Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 марта 2017
- 12:23 ВКС России уничтожили танк и «шахид-мобиль» ИГИЛ под Пальмирой.
- 11:44 В Пальмиру прибыл второй отряд российских саперов.
- 10:49 «Умеренные террористы» так и не приехали в Астану на переговоры по Сирии.
- 09:18 Террористы вчерашним терактом в Дамаске пытались сорвать переговоры по Сирии — ООН.
- 07:30 Точный удар: ВКС РФ уничтожили танк и пикап ИГИЛ под Пальмирой, не дав боевикам перебросить подкрепления (ВИДЕО).
- 05:30 ИГИЛ массово отступает: Армия Сирии и ВКС РФ гонят боевиков в пустыню под Пальмирой (КАРТА).
- 02:40 СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 4 поселка в Алеппо, окружая бастион ИГИЛ (КАРТА).
- Вчера 22:53 Смертники-штурмовики: Сирийские террористы создали свои «Силы спецопераций» (ФОТО, ВИДЕО).
ВКС России уничтожили танк и «шахид-мобиль» ИГИЛ под Пальмирой
Самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили танк и боевой пикап террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе Пальмиры.
Авиаудар, «убивший» сразу две машины, был нанесен около так называемых Газовых полей Мустадиры.
В целом накануне российская авиация сыграла важнейшую роль в продвижении Сирийской армии восточнее древней Пальмиры, недавно отвоеванной у исламистов. Бомбардировки не давали военной технике и транспортным средствам игиловцев дойти до передовых рубежей и перебросить подкрепления.
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В Пальмиру прибыл второй отряд российских саперов
16 марта второй отряд российских саперов прибыл в Пальмиру для участия в разминировании древнего города. На вооружении российских специалистов — новейшие средства поиска, а также уникальные защитные средства саперов.
Как сообщили в Минобороны РФ, личный состав и технику второго отряда перебросили из Подмосковья на авиабазу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации, после чего отряд совершил марш до Пальмиры.
Напомним, первый отряд в составе 200 человек работает в Пальмире с 10 марта. Сам древний город был освобожден от террористов ИГИЛ* только 2 марта.
Как сообщалось в первых репортажах с места событий, боевики значительно обновили способы минирования, маскировку мин, приемы на «неизвлекаемость» и другие ловушки. Это вынуждает усиливать эффективность и противоминной работы.
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Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ Руслан Алахвердиев рассказал, что российские саперы привезли с собой новейшую технику и средства защиты.
«В рамках данной работы мы планируем применять современные и перспективные средства, которые позволят нам облегчить задачу и обеспечить безопасность личного состава. Это средства: новые костюмы защиты, новые средства поиска, робототехнические средства, экзокостюмы», — сообщил Алахвердиев.
«Помимо штатных средств, в ходе разминирования впервые будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов», — говорится об этом также в сообщении Минобороны.
В Пальмиру прибыли и самые надежные друзья саперов: кинологическое подразделение.
«В первую очередь специалисты противоминного центра разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть древней Пальмиры», — сообщает пресс-служба военного ведомства.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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«Умеренные террористы» так и не приехали в Астану на переговоры по Сирии
Делегация сирийской вооруженной оппозиции не приехала в Астану для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом пише ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.
«Вчера вечером поступила информация, что делегация сирийской оппозиции все-таки не приедет в Астану. В связи с этим проведения каких-то консультаций не ожидается», — говорится в сообщении.
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Террористы вчерашним терактом в Дамаске пытались сорвать переговоры по Сирии — ООН
Террористы рассчитывают сорвать переговоры, уверен спецпосланник Генсекретаря ООН
Теракты 15 марта в Дамаске направлены на подрыв попыток политического урегулирования ситуации в Сирии, заявил спецпосланник Генсекретаря ООН в этой стране Стаффан де Мистура.
«Специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура осуждает террористические атаки в Дамаске, которые произошли сегодня, совпав с шестой годовщиной начала сирийского конфликта. Эти атаки унесли жизни невинных гражданских лиц. Они также явно спланированы, чтобы подорвать попытки поддерживать политические переговоры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ООН.
«После последней встречи в Астане и перед Женевой нельзя допустить, чтобы деструктивные силы своими действиями по подрыву политического процесса добились успеха», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что жертвами двух взрывов, которые совершили террористы-смертники в Дамаске, стал 31 человек, более 100 ранены.
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Точный удар: ВКС РФ уничтожили танк и пикап ИГИЛ под Пальмирой, не дав боевикам перебросить подкрепления (ВИДЕО)
ВКС России продолжают наносить большое количество авиаударов по ИГИЛ под Пальмирой на востоке провинции Хомс.
В среду российская авиация сыграла решающую роль в продвижении Сирийской армии восточнее Пальмиры. Бомбардировки не давали военной технике и транспортным средствам террористов дойти до передовых рубежей и перебросить подкрепления.
На новом видео самолет ВКС РФ атакует позиции ИГИЛ*, уничтожая танк и пикап террористической группировки около Газовых полей Мустадиры.
После того, как Россия усилила свои авианалеты на востоке Хомса, правительственные войска смогли восстановить контроль над рядом территорий и объектов, ранее захваченных боевиками, включая сам древний город Пальмиру и газовые месторождения Хайян.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ИГИЛ массово отступает: Армия Сирии и ВКС РФ гонят боевиков в пустыню под Пальмирой (КАРТА)
Сирийская Армия и ВКС РФ возобновили военные операции под Пальмирой, нанося удары по ИГИЛ в пустыне у древнего города.
Силы ИГИЛ массово отступают от ряда важных объектов в пустыне на востоке провинции Хомс, т.к. Сирийская Арабская Армия при мощной поддержке ВКС России с боями прорывается сквозь оборону террористической группировки.
Во вторник вечером 5-й армейский корпус САА, подготовленный русскими инструкторами, сделал важный шаг в восточной части района Пальмиры, освободив стратегические важные горы Мустадирах после почти суточной битвы с большими силами боевиков.
Уничтожив и ранив ряд террористов на пути к захвату северо-восточного фланга Пальмиры, САА полностью взяла под контроль стратегические высоты Мустадирах.
Вслед за взятием Мустадирах, 5-й корпус САА прорвал оборону ИГИЛ* на близлежащих газовых месторождениях Мустадирах, освободив эту территорию в ходе ночных боев.
Это наступление вывело армейцев в район Мустадира впервые с 2015 года, когда правительство потеряло контроль над окрестностями Пальмиры и самим городом.
Армия Сирии прорывается к газовым месторождениям
Затем Сирийская армия значительно продвинулась в направлении основного газового месторождения в восточной части района Пальмиры.
Опираясь на тяжелые русские авиаудары, бойцы 5-го корпуса САА штурмовали район Вади эль-Ахмара, расположенный в восточной части Пальмиры, где им противостояли крупные силы исламистов.
В Вади эль-Ахмаре шла напряженная битва, прежде чем силы ИГИЛ отступили к востоку от газового месторождения Мустадирах.
Район Вади эль-Ахмар, расположенный в 6 км к востоку от недавно освобожденных зернохранилищ Пальмиры, является важнейшим для обеспечения безопасности восточной части города и военного аэродрома.
Далее Армия САР нацелилась на захват перекрестка Талила и освобождение расположенных поблизости газовых месторождений Арак.
Газовые месторождения Арак невероятно важны для Сирийской арабской армии, так как они расположены вдоль трассы Пальмира — Сухнэ, которая является одним из ключевых маршрутов снабжения ИГИЛ в этом районе.
Битва за Арак началась
Далее в ходе широкомасштабного наступления на востоке провинции Хомс, опираясь на мощные авиаудары ВКС России, 5-й армейский корпус САА продвинулся дальше к востоку от газовых месторождений Мустадирах, дойдя до стратегического перекрестка Талила, расположенного непосредственно к югу от газовых месторождений Арак.
Бои продолжилиь на перекрестке Талила, в то время как самолеты и вертолеты ВКС РФ атакуют позиции ИГИЛ к востоку от этого района.
Благодаря последним достижениям в сельской местности у Пальмиры, Сирийская Арабская Армия имеет возможность сделать рывок к стратегическому городу Аль-Сухнэ, расположенному вдоль Шоссе Хомс — Дейр-Эз-Зор.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освобождают 4 поселка в Алеппо, окружая бастион ИГИЛ (КАРТА)
В среду вечером штурмовая дивизия «Тигр» при поддержке ВКС РФ завершила освобождение еще 4-х населенных пунктов вблизи крепости ИГИЛ — города Дейр Хафер после интенсивных столкновений с боевиками, продолжавшихся в течение всего дня.
При поддержке российской военной авиации Сирийская Арабская Армия установила полный контроль над селениями Умм Зулайла, Тал Аюб, Хазазе и Аль-Крин. В наступление также участвовали проправительственные бойцы из племени аль-Бакир.
Штурмовые отряды САА провели быстрый охват клещами, которые почти полностью охватили оплот ИГИЛ Дейр-Хафер, оставив джихадистам лишь небольшую юго-восточную линию для отступления по шоссе М4 в направлении Ракки.
Кроме того, десятки боевиков ИГИЛ оказались в ловушке внутри деревень Талль-Аль-Ахмара, Расм-эль-Абеда и Асимии. САА имеет огневой контроль над этими окруженными селениями.
Днем ранее исламисты почти захватили правительственные деревни Кутбия и Умм-Аркила, но в конечном итоге были отброшены армейцами.
За последние два месяца Tiger Force под предводительством генерала Сухейля аль-Хасана освободили более 200 населенных пунктов в восточной части провинции Алеппо, что не только оправдывает их внушающую страх репутацию, но и доказывает их самую большую эффективность против ИГИЛ*.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Смертники-штурмовики: Сирийские террористы создали свои «Силы спецопераций» (ФОТО, ВИДЕО)
Две джихадистские коалиции формируют элитные отряды спецназа для борьбы друг против друга и против Сирийской армии.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аль Шам», возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, опубликовала видео, продемонстрировав самых элитных бойцов в неустановленном месте в Сирии.
У боевиков появилось современное оружие, по всей видимости, переправленное контрабандным путем через границу с Турцией.
«Хайят Тахрир аль Шам» является крупнейшей группировкой боевиков в Сирии и заклятым врагом Сирийской арабской армии.
Подразделение и его бойцы носят имя «Ингимаси». Это опытный контингент, который считается штурмовым отрядом смертников.
В тот же день конкурирующая коалиция джихадистов «Джейш аль-Фатх», также объявила о создании своих специальных сил в административном центре провинции Идлиб.
«Хайят Тахрир аль-Шам» была сформирована 28 января, когда несколько террористических группировок, включая «Джебхат аль-Нусру» (сирийское крыло «Аль-Каиды»*), слились воедино.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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