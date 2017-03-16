Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 марта 2017

16 марта второй отряд российских саперов прибыл в Пальмиру для участия в разминировании древнего города. На вооружении российских специалистов — новейшие средства поиска, а также уникальные защитные средства саперов.

Как сообщили в Минобороны РФ, личный состав и технику второго отряда перебросили из Подмосковья на авиабазу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации, после чего отряд совершил марш до Пальмиры.

Напомним, первый отряд в составе 200 человек работает в Пальмире с 10 марта. Сам древний город был освобожден от террористов ИГИЛ* только 2 марта.

Как сообщалось в первых репортажах с места событий, боевики значительно обновили способы минирования, маскировку мин, приемы на «неизвлекаемость» и другие ловушки. Это вынуждает усиливать эффективность и противоминной работы.

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Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ Руслан Алахвердиев рассказал, что российские саперы привезли с собой новейшую технику и средства защиты.

«В рамках данной работы мы планируем применять современные и перспективные средства, которые позволят нам облегчить задачу и обеспечить безопасность личного состава. Это средства: новые костюмы защиты, новые средства поиска, робототехнические средства, экзокостюмы», — сообщил Алахвердиев.

«Помимо штатных средств, в ходе разминирования впервые будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов», — говорится об этом также в сообщении Минобороны.

В Пальмиру прибыли и самые надежные друзья саперов: кинологическое подразделение.

«В первую очередь специалисты противоминного центра разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть древней Пальмиры», — сообщает пресс-служба военного ведомства.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка