Приватизация: что это глупость или предательство?

1 ноября 1916 года кадет П.Н. Милюков выступая в Государственной Думе, произнес слова, ставшие нарицательными: «Что это глупость или измена?».Милюков говорил тогда о деятельности царского правительства во время Первой мировой войны. Прошло сто лет и подобную же фразу можно отнести к решениям правительства Медведева о новом витке приватизации. В 2017 году запланировано приватизировать компанию Алроса (алмазы), банк ВТБ, Совкомфлот. Все эти компании приносят огромную прибыль в бюджет. Если их акции будут проданы, то в 2018 году в бюджете страны дохода от этих компаний уже не будет. Значит дыра в бюджете станет больше. Потом «приватизаторы» из правительства «Единой России» подготовят новый план распродажи госсобственности — и так до тех пор, пока они не продадут ВСЕ.

Ведь очевидно, что при продаже прибыльных активов дыра в бюджете будет только расти. Это очевидно всем, кроме правительства Д.А. Медведева.

Как это выглядит в цифрах, поясняет член Пермского отделения ПВО Алексей Александрович Киселев.

P.S. Предыдущий материал нашего коллеги А.А. Киселева «Как правительство хочет заработать на работающих пенсионерах»

Источник: nstarikov.ru