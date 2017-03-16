Красные береты vs голубые каски: Русские миротворцы наведут в Сирии порядок

Министерство обороны РФ опубликовало методичку , которой будут руководствоваться российские военные полицейские при проведении спецопераций в Сирии.

В обязанности «красных беретов», как их окрестили за яркий предмет формы, будет входить охрана российских военнослужащих в первую очередь сотрудников центра примирения и сапёров. Также русская полиция будет выполнять патрульные функции, и бороться с недобитыми сирийской армией террористами.



Не секрет, что после освобождения городов от террористического гнёта, там остаётся множество законспирированных агентов боевиков. Со временем эти боевики образуют подпольные ячейки террористов, после чего встаёт вопрос о повторной зачистке города военными.

Русские полицейские предотвратят распространение террористических метастаз. Сирийские военные, которые покидают город, преследуя бегущих на восток боевиков, могут быть уверены, что оставляют тыл в руках профессионалов.

Красные береты работают в рамках центров по примирению враждующих сторон и в их арсенале внушительные возможности по «принуждению террористов к миру» - это спецсредства и огнестрельное оружие.

Военные эксперты отмечают, что российская военная полиция в Сирии – это фактически совершенно новая структура. Она выполняет, как обычные для военной полиции функции, так и миротворческую миссию. Весьма вероятно, что «красные береты» станут мировым прецедентом, и в будущем именно с этого подразделения будут брать пример при проведении миротворческих миссий по всему миру, а голубые каски ООН канут в лету.



Сирийская армия вчера выбила террористов из Пальмиры и продвигается вглубь страны. Лидеры ИГИЛ поняли, что поражение группировки неминуемо, поэтому ими была издана директива о переходе к преимущественно диверсионным методам борьбы. Опубликование методички российской военной полиции – это своеобразный ответ боевикам - Минобороны России готово к любым действиям с их стороны.

На заключительном этапе войны стоит действовать без лишней спешки, тщательно подготавливая каждый последующий шаг, не позволяя террористам воспользоваться, даже малейшей возможностью перевернуть ситуацию в свою пользу. Привлечение российской военной полиции к работе в Сирии - это как раз блестящий пример данной стратегии. Теперь можно с уверенностью сказать, освобождённые от террористов города таковыми и останутся, раз и навсегда. Желаю удачи в работе нашим парням!

https://topwar.ru/110309-krasnye-berety-vs-golubye-kaski-russkie-mirotvorcy-navedut-v-sirii-poryadok.html