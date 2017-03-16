Плохие новости с Василием Мельниченко [2017, Артподготовка]

Василий Мельниченко – общественный деятель, журналист, лауреат премий имени Андрея Сахарова и Артема Боровика, сопредседатель Общественного движения народов российской земли "Федеральный сельсовет", директор сельхозпредприятия "Галкинское" Василий Мельниченко.

Уральский фермер Василий Мельниченко стал в одночасье известен в Рунете год назад после выступления на Московском экономическом форуме. Ролик с его комментариями о состоянии российского сельского хозяйства собрал в Youtube более полумиллиона просмотров, а фраза "В России уровень бреда превысил уровень жизни" стала интернет-мемом.

О сегодняшнем положении АПК в стране, причинах кризиса и способах улучшения ситуации, противостоянии фермеров и агрохолдингов, перспективах развития деревни и имидже "мужика от сохи" с Василием Мельниченко... Источник: http://www.youtube.com/user/artpodgotovka/videos

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