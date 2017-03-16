Спицын Е.Ю. — Единый учебник по истории России (5 томов)

«Ценно то, что автор не навязывает своей точки зрения и не дает готовых ответов на вопросы. У учителя появляется возможность самостоятельно выбрать, уточнить (благодаря литературному обзору по каждой теме), интересующие его данные. Надо отметить четкость и аргументированность изложения материала. Важно, что автор в первую очередь ссылается на источники по теме, а не пересказанные другими факты. Из огромного количества исторической информации в последнее время трудно отличить научные и околонаучные факты, и книга помогает сориентироваться в этом нагромождении гипотез и мнений.».

Кантан О.Е., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 2033

Певищева С.Ю., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 2033



Аннотация

Главное отличие представленного 5-томника – в органическом соединении многовековой истории России и историографии. То есть в канву исторического повествования вплетено описание огромного количества событий, дат, имён и т.д., органически включены историографические сюжеты, которые содержат полную информацию по всем, особенно по спорным, периодам отечественной истории и её главным персонажам.

Этот труд создавался более 15 лет, он включает в себя анализ сотен источников и исторических исследований, которые принадлежат перу как корифеев исторической науки, так и современных российских историков, сотрудников Института Российской истории РАН и ведущих вузов страны – МГУ, СПбГУ, МПГИ, РГГУ и других.

Полный комплект учебников – это 5-томник, содержащий только текстовую информацию и цветное Приложение, содержащее только иллюстрации.

Первые четыре тома разделены на 9 глав и 95 тем по основным периодам истории России и содержат подробную историографию и библиографию исторических исследований.

По сути, в этом капитальном труде сконцентрированы ссылки на все первоисточники и дополнительные материалы по теме, необходимые при подготовке к уроку или лекции, а так же для написания рефератов и иных письменных работ. Всё это значительно облегчает работу как учителя школы, так и преподавателя вуза.

Также 5-томник пригодится для углублённого изучения истории самими студентами, абитуриентами и школьниками старших классов. Более того, каждая тема, по сути, является уже готовым рефератом, причем, сугубо аутентичным, «не затасканным».

Текст учебников отражает весь период истории России, начиная с этногенеза славян и образования Древнерусского государства, заканчивая крушением СССР в 1991 году, и в указанных хронологических рамках полностью соответствует новому историко-культурному стандарту, утвержденному президентом В.В. Путиным.

А по насыщенности материалом и историографическими экскурсами – даже превосходит этот стандарт.