Медведев улетел, но обещал вернуться?
Оправдание неявки премьера на заседании правительства было отмечено самим Владимиром Владимировичем, списавшим его отсутствие на эпидемию гриппа. Министр здравоохранения алиби премьера косвенно подтвердила, успокоив, что эпидемия идет на спад.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/03/14/n_9794585.shtml?utm_source=gazeta-top-news&utm_medium=likes&utm_campaign=desktop
14.03.2017
Президент России Владимир Путин заявил, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, передает РИА «Новости».
«Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он на совещании с членами кабмина.
У Медведева на 14 марта был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Пособирав сплетни по поводу здоровья Дмитрия Анатольевича, услышала историю, которая вполне могла бы оказаться правдой. Я бы даже в нее безоговорочно поверила, если бы не масонский сходняк в Токио, приключившийся аккурат на дату болезни. Злые языки наболтали, что Дмитрий Анатольевич, случайно споткнувшись, налетел на кулак Игоря Ивановича, после чего заболел, как на картинке:
Внимательно разглядывала в новостных сюжетах встречу Д. Медведева и С. Саргсяна, но телеоператоры не показали крупным планом правый глаз, как мне показалось, немного припухший и слишком сильно загримированный, снимая премьера исключительно с левой стороны. Из подтвержденных фактов, только один – встретившись с Саргсяном четырнадцатого, и, явно второпях наговорив глупостей под телекамеры по поводу развития двустороннего сотрудничества, Дмитрий Анатольевич пропал с экранов.
Зная про масонское собрание по случаю пока не объявленной смерти Елизаветы II, я склоняюсь к версии, что Медведев спешно отбыл туда, и никакой «грипп» с осложнениями в виде синяка под глазом ему не помешали.
Из надежных источников поступает информация о том, что смерть мозга у Елизаветы наступила примерно месяц тому назад, а другие функции организма поддерживаются только при помощи аппаратов. Телу делают специальный массаж, чтобы избежать пролежней, так как объявить о смерти планируют в сентябре-октябре, тогда же придется предъявить покойную общественности. Специально для читателей блога спешу сообщить: контролируемая реинкарнация Елизаветы не удалась и уже не удастся. Все разговоры в парламенте «о передаче документов на подпись или на утверждение королеве», — полное вранье и создание алиби заинтересованным лицам.
В сентябре-октябре, после официального объявления о смерти монарха, планируют начать подготовку к коронации наследника. Определенная группа, включавшая и саму Елизавету, планировала короновать Уильяма, но Чарльз, и группа, которая сделала ставку на него тоже пока не намерена сдавать свои позиции без боя.
О времени смерти (или о времени начала необратимых процессов в мозге пациента) можно говорить более-менее точно, так как срочно после выхода из игры Елизаветы II, в США был убит Виталий Иванович Чуркин — постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН. Умер он 20 февраля, отсчитайте назад какое-то время на подготовку покушения, вот и получится дата смерти монарха плюс-минус неделя.
Сразу после убийства В. И. Чуркина в ООН была подана заявка претендентов на российский престол, – наследников Елизаветы II, – принца Чарльза и Майкла Кентского.
Сама Елизавета II заявила в ООН о претензиях на российский престол еще в 2016 году, но немного не дотянула до нужной даты, вот и пришлось наследничкам срочно суетиться в обстановке строжайшей секретности: о смерти-то еще не объявили.
Как в старом еврейском анекдоте: «Семен Маркович, я понимаю, что Вы для меня наилучший вариант, но мой Моня еще только в реанимации, имейте терпение…»
По поводу пока широко не объявленной смерти ее величества, советую читателям обратить внимание на «внезапно» разгоревшуюся борьбу за престол в Соединенном королевстве.
Попадание под огонь критики внука Елизаветы II и главного претендента на престол принца Уильяма однозначно указывает, что бабушка больше не может защитить своего любимца.
https://lenta.ru/news/2017/03/15/awkward/
Отдыхающий с друзьями на швейцарском горнолыжном курорте Вербье британский принц Уильям привлек к себе внимание, танцуя в одном из местных ночных клубов.
…Ранее, 14 марта, британский таблоид The Sun сообщил, что принц приехал в Альпы без жены, герцогини Кэтрин. Она осталась с детьми в Великобритании, чтобы посетить мероприятия по случаю празднования Дня Содружества. Тем временем к мужской компании Уильяма в Вербье присоединились модели.
Встреча в Токио настолько важна, что одних лидеров валит с ног «грипп», а другие вдруг испугались непогоды и перенесли встречу с 14-го марта на 17-е:
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/13/680986-tramp-merkel
Встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель отложили до 17 марта из-за мощного снегопада на Восточном побережье США, сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Президент [США Дональд Трамп] поговорил с канцлером Германии [Ангелой Меркель]. Они договорились перенести встречу из-за непогоды, назначив новую дату – 17 марта», – заявил Спайсер.
Изначально переговоры Трампа и Меркель были запланированы на 14 марта.
Накал страстей по поводу возрождения сословного общества через восстановление монархии в России достиг точки кипения. Даже такой персонаж, как Глава Крыма Сергей Аксенов, был использован для зондирования общественного мнения и заговорил о «необходимости монархии»:
https://lenta.ru/news/2017/03/14/aksenov/
Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия. Такое мнение, как передает корреспондент «Ленты.ру», он высказал в эфире телеканала «Первый Крымский».
«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры», — считает Аксенов. «Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — добавил он.
Но нарвался на жесткую отповедь из Кремля:
http://www.interfax.ru/russia/553669
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU – Президент РФ Владимир Путин без оптимизма относится к предложениям вернуть в РФ монархию или расширить президентские полномочия, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
“Владимир Путин без оптимизма относится к подобным идеям. В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям. Это хорошо известно”, – подчеркнул пресс-секретарь президента, комментируя предложение главы Крыма Сергея Аксенова о том, что Россия нуждается в возвращении к монархической форме правления
“Личное мнение я высказать не могу и не имею права. Но полагаю, что сказанное является личным мнением Аксенова. Наверное, он волен его высказывать”, – сказал Песков.
Отвечая на вопрос одного из журналистов, возможна ли монархия в Крыму, Песков сказал: “Монархии в отдельно взятом регионе РФ быть не может”.
Публично размежеваться с монархистами пришлось всем тем, кто ранее, как минимум не сопротивлялся этой монархической свистопляске. Жириновский, пропагандировавший восстановление монархии в 2014-2016 годах, (https://www.youtube.com/watch?v=j9RneHISOO8 , http://tsargrad.tv/news/zhirinovskij-prizval-k-vosstanovleniju-monarhii_34765)
успел переобуться в воздухе. От монархической идеи отказались даже те, кто ранее принимал потешные медальки из рук Марии Владимировны и прочих ряженых клоунов.
http://www.interfax.ru/russia/553756
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против возвращения России к монархическому устройству, но предложил ввести в РФ должность Верховного правителя.
“Монархия невозможна. Это нам не нужно. Полномочий больше чем у монарха у нынешнего президента”, – сказал В.Жириновский в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, комментируя идею главы Крыма Сергея Аксенова о возрождении в России монархии.
…В свою очередь председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что России нужно опираться на действующую Конституцию, а не ориентироваться на монархические установки.
“Я в данном случае хочу сказать, что у нас есть Конституция, которую мы принимали на референдуме. Она подтвердила свою универсальность, как раз она направлена в будущее, а не в прошлое”, – сказал Крашенинников в среду “Интерфаксу”, комментируя предложение Аксенова.
Глава комитета добавил, что хочет “с этой точки зрения поддержать президента РФ, который вчера, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ сказал: “Слава Богу, у нас не монархия”
...Мнение спикера Госдумы
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с этим заявил, что идея возродить в Россию монархический строй не имеет перспективы. “Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое”, - сказал Володин в среду “Интерфаксу”.
Российский император Николай Второй отрекся от престола 100 лет назад – 2 (15) марта 1917 года.
Ранее Крашенинников заявил “Интерфаксу”, что оценивать правомерность отречения императора Николая Второго от российского престола должны историки, а делать юридические выводы с целью возможных последующих решений, неправильно.
“Считаю, что нам нужно оставлять все эти все выводы историкам для того, чтобы в будущем подобного не происходило. Анализировать это надо, изучать надо, но подходить с точки зрения, что, давайте, признаем что-то юридически несостоятельным, а потом ждать от этого последствий, – не совсем правильно”, – сказал Крашенинников.
Помимо публичного размежевания с монархистами известных политиков, по разным телеканалам были показаны фильмы об отречении от престола Николая II, не подвергающие сомнению сам факт отречения…Все «шустрят» и все ждут, чья возьмет. Временно притихли даже такие тролли, как Поклонская…
Встреча Д. Трампа и А. Меркель назначена на завтра, когда результат рассмотрения в ООН уже будет известен. Впрочем, из России уже популярно объяснили, куда новоявленный «монарх» может засунуть этот результат…
Источник: pravosudija.net
loading...
Старушка начала вонять? И менахем поехал понюхать столь сладостей для него аромат?
Осталось три года до окончания действия итогов референдума 1991 года, после этого даже самые рьяные тролли превратиться в навоз.