружения, гарантированно идентифицирующие и сопровождающие любые воздушные цели, включая F-22 и F-35. Задача российских средств ПВО в Сирии – обеспечить безопасность находящихся там российских объектов, российских самолетов и кораблей, российских военнослужащих. Чтобы если они будут атакованы кем бы то ни было с воздуха – эти цели были бы немедленно уничтожены.

Вопросы же противовоздушной обороны сирийских объектов и сирийских правительственных войск – это исключительная прерогатива Вооруженных Сил САР.

Кстати, отметим, что построение российской группировки ПВО в Сирии организовано таким образом, чтобы полностью контролировать все воздушное пространство во всем диапазоне высот – а следовательно и поражать любые цели от беспилотников, крылатых ракет и боевых самолетов до оперативно-тактических ракет. Впервые проведено комплексирование и взаимоувязка боевой работы С-400 (объектовая ПВО) и С-300В4 (войсковая ПВО). Теперь, например, по целеуказанию С-400 пуски ракет может выполнять С-300В4, в составе которой есть дальняя ракета, способная поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Выдающиеся ТТХ российских систем ПВО базируются на отечественной школе разработки зенитного ракетного оружия, которая по праву занимает ведущее место в мире, что признается сегодня всеми сколь-нибудь заметными зарубежными военными экспертами. Об этом надо помнить забугорным анонимам-блогерам и американским борзописцам из Defense News.