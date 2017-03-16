Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 14.03.2017

00:53 – Женщина - это Душа, обвивающая Дух мужчины. Имеет ли душа пол.

11:02 – Можно ли определить наличие одержимости у себя, так и у других людей самостоятельно.

14:44 – Могут ли быть побочные эффекты в практике «Телесная волна»

25:06 – Урегулирование среды интернета в будущем славянском государстве

32:40 – Подбор кадров в будущем славянском государстве при переходе в Варно-Кастовый строй.

42:30 – Будет ли множество политических партий в будущем славянском государстве.

47:01 – Вопрос о нанесении лазерного клейма при выдаче новых паспортов России.

56:37 – Наработка Воли в разных Варнах.

01:08:37 – Центр галактики Варны Контроля - это изначальная Сила Контроля. Природа чёрной дыры.

01:11:46 – Как жить осознанно. Достижение состояния осознанности и «здесь и сейчас».

01:16:26 – Мнение о Ра Уру Ху.

01:19:02 – Раскрытие понятия «Империя».

01:27:48 – Есть ли ангел-хранитель у каждого человека.

01:32:28 – Как должны распределяться материальные блага в государстве Чести.

01:44:27 – Ситуация, когда муж и жена - из разных Варн.

01:49:05 – Самоубийства обесчещенных женщин и самураев – это слабость Духа или правильное решение?

01:57:24 – Поднятие на государственный уровень волновых практик в будущем славянском государстве.

02:04:14 – Иерархия богов в Варне Контроля.

02:09:07 – Варна передаётся только по отцу. Передаётся ли Каста?

02:15:30 – Как расширить чувство Любви на всю галактику.

02:24:55 – Каким может быть переход для всех людей при построении государства Чести.