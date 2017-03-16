Главная » Невероятное в мире

Сенсационная находка в Египте огромной статуи Рамзеса II

12:54. 16 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:



В Египте археологи обнаружили восьмиметровую статую, изображающую, как предполагают ученые, фараона Рамзеса II.

Он правил Египтом примерно 3 тысячи лет назад. Объект из кварцита был найден в одном из районов Каира при проведении канализационных работ.

Когда археологи прибыли на место, они смогли извлечь из грунтовых вод бюст фараона, голову, отдельно – голову, корону, правое ухо и фрагмент правого глаза.

Министерство древностей страны поспешило заявить, что находка – одна из важнейших за все время существования египтологии.

 

 




Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайна древних цивилизаций — Белые Боги
...берегам Мексиканского залива на огромном корабле с востока,... знаний попала к нардам Египта. Индии, Двуречья, Китая... древнесемитских диалектов, другой сенсационной находкой стал камень с вырезанной...или Риме. Вид статуи сильно поразил предводителя конкистадоров...
Хранитель тайн атлантов
... Египта, что, как свидетельствует надпись на стеле, поставленной между его огромных...большими, отстающими ушами. Полное название статуи означало «живой образ Хафра». ...и выполнял до настоящего времени. Сенсационная находка По сообщению шведских газет, ...
Свидетельства о существовании великанов
... исхода евреев из Египта Моисей заслал в....) рассказывает о нескольких находках огромных человеческих скелетов. Так,... ХХ века ознаменовала сенсационная находка англо-французской палеонтологической ...все и поддельные античные статуи, и легендарные сокровища,...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... которые разбросаны на огромной территории – от Египта до Японии (а... (см. мою книгу «Сенсационная история Земли»). А во-вторых... чертами, то колоссальные статуи Аменхотепа IV демонстрируют явный...образом «засветил» свою находку. И эта находка оказалась тем, что...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...кинопленку. Однако сенсационного фильма не... – гигантские статуи животных доисторической ...Мохенджо-Даро. Руины огромного города Мохенджо-Даро... многочисленные археологические находки - произведения ...истории Древнего Египта - «Историю Египта» («Египтику»,...
Подземелья Гизы
...век), механические статуи с удивительными способностями... дальнейшие подробности находки.Система подземных... существует внутри огромной разветвленной системы ... сделано множество сенсационный научных открытий в... официальными властями Египта и академическими ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>