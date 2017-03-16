«Освобождение Крыма» — документальный фильм News Front

Документальный фильм агентства News Front, посвященный Крымской весне и возвращению полуострова в родную гавань — Россию.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

Фильм News Front «Освобождение Крыма» основан на воспоминаниях Константина Кнырика, в те дни — руководителя информационного центра «Крымский фронт».

Фильм — личное мнение крымчан, которые принимали непосредственное участие в событиях Крымской весны.

Исторические моменты, события, факты и роль крымчан в событиях февраля-марта 2014 года.

В первую очередь создатели фильма хотели показать, что особую роль в победе Крымской весны сыграли не политики, а именно крымчане.

Крымская весна победила благодаря сплоченности всего Крыма и политической воле Президента России Владимира Путина.

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик:

«На фоне кровавого уничтожения русского населения на Донбассе, сегодня никакой иной оценки, кроме как той, что мы сделали правильно, быть не может. Крым и Донецк – это были самые явные антагонисты той проамериканской затеи, которая зарождалась на Украине. Если бы 26-го все пошло по-другому, если бы 27-го не зашли Вежливые люди, если бы с 28-го ежедневно до 10-20 тысяч крымчан не были на улицах в Симферополе с флагами России, у нас события развивались бы намного кровавей, чем на Донбассе. Потому что Крым был для американцев выгоден стратегически, но только как территория, люди были не нужны. И это же мы сейчас видим и на примере Донбасса: территория нужна, люди – нет».

Источник: news-front.info