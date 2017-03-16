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Спицын Е.Ю. — Единый учебник по истории России (5 томов)

09:39. 16 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
 

 

«Ценно то, что автор не навязывает своей точки зрения и не дает готовых ответов на вопросы. У учителя появляется возможность самостоятельно выбрать, уточнить (благодаря литературному обзору по каждой теме), интересующие его данные.
Надо отметить четкость и аргументированность изложения материала. Важно, что автор в первую очередь ссылается на источники по теме, а не пересказанные другими факты. Из огромного количества исторической информации в последнее время трудно отличить научные и околонаучные факты, и книга помогает сориентироваться в этом нагромождении гипотез и мнений.».

Кантан О.Е., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 2033 
Певищева С.Ю., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 2033
 

 

Аннотация
Главное отличие представленного 5-томника – в органическом соединении многовековой истории России и историографии. То есть в канву исторического повествования вплетено описание огромного количества событий, дат, имён и т.д., органически включены историографические сюжеты, которые содержат полную информацию по всем, особенно по спорным, периодам отечественной истории и её главным персонажам.
Этот труд создавался более 15 лет, он включает в себя анализ сотен источников и исторических исследований, которые принадлежат перу как корифеев исторической науки, так и современных российских историков, сотрудников Института Российской истории РАН и ведущих вузов страны – МГУ, СПбГУ, МПГИ, РГГУ и других.
Полный комплект учебников – это 5-томник, содержащий только текстовую информацию и цветное Приложение, содержащее только иллюстрации.
Первые четыре тома разделены на 9 глав и 95 тем по основным периодам истории России и содержат подробную историографию и библиографию исторических исследований.
По сути, в этом капитальном труде сконцентрированы ссылки на все первоисточники и дополнительные материалы по теме, необходимые при подготовке к уроку или лекции, а так же для написания рефератов и иных письменных работ. Всё это значительно облегчает работу как учителя школы, так и преподавателя вуза.
Также 5-томник пригодится для углублённого изучения истории самими студентами, абитуриентами и школьниками старших классов. Более того, каждая тема, по сути, является уже готовым рефератом, причем, сугубо аутентичным, «не затасканным».
Текст учебников отражает весь период истории России, начиная с этногенеза славян и образования Древнерусского государства, заканчивая крушением СССР в 1991 году, и в указанных хронологических рамках полностью соответствует новому историко-культурному стандарту, утвержденному президентом В.В. Путиным.
А по насыщенности материалом и историографическими экскурсами – даже превосходит этот стандарт.
Аннотация
Это не просто история России в привычных схемах и текстовках, это иллюстрированная история России, в которой представлено более 90 исторических карт, почти 80 уникальных аутентичных документов, о которых многие слышали, но никогда не видели и т.д.
Но самым ценным является то обстоятельство, что впервые под одной обложкой собраны более 120 уникальных групповых фото из жизни высшего руководства нашей страны XX века и портреты почти 800 исторических персонажей, оставивших заметный след в истории нашей страны. 
Здесь представлены не только привычные портреты всех князей, царей и императоров, но и портреты всех крупнейших государственных деятелей, полководцев и военачальников императорской России и Советского Союза, великих ученых, производственников и конструкторов — создателей советского ядерно-ракетного щита нашей страны и т.д.
Конечно, данная книга будет очень интересна всем любителям истории, но, безусловно, она сослужит самую добрую службу, прежде всего, учителям и детям, особенно тем, кому предстоит сдавать экзамены по истории нашего Отечества.

 

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Метки: Спицын Е.Ю. — Единый учебник по истории России (5 томов)
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