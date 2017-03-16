Главная » Новости Украины и Новороссии

«Освобождение Крыма» — документальный фильм News Front

11:26. 16 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Документальный фильм агентства News Front, посвященный Крымской весне и возвращению полуострова в родную гавань — Россию.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

Фильм News Front «Освобождение Крыма» основан на воспоминаниях Константина Кнырика, в те дни — руководителя информационного центра «Крымский фронт».

Фильм — личное мнение крымчан, которые принимали непосредственное участие в событиях Крымской весны.

Исторические моменты, события, факты и роль крымчан в событиях февраля-марта 2014 года.

В первую очередь создатели фильма хотели показать, что особую роль в победе Крымской весны сыграли не политики, а именно крымчане.

Крымская весна победила благодаря сплоченности всего Крыма и политической воле Президента России Владимира Путина.

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик:

«На фоне кровавого уничтожения русского населения на Донбассе, сегодня никакой иной оценки, кроме как той, что мы сделали правильно, быть не может. Крым и Донецк – это были самые явные антагонисты той проамериканской затеи, которая зарождалась на Украине.

Если бы 26-го все пошло по-другому, если бы 27-го не зашли Вежливые люди, если бы с 28-го ежедневно до 10-20 тысяч крымчан не были на улицах в Симферополе с флагами России, у нас события развивались бы намного кровавей, чем на Донбассе. Потому что Крым был для американцев выгоден стратегически, но только как территория, люди были не нужны. И это же мы сейчас видим и на примере Донбасса: территория нужна, люди – нет».

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, вежливые люди, Видео, возвращение крыма на родину, константин кнырик, крым, крымская весна, российский крым, русский крым, смотреть фильмы news front, фильм освобождение крыма
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2016
.... 12:50 Документальный фильм News Front: «Освобождение Крыма». 12:47 ...: dnr-news.com Документальный фильм News Front: «Освобождение Крыма» Документальный фильм, посвященный Крымской весне... Хорватии 1995 года по освобождению хорватской территории», — заявил...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 марта 2015
... автомобилей. Украинские торговцы ломятся в Крым, как «скаженные» Сотни грузовиков... о многочисленных жертвах конфликта, документальный фильм об украинских беженцах от 18...ряде зарубежных стран условно-досрочное освобождение для педофилов возможно, но ...
Новости Украины и Новороссии 20 июня 2016
... прав человека в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, ни...прекращения огня на востоке Украины, освобождению всех заложников, организации свободных,...кинофестивале в сицилийском городе Таормина документальный фильм “Украина в огне” (Ukraine...
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2016
...назвал вероломством похищение военных в Крыму Путин назвал задержание российских ...отчиталось о «блестящей» спецоперации по «освобождению» предателя Богданова, называющего себя «...студенты пожаловались в СБУ на документальный фильм о Донбассе, посчитав его ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
... требуя немедленного, без всяких условий освобождения Надежды Савченко», — заявил Порошенко.... относительно возвращения украинского суверенитета в Крым», — пишет ПолитНавигатор. К ... с протезами, и показом документального фильма о событиях на Майдане ...
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
... состояния зомбированности. Вопрос Крыма мощно используется киевской правительственной...бандеровскими лозунгами, выступающая за освобождение убийцы российских журналистов. Впереди... Филлипс готовит к выпуску документальный фильм "Арамис" посвященный ополченцу ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>