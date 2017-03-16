Красные береты vs голубые каски: Русские миротворцы наведут в Сирии порядок
Министерство обороны РФ опубликовало методичку , которой будут руководствоваться российские военные полицейские при проведении спецопераций в Сирии.
В обязанности «красных беретов», как их окрестили за яркий предмет формы, будет входить охрана российских военнослужащих в первую очередь сотрудников центра примирения и сапёров. Также русская полиция будет выполнять патрульные функции, и бороться с недобитыми сирийской армией террористами.
Русские полицейские предотвратят распространение террористических метастаз. Сирийские военные, которые покидают город, преследуя бегущих на восток боевиков, могут быть уверены, что оставляют тыл в руках профессионалов.
Красные береты работают в рамках центров по примирению враждующих сторон и в их арсенале внушительные возможности по «принуждению террористов к миру» - это спецсредства и огнестрельное оружие.
Военные эксперты отмечают, что российская военная полиция в Сирии – это фактически совершенно новая структура. Она выполняет, как обычные для военной полиции функции, так и миротворческую миссию. Весьма вероятно, что «красные береты» станут мировым прецедентом, и в будущем именно с этого подразделения будут брать пример при проведении миротворческих миссий по всему миру, а голубые каски ООН канут в лету.
Сирийская армия вчера выбила террористов из Пальмиры и продвигается вглубь страны. Лидеры ИГИЛ поняли, что поражение группировки неминуемо, поэтому ими была издана директива о переходе к преимущественно диверсионным методам борьбы. Опубликование методички российской военной полиции – это своеобразный ответ боевикам - Минобороны России готово к любым действиям с их стороны.
На заключительном этапе войны стоит действовать без лишней спешки, тщательно подготавливая каждый последующий шаг, не позволяя террористам воспользоваться, даже малейшей возможностью перевернуть ситуацию в свою пользу. Привлечение российской военной полиции к работе в Сирии - это как раз блестящий пример данной стратегии. Теперь можно с уверенностью сказать, освобождённые от террористов города таковыми и останутся, раз и навсегда. Желаю удачи в работе нашим парням!
https://topwar.ru/110309-krasnye-berety-vs-golubye-kaski-russkie-mirotvorcy-navedut-v-sirii-poryadok.html
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Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме ,да с твердой рукой в строю…. кто будет потом защищать свою Родину от китацев и НАТОвцев и пр.