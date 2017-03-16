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Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 14.03.2017

19:16. 16 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

00:53 –  Женщина - это Душа, обвивающая Дух мужчины. Имеет ли душа пол.
11:02  –  Можно ли определить наличие одержимости у себя, так и у других людей самостоятельно.
14:44 –  Могут ли быть побочные эффекты в практике «Телесная волна»
25:06 –  Урегулирование  среды интернета в будущем славянском государстве
32:40 –  Подбор кадров в будущем славянском государстве при переходе в Варно-Кастовый строй.
42:30 –  Будет ли множество политических партий в будущем славянском государстве.
47:01 –  Вопрос о нанесении лазерного клейма при выдаче новых паспортов России.
56:37 – Наработка Воли в разных Варнах.
01:08:37 – Центр галактики Варны Контроля - это изначальная Сила Контроля. Природа чёрной дыры.
01:11:46 – Как жить осознанно. Достижение состояния осознанности и «здесь и сейчас».
01:16:26 – Мнение о Ра Уру Ху.
01:19:02 – Раскрытие понятия «Империя».
01:27:48 – Есть ли ангел-хранитель у каждого человека.
01:32:28 – Как должны распределяться материальные блага в государстве Чести.
01:44:27 – Ситуация, когда муж и жена - из разных Варн.
01:49:05 – Самоубийства обесчещенных женщин и самураев  –  это слабость Духа или  правильное решение?
01:57:24 – Поднятие на государственный уровень волновых практик в будущем славянском государстве.
02:04:14 – Иерархия богов в Варне Контроля.
02:09:07 – Варна передаётся только по отцу. Передаётся ли Каста?
02:15:30 – Как расширить чувство Любви на всю галактику.
02:24:55 – Каким может быть переход  для всех людей при построении государства Чести.

Метки: геополитика, государственные пророки, славяне. родная вера. веды., честь
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