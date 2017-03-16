Сенсационная находка в Египте огромной статуи Рамзеса II
12:54. 16 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Египте археологи обнаружили восьмиметровую статую, изображающую, как предполагают ученые, фараона Рамзеса II.
Он правил Египтом примерно 3 тысячи лет назад. Объект из кварцита был найден в одном из районов Каира при проведении канализационных работ.
Когда археологи прибыли на место, они смогли извлечь из грунтовых вод бюст фараона, голову, отдельно – голову, корону, правое ухо и фрагмент правого глаза.
Министерство древностей страны поспешило заявить, что находка – одна из важнейших за все время существования египтологии.
Источник: nashaplaneta.su