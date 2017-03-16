Рассекречены видео с испытаниями ядерного оружия в США

В Соединенных Штатах рассекретили видеоматериалы, на которых можно видеть испытания ядерного оружия. Теперь специалисты смогут проанализировать 750 новых записей.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории добились от американских властей рассекречивания 750 записей испытаний ядерного оружия. Ученые достигли этого результата в рамках масштабного проекта организации, направленного на поиск и восстановление данных, которые были получены в периоды разработки и ядерных испытаний. На большей части видеоматериалов можно видеть атмосферные взрывы. Власти США позволили выложить на YouTube 60 роликов из числа рассекреченных.

Operation Hardtack-1 – Nutmeg 51538 / ©YouTube

Operation Hardtack-1 – Redwood 52538 / ©YouTube

Operation Dominick – Pamlico 112515 / ©YouTube

Испытания, о которых идет речь, проводились в 1945–1962 гг. Всего речь идет о более чем 200 испытаниях ядерного оружия. Следует сказать, что соответствующие пленки находились в американских хранилищах и, по мнению экспертов, могли навсегда уйти в небытие. «Мы знаем, что эти фильмы находятся на грани разложения, поэтому хотели успеть до того момента, когда они станут бесполезными», – говорит представляющий Ливерморскую национальную лабораторию Грэг Сприггс (Greg Spriggs). Специалисты также надеются, что полученные материалы будут хорошим предостережением для будущих поколений.

Всего, по официальным данным, в США было осуществлено более тысячи испытаний ядерного оружия, в основном в штате Невада. На втором месте находится СССР: советские специалисты провели 715 испытаний. В топ-3 попала Франция, на счету которой 210 испытаний. Китай, в свою очередь, испытывал ядерное оружие 45 раз.

Первый в истории подрыв атомной бомбы произошел 16 июля 1945 года на американском полигоне в штате Нью-Мексико. Взрыв бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. В СССР первое ядерное испытание провели в 1949 году.

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