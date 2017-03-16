Генетические причины вражды цивилизаций. Анатолий Клёсов
Истоки мировых войн заложены 24 000 лет назад. Широкомасштабные войны в истории человечества случались не раз. Нередко между собой воевал один род. Что можно считать причиной таких войн: экономику, религию или генетику?
Когда и где проходила первая всемирная война? Почему погибла Старая Европа? Как возникла первая славянская культура? Что разделяет поляков и русских, если это один род? Из-за чего у украинцев возникло отторжение от России? Почему на Россию так часто нападают?
Основатель ДНК-генеалогии, доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics Анатолий Клёсов рассказывает, где зародились гаплогруппы R1a и R1b, когда пришли в Европу и как разница в родах повлияла на ход мировой истории и отношения между странами. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru
* Дополнительная информация:
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Рассвет прошлого Русов [РОД ВЗВ]
Настоящее прошлое нашей Родины всеми силами скрывается от нас многие сотни лет, делается всё, чтобы не допустить обнародования этих знаний и продолжать держать людей в полной темноте. Однако утаить эти знания уже невозможно...
Сплошные подмены и искажения в истории очередными правителями опровергаются найденными артефактами; замалчиваемые факты раньше или позже становятся известными, и потихонечку всё становится с головы на ноги. Шило в мешке не утаить, как бы ни старались враги России. Существование страны, как великой державы – Великой Тартарии – уже не опровергнуть
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Источник: www.rod-vzv-omsk.ru
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Белым человеком (славяно-арием) управляет закон небесный;
Красным – закон Рода;
Жёлтым – чувства;
Серым (евреем) – жадность;
Чёрным – их повелители, хозяева
Венозная кровь отличается по цвету у разных народов:
* Кровь белого человека по цвету ближе к тёмно-тёмно вишнёвому и она густая.
* Кровь жёлтого по цвету тёмно-малиновая и чуть пожиже.
* Кровь серых может быть розового цвета и как бы мягкая, прозрачная.
Поэтому хороший доктор, по крови даже несмотря в карточку определит, кто какой национальности, точнее с каким цветом кожи. При этом 1-я группа крови белого человека подходит абсолютно всем, но ему можно влить только 1-ю «белую».
Белый человек управляется законами, – Вышними т.е. Небесными.
Желтый человек управляется эмоциями.
Красный человек управляется обычаями.
Черный человек управляется хозяевами.
А серый человек управляется богатством или деньгами. У них есть такое: кого нельзя купить за деньги, того можно купить за большие деньги. Кого нельзя купить за большие деньги, того можно купить за очень большие деньги. Поэтому не зря говорится, что у серых, как основа – Золотой телец. Вот на чем построено.
Белые народы – это созидатели, творцы. Философия Духа Великой Расы строилась всегда на гармонии Духа, и высшей её степенью считался созидательный потенциал.
Жёлтые народы – они как консерваторы, используют достижения других народов для блага своего народа. Брали чьё-нибудь учение или изобретение и давали ему определённую завершённую форму. Допустим, Попов создал радио, а китайцы, корейцы, японцы придали ему товарный вид и наполнили всемирный рынок. Белые изобрели телевизор, компьютер, а жёлтые придали товарный вид и наполнили рынок. То есть они не созидают, а уже из созданного делают различные вариации.
Краснокожие народы – это хранители. Они сохраняют в чистоте всё то, что оставляют им их Предки и всё то, что им дают другие (не обязательно люди). Есть индейские племена, у которых в преданиях говорится, что к ним прилетали Боги, дали им письменность, орудия труда, обучили наукам, но выглядели они не как люди. Этих существ индейцы называют Катчены, делают игрушки-куклы Катченов и передают их из поколения в поколение, потому что Катчены обещали вернуться, и игрушки нужны, чтобы когда они появятся, дети их не испугались. Поэтому первой целью так называемых колонизаторов Америки было даже не золото, а завладеть знаниями, которые хранят индейцы. После чего индейцев уничтожали (за 200 лет уничтожили 200 миллионов индейцев).
Чернокожие народы – это природники – дети дикой природы или как их называли наши Предки – люди с кожей цвета мрака. Чернокожие всегда жили в гармонии с Природой в местах своего изначального пребывания. Но когда их увозили с родных мест, отрывали от родовых корней, впоследствии эти люди становились машинами разрушения. Пример: рабские бунты, когда они могли только убивать, поджигать, разрушать.
Зеленокожие народы – они были экспериментаторы на всех уровнях, вплоть до генетики. Они проводили опыты с животными и эксперименты с людьми, то что получалось в результате экспериментов и самих зеленокожих наши Предки называли нежитью. Зеленокожие были не цвета лягушки, а серо-зелёного цвета, как покойники, и двоякодышащие, т.е. могли жить и на суше и в воде (амфибии). Жили они раньше за Шри-Ланкой на материке в Индийском океане, который наши Предки называли Рамтха, кто-то называл его Континент Му. Сейчас неизвестно остались ли ещё зеленокожие, хотя в разных странах появлялись публикации о том, что в Голландии поймали морскую женщину (не «русалку», а женщину, жившую в воде). В Австралии в XIX веке рыбаки выловили человека, который долго не мог находиться на воздухе; ему удалось вырваться, перепрыгнуть через борт и уйти в океан. Так что возможно зеленокожие ещё остались.
Серые народы – их называли: подражатели — это первое, что они делали. Впоследствии их начали называть паразитами и прочее. Среди серых народов нет ни одного созидателя, хотя много восстановителей. Допустим, среди них нет ни одного мастера часов, т.е. полностью сделать часы они не могут, они могут только отремонтировать, заменить какие-то запчасти. У них нет мастеров, чтобы сделать швейную машинку, но они могут её починить. Поэтому в современном обиходе появилось два термина: для белых и для серых — белого человека называют «профессионалом», а серого называют «специалистом», поэтому кто-то получает профессию, а кто-то учится по специальности. Вы уже поняли, что серые народы – это те, кого принято называть «евреи», но в националистических кругах вместо слов: «еврей», «жид» используют слово «специалист».
Так вот, цель серых на Земле – захват природных достояний, рычагов управления и средств массовой информации, чтобы влиять на мозги, т.е. управлять общественным мнением и прочее. И заметьте, у них нет как таковой самоцели прийти к открытой власти, они предпочитают, как подражатели, скрываться в тени. И плюс, они не ассимилируются среди другого народа, допустим, германец может обрусеть, швед офранцузиться, а серые – они мимикрируют, т.е. изменяясь внешне, становясь похожими на людей, которые их окружают, но внутренне они остаются теми же серыми. Поэтому их очень много в системе подражания: театр, эстрада, т.е. юмористы (уморил = умертвил), т.е. ещё и сбор энергетики. При этом шуточки у них на уровне 2 и 3 чакры. Послушайте того же Геннадия Хазанова, всё на уровне живота: «Чего не хватает в борще? Хлеба», или Михаил Жванецкий, тоже на низменном уровне: «Трое мужчин любовались фонтаном, потом застегнулись и отошли», или высмеивают голодающего человека: «Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него собрались собаки», и весь зал ха-ха-ха, а над чем смеются не задумываются.
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доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics Анатолий Клёсов очередной АГЕНТ Пиндостана.
Профессионально ВРЕТ и ЗАПУТЫВАЕТ.
Мешает правду с ложью
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Жуй мацу и не бузи, отмечай пурим, готовься к песаху… А.Клёсов – порядочный человек, в отличие от тебя и грамотный специалист…
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Уважаемый Вячеслав
Клёсов плохо отзывался о Левашове и при этом не разу с ним не был знаком
И обозвал его “самозванным академиком наук”. хотя Левашов никогда себя академиком не считал и не раз сам об этом говорил всем.
Так что… про “порядочность” Клёсова я бы подумал прежде чем это говорить
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Они все хороши по отдельности… Но вместе они не терпят друг друга…
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вот это и плохо
“Разводки” нас по углам -это результат хорошо налаженной работы наших извечных врагов
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Т.е работающий НА Америку Клесов тебе авторитет.
И ты именно ЕМУ слепо веришь.
Наверно и Горбачева любишь за то что сбежал в США.
Шариков ты наивно глупый
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Он авторитет в своей области… Ты читай его труды, а потом спорь. В отличие от гарбера-горбача – подлеца, от не предавал свою страну… Он учёный и трудится там, где ему создают условия. Твоя жидовская свора создаёт невыносимые условия для учёных, вот они и уезжают из России… Но ничего – маленько осталось… Кто-то вернётся, а кто-то сгинет…