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Приватизация: что это глупость или предательство?

14:49. 16 марта 2017 Просмотров - 117 3 коммент. Опубликовал:
1 ноября 1916 года кадет П.Н. Милюков выступая в Государственной Думе, произнес слова, ставшие нарицательными: «Что это глупость или измена?».Милюков говорил тогда о деятельности царского правительства во время Первой мировой войны. Прошло сто лет и подобную же фразу можно отнести к решениям правительства Медведева о новом витке приватизации. В 2017 году запланировано приватизировать компанию Алроса (алмазы), банк ВТБ, Совкомфлот. Все эти компании приносят огромную прибыль в бюджет. Если их акции будут проданы, то в 2018 году в бюджете страны дохода от этих компаний уже не будет. Значит дыра в бюджете станет больше. Потом «приватизаторы» из правительства «Единой России» подготовят новый план распродажи госсобственности — и так до тех пор, пока они не продадут ВСЕ.
Ведь очевидно, что при продаже прибыльных активов дыра в бюджете будет только расти. Это очевидно всем, кроме правительства Д.А. Медведева.
Как это выглядит в цифрах, поясняет член Пермского отделения ПВО  Алексей Александрович Киселев.

P.S. Предыдущий материал нашего коллеги А.А. Киселева

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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3 коммент.»

  • 10396 -92
    Русофил 16 марта 2017 в 14:54 Ссылка Пометить
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    СУПЕР !!!
    Начать статью с ЛЖИВЫХ слов падонГа и предателя Милюкова )))
    И все сразу наполнилось двусмысленностью)))
    Идиоты все поняли БУКВАЛЬНО а думающим аФФтор видимо хотел донести нечто иное.
    )))
    А может с дуру вставил фразу ее не понимая

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  • 10398 -92
    Русофил 16 марта 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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    И с первых секунд ОБМАН.
    ЕР из бюджета получает 1.5 млрд и не 4.6.
    Очкарик ты ПАЛИШЬСЯ ))
    Сходи на курсы к Лене Голубкову )))

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  • 717 621
    Сергей 16 марта 2017 в 15:53 Ссылка Пометить
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    Одной из причин объясняющих проведение приватизации, правительство называет причину того, что государство, в лице этого самого правительства, неэффективный собственник, поэтому надо отдать собственность частному капиталу. Этим самым, правительство само за себя, говорит, что мы, правительство, не умеем эффективно управлять, собственностью и экономикой. В ответ на такие объяснения, у любого здравомыслящего человека возникает законный вопрос: зачем нужно правительство, которое не умеет эффективно управлять? Чем они занимаются? Вообще, без руководства, конечно жить нельзя, кто то должен направлять, планировать, координировать действия, спрашивать результаты, значит правительство нужно, но такое, которое способно эффективно выполнять свои функции. Если виноваты неправильные законы, по которым работает правительство, значит нужно менять неправильные законы, нужно работать.
    Судя по практике приватизации 90х, совсем не факт, что приватизированное предприятие станет более эффективным, в большинстве случаев происходит совсем обратное, только правительство в этом случае говорит, что мы не виноваты, виноват собственник. Одной из причин, того, что у правительства сейчас не хватает денег, как раз и является неэффективное управление и приватизация проведённая ранее.
    Остаётся возвращаться к фразе в начале статьи: что происходит? что это, глупость или измена? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос из уст компетентных товарищей.

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