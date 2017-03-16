Компьютеров ещё не было, а советские хакеры уже были. Как разведчики СССР следили за пишущими машинками дипломатов США

Материалы National Security Agency (NSA), опубликованные несколько лет назад, сейчас вновь всплыли, получив широкую огласку. Представители NSA детально изучили то, что на поверку оказалось первым в мире кейлоггером из 1970 года. «Жучка» советские разведчики размещали в пишущих машинках IBM Selectric американских дипломатов для наблюдения за деловой перепиской американцев.

Электромагнитные имплантанты/жучки были ничем иным, как инженерным чудом. Портативные устройства заключались в металическую пластину, идущую по всей длине машинки, что позволяло скрыть жучка от посторонних глаз. Такое устройство можно было обнаружить только при помощи рентеновского оборудования, причем местоположение жучка надо было еще и точно знать. Интересно, что жучок мог фиксировать все буквы и цифры, но не фиксировал пробелы, отступы, дефисы. Передача получаемой жучком информации производилась в режиме реального времени. Кажется бредом? Отнюдь.

Богатый источник информации

Жучки были обнаружены после разбора и анализа более, чем 10 тонн оборудования, изъятого из посольств и консульств США, и переданного обратно в США. Имплантанты были обнаружены всего в 16 пишущих машинках 1976-1984 годов, которые работали в посольстве США в Москве и в консульстве США в Ленинграде. Жучки стали искать только после того, что в США поступила информации о подобных устройствах от партнеров, которые подверглись тому же типу «атаки» со стороны СССР. Восемь лет жучки оставались необнаруженными, и передавали, передавали, передавали информацию советским разведчикам.

«Несмотря на некоторые проблемы с идентификацией нажатых символов, пишущие машинки с жучками были богатым источником информации для СССР», — говорится в документе NSA, расекреченного несколько лет назад. «Было сложно определить ущерб, нанесенный США, поскольку наблюдение велось долгое время», — комментирует составитель документа NSA. Сам документ был опубликован в 2012 году.

Принцип работы жучков был не до конца ясен. Некотоыре эксперты считали, что он определяет разницу во времени для печати каждого символа. В машинках типа Selectric для печати каждой определенной буквы шар с символами должен был совершиь оборот. И печать каждого символа занимает определенное время, отличное от времени, требуемого для печати любого друого символа. По мнению экспертов, девайс передавал звуки печати, а уже советские специалисты идентифицировали их, расшифровывая документ, печатаемый американцами.

На самом деле устройство, устанавливаемое разведчиками СССР, было более совершенным, и самостоятельно определяло символы печати.

Жучок определял некоторые особенности движения механизма пишущей машинки, причем магнитная энергия, получаемая сенсорами устройства, преобразовывалась в цифровой электрический сигнал. Сигналы сжимались в четырехбитную последовательность. Жучок мог сохранять вплоть до 8 четырехбитных символов. Когда буфер переполнялся, трансмиттер жучка передавал информацию на приемное устройство разведчиков.

В работе устройства были некоторые особенности. Так, жучок не мог фиксировать нажатие клавиш, которые не вращали шар с символами. Так, пробел, отступ и некоторые прочие клавиши редактирования текста не фиксировались.

Интересно, что жучки не оставались неизменными в течение долгого времени. Их постоянно апгрейдили.

Всего было пять вариантов, моделей жучков. Три типа работали с постоянным током, и содержали 8,9 или 10 батарей. Два других типа работали с переменным током и сообщали, включена машинка или нет. В качестве антенны использвались некоторые элементы машинки. Примечательно, что советские инженеры создали и жучки, которые использовали как батареи, так и внешний источник энергии, подводимый к самой машинке. Первые три модели жучков были автономными. Первый был установлен в Москве в октябре 1976 года. Две других модели прибыли в Москву в апреле 1977 года. Первый жучок, который мог использовать и внешний источник энергии, появился в Москве в ноябре 1977 года.

Жучки были довольно сложными устройствами. В каждом был магнетометр, преобразовывавший механическую энергию нажатия клавиш в магнитные пертурбации. Электронная начинака в устройстве реагировала на эти пертурбации, анализировала получаемые данные, и передавала данные на ближайший ресивер. Данные передавались по радиоканалу. Имплантом можно было управлять удаленно. Установка же жучка квалифицированным механиком занимала всего около полчаса времени. Жучки оснащались микросхемой, весьма продвинутой для того периода. В микросхеме была и память, емкость ее — 1 бит.

Удаленное управление было необходимо для того, чтобы выключать жучки в то время, когда в посольства и консульства США прибывала проверочная комиссия. С течением времени у США появились устройства, которые могли бы обнаружить такие жучки, но проблема была в том, что для обнаружения шпионского устройства нужно было, чтобы машинка была включена, жучок включен, а детектор настроен на определенную радиочастоту. Инженеры СССР настроили жучков на частоты, которые использовались местными ТВ-станциями.