С небес на землю

Сообщения об успехах сирийской армии сопровождаются увеличением числа печальных новостей о погибших и раненых российских военнослужащих в разных должностях и званиях, до генерала включительно. Учитывая обстоятельства, уже можно говорить о расширении участия российских военнослужащих в боях на земле.

От Пальмиры до Пальмиры

Датировать этапы любой войны до того, как она закончится, — занятие неблагодарное, однако период с декабря 2016-го по начало марта 2017-го в ходе гражданской войны в Сирии, очерченный двумя сериями боев за Пальмиру, определенно войдет в летопись конфликта. Захват Пальмиры группировками исламистов многими, и в первую очередь в Москве, был воспринят как мрачное предзнаменование для официального Дамаска и его союзников. Победоносное завершение боев в Алеппо, активизация на территории Сирии турецких войск, неудачная попытка исламистов добиться успеха в блокированном Дейр-эз-Зоре и наконец возвращение Пальмиры — наоборот, дают основания для оптимизма.

Помимо всего прочего, указанный период характеризуется усилением вовлеченности России в конфликт на разных уровнях, в том числе активизацией авиации и уже практически не скрываемым участием российских войск в наземных боях. Одновременно можно отметить заметное повышение боевых качеств некоторых сирийских частей.

На положительные изменения в сирийской армии обращает внимание главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. «Можно говорить об улучшении системы подготовки и формирования отдельных частей, показывающих удовлетворительные качества на поле боя. Серьезно изменилась система материально-технического обеспечения, особенно в отношении поддержания боеспособности техники и снабжения горючим и боеприпасами в ходе операций», — говорит он.

Мураховский отметил также повышение качества управления войсками. «Система управления определенно улучшилась, сирийское командование относится к выполнению поставленных задач с большей ответственностью, произошла ротация командиров в среднем и высшем звене. Прежде всего изменился принцип подбора — если ранее командиры выдвигались в основном по принципам той или иной клановой принадлежности, то сейчас все чаще по службе растут офицеры, проявившие себя в боях», — сообщил эксперт.

Вместе с тем, по мнению Мураховского, модернизация сирийской армии продвигается пока со значительными задержками и в основном за счет сильного давления со стороны российских представителей. «Можно говорить лишь об относительно небольшом контингенте частей, способных выполнять боевые задачи на удовлетворительном уровне: 4-я танковая дивизия, республиканская гвардия, подразделения военно-воздушных сил, в том числе наземные — разведка и спецназ, некоторые отряды ополчения — "Тигры", "Соколы пустыни", "Фатимиюн" и другие», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Поврежденный взрывом амфитеатр Пальмиры

Несмотря на улучшение боевых качеств сирийских подразделений, ход войны потребовал расширения участия российских военных в наземных боях. На сегодняшний день можно считать установленным факт действий на земле подразделений российских Сил специальных операций, а также ряда артиллерийских и инженерных частей и некоторых других родов войск. Военные инженеры также активно использовались для разминирования освобожденных населенных пунктов (в том числе Алеппо), а обеспечивать порядок на территориях, оставленных исламистами, помогает российская военная полиция.

Усиление активности войск на земле, к сожалению, привело к потерям. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Мураховский отметил возможный «чеченский след» в покушении на жизнь российского военного специалиста в Сирии — начальника управления боевой подготовки войск Западного военного округа генерал-майора Милюхина.

«Это характерный почерк бандформирований времен кавказской войны: замаскированный радиоуправляемый фугас, установленный на обочине либо на возвышенных объектах рядом с дорогой. Это были квалифицированно подготовленные устройства, с ударным ядром — от подобного фугаса не защитит ни автомобиль типа MRAP, ни танк», — полагает Мураховский.

По мнению офицера, надежную защиту тут может обеспечить только активная инженерная разведка, с контролем дорог, дозорами, применением средств обнаружения и подавления. Вместе с тем эксперт отметил, что подобное усиление сопровождения потребует резкого увеличения инженерного контингента в Сирии с пропорциональным наращиванием численности общевойсковых частей уже для защиты самих инженеров, так как сирийские войска обеспечить все это в нужном объеме пока не способны.

Из оставшихся в тени боев, но весьма важных событий обсуждаемого периода можно назвать вывод значительной группировки боевиков, прекративших сопротивление в Алеппо и ряде других мест, в провинцию Идлиб, а также рассечение некогда единой территории, контролировавшейся ранее исламистами. Теперь, после зачистки окрестностей Алеппо, проникнуть в Сирию со стороны турецкой границы и пройти до границы с Ираком или Иорданией в обход территорий, контролируемых сирийскими правительственными войсками, невозможно.

Наступление №2

Нужно отметить, что взятие Пальмиры боевиками в начале декабря послужило одним из главных катализаторов изменений в управлении боевыми действиями. Потерю города, успешный штурм которого сирийцами при поддержке ВКС РФ весной 2016 года был подан как один из крупнейших успехов кампании, расценили как тяжелый удар по престижу и Дамаска, и Москвы.

Боевые действия в направлении Пальмиры активизировались в середине февраля. Исламисты пытались активно противодействовать сирийским войскам, проводя локальные контратаки с использованием смертников, совершая диверсии на коммуникациях (в результате одной из которых был тяжело ранен генерал Милюхин) и устраивая теракты в населенных пунктах. В частности, 25 февраля не менее шести смертников подорвались близ военных объектов в Хомсе. Погибли 35 человек, в том числе начальник управления военной безопасности в Хомсе бригадный генерал Хасан Даабуль, десятки были ранены.

Тем не менее удержать Пальмиру бандформирования террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) не смогли, в том числе и потому, что во второй половине февраля им пришлось вести боевые действия на нескольких направлениях одновременно, что лишило исламистов возможности маневра.

Формирования террористов покинули город, совершив несколько диверсий на нефтяных и газовых месторождениях в окрестностях. К счастью, им не удалось реализовать планы по уничтожению исторических памятников Пальмиры, хотя ряд объектов был поврежден взрывами — в частности, античный амфитеатр, где после первого освобождения города от террористов состоялся известный концерт российских музыкантов.

Что дальше?

В настоящее время основные события, помимо Пальмиры, разворачиваются на севере страны, где наступление на Манбидж одновременно ведут с нескольких направлений подразделения сирийской армии и курдские формирования при поддержке американских сил специальных операций. Сирийская армия, войдя в Манбидж, станет буфером между турецкими позициями и формированиями курдов. Турция отказывается от своих прежних планов наступления на город, а президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщает о планах вывода войск с сирийской территории.

Танк Т-62 сирийской армии близ Пальмиры

Отдельно следует заметить, что продвижение сирийцев на этом направлении проводится в рамках договоренностей, достигнутых при посредничестве России. Согласно условиям соглашения, под контроль сирийской армии переходят пять деревень, которые ранее занимало городское ополчение, действующее при поддержке американских военных. Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что Анкара не будет предпринимать никаких наступательных действий в направлении Манбиджа без предварительного согласования с Москвой и Вашингтоном. «Без координации нам не удастся добиться серьезных результатов, и положение лишь осложнится», — объяснил он.

Очевидно, в окрестностях Манбиджа в ближайшее время возможно прямое соприкосновение не только сирийских и курдских подразделений, но и частей вооруженных сил России и США, что делает особенно актуальным вопрос о взаимодействии «больших игроков», и уже не только в воздухе.

Говоря о вероятных направлениях дальнейших действий сирийской армии, специалисты отмечают, что первоочередной задачей, скорее всего, станет зачистка восточных районов провинции Хомс, где пока у террористов есть силы, способные наносить фланговые удары на север — в сторону Алеппо и Манбиджа, на юго-запад — в направлении Пальмиры, и на юг — в сторону осажденного боевиками Дэйр-эз-Зора. Ни на одном из этих направлений удар террористов уже не представляет критической угрозы, но очевидно, что терять время и престиж на новые инциденты, подобные неудачам под Табкой летом 2016 года и под Пальмирой в декабре, никто уже не хочет.