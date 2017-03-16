Сенсационная находка в Египте огромной статуи Рамзеса II

В Египте археологи обнаружили восьмиметровую статую, изображающую, как предполагают ученые, фараона Рамзеса II.

Он правил Египтом примерно 3 тысячи лет назад. Объект из кварцита был найден в одном из районов Каира при проведении канализационных работ.

Когда археологи прибыли на место, они смогли извлечь из грунтовых вод бюст фараона, голову, отдельно – голову, корону, правое ухо и фрагмент правого глаза.

Министерство древностей страны поспешило заявить, что находка – одна из важнейших за все время существования египтологии.





Источник: nashaplaneta.su