Письмо Януковича
22:13. 16 марта 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко про "письмо Януковича".
Фабула простая. В марте 2014 года Чуркин в СБ ООН заявил http://www.vesti.ru/doc.html?id=1345039, что Янукович отправил письмо Путину с просьбой о вводе войск http://ukranews.com/news/485035-yanukovy
Тут надо понимать простую вещь, как говорил товарищ Бисмарк "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Если мы рассматриваем данный конкретный конфликт, который включает в себя Холодную войну с США и горячие войны на территории Украины и Сирии, то я бы сказал, что было бы верхом наивности полагать, что российские официальные лица в текущих условиях всегда и везде говорят чистую правду. Как собственно и любые другие официальные лица, потому что как говорил другой не менее известный товарищ Сунь Цзы "Война – это путь обмана". Все участники идущего конфликта, помимо прочих задач решают задачи по дезинформации противника на разных уровнях и банальному обману, в интересах достижения целей войны. Поэтому и Путин может врать, и Обама, и Меркель и тем более какой-нибудь Порошенко. Тем, кто верит, что лидеры государств всегда и везде говорят правду, в том числе и народу, я бы рекомендовал поменьше смотреть сериалы про маленьких цветных пони.
Поэтому, то что недавно было официально признанной правдой в одной ситуации, в другой уже таковой быть перестает, так как поменялась военно-политическая конъюнктура. В одних обстоятельствах наличие такого письма (вне-зависимости от того, существовало оно или нет), было выгодным. В нынешних условиях стало невыгодным, потому что в 2014 году Россия проводила одну политику в отношении Украины, а в 2017 уже совсем другую. Для примера, США в 2014 году всячески отрицали свою причастность к государственному перевороту на Украине, а потом Обама взял и прямо сознался, что да, помогали менять власть на Украине https://russian.rt.com/article/71973. Здесь мы тоже можем наблюдать характерный пример изменившийся политической конъюнктуры, которая меняет и официальную позицию. Или можно вспомнить пример официального отрицания участия российских войск в Крымской весне, которое потом столь же официально было признано, безотносительно предшествующих отрицаний. Или например официальные европейские отрицания наличия фашистских формирований на Украине и последующие официальные признания этого факта. И таких моментов за 3 года войны на Украине с обеих сторон было немало, особенно если начать сравнивать то, что заявляли стороны в 2014 году, с тем что заявляли и делали в 2015, 2016 и 2017. Да и если брать в общем, то можно просто привести в качестве примера историю с гарантиями по нерасширению НАТО на Восток, когда у нас доказывают, что гарантии были, а на Западе на голубом глазу рассказывают, что гарантий не было.
Для текущего конфликта, протекающего в формате гибридной войны, с повышенным вниманием к проведению информационно-психологических операций, такая двусмысленность официальной позиции, порой и создает подобные коллизии, когда с одной стороны письмо вроде было, а с другой – вроде и не было. А без наличия оригинала письма, можно лишь гадать, как, в какой форме и к кому именно Янукович тогда обращался и обращался ли вообще. Я бы поставил на то, что так или иначе обращался, но сейчас в свете изменившийся роли Януковича и поменявшейся политики РФ на Украине, эта тема уже не слишком интересна для линии партии и поэтому факт существования письма отрицается. Основная проблема таких противоречий заключается в том, что при их выявлении (как это было например с признаниями Обамы), они дают обильную почву для осуществления информационно-пропагандистских мероприятий, где сравнивая противоречивые заявления, до аудитории стараются донести мысль, что в том или ином случае, государство обманывает, а раз обманывает в мелочах, то и в остальном тоже. В общем, обычная рутина информационно-психологической войны, которую ведут друг против друга обе стороны.
Соответственно, безотносительно факта существования письма Януковича, с нашей стороны скорее всего эту тему будут стараться замять или перекрыть схожей темой с переводом стрелок на оппонентов. Со стороны противника, наоборот, будут стремиться эту тему по-максимуму продвинуть через масс-медиа, потому что для рутинной пропаганды, она вполне себе беспроигрышна безотносительно факта существования письма. Письмо, которое в 2014 году могло иметь реальное военно-политическое значение, ныне может иметь разве что исторический и пропагандистский интерес, хотя лично для Януковича, данный вопрос далеко не абстрактный, так как данное письмо хунта использует в качестве аргумента, чтобы доказать злодейские замыслы Януковича. Доказать факт отдачи приказа на расстрел евромайдана не удалось, поэтому и всплыла тема письма, копию которого показывал Чуркин. Так как Чуркин умер, то он этот вопрос естественно уже никак не прояснит. МИД РФ от комментариев пока воздерживается, хотя вполне очевидно, что Чуркин не стал бы показывать в СБ ООН документ не согласованный с вышестоящим начальством, которому уж точно должно быть известно, что именно было показано 4 марта 2014 года. Но впрочем, судя по заявлениям из Кремля и от Януковича, письма не было, а не имея на руках подлинника такого обращения, юридических последствий у данного письма в любом случае быть не может, потому что на заявления из Европы о том, что "вот видите, Чуркин показывал письмо", в Кремле скажут " у нас такого письма нет". Поэтому с правовой точки зрения тут гарантированный тупик, а вот с информационно-пропагандистской – есть поле для деятельности.
На мой взгляд, здесь имеется своеобразное белое пятно, связанное с тем, что многие детали российской стратегии на Украине проводимой в январе-апреле 2014 года до конца не ясны, а не зная всех обстоятельств планов по работе с Юго-Востоком и роли Януковича, трудно делать обоснованные выводы. Я бы поставил на то, что в том или ином виде обращение было, так как его можно логично увязать с предоставленным Советом Федерации правом на ввод войск на территорию Украины. Есть запрос, есть разрешение. Но так как планы в апреле 2014 года поменялись и значение Януковича изменилось, разрешение не было использовано (а позже и вовсе отозвано), что нивелировало ценность запроса, есть таковой действительно существовал и Чуркин показывал реальный документ, а не просто бумагу, с помощью которой Россия пыталась давить на оппонентов в СБ ООН.
Источник: colonelcassad.livejournal.com