Генетические причины вражды цивилизаций. Анатолий Клёсов

Истоки мировых войн заложены 24 000 лет назад. Широкомасштабные войны в истории человечества случались не раз. Нередко между собой воевал один род. Что можно считать причиной таких войн: экономику, религию или генетику?

Когда и где проходила первая всемирная война? Почему погибла Старая Европа? Как возникла первая славянская культура? Что разделяет поляков и русских, если это один род? Из-за чего у украинцев возникло отторжение от России? Почему на Россию так часто нападают?

Основатель ДНК-генеалогии, доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics Анатолий Клёсов рассказывает, где зародились гаплогруппы R1a и R1b, когда пришли в Европу и как разница в родах повлияла на ход мировой истории и отношения между странами. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:

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Рассвет прошлого Русов [РОД ВЗВ]

Настоящее прошлое нашей Родины всеми силами скрывается от нас многие сотни лет, делается всё, чтобы не допустить обнародования этих знаний и продолжать держать людей в полной темноте. Однако утаить эти знания уже невозможно...

Сплошные подмены и искажения в истории очередными правителями опровергаются найденными артефактами; замалчиваемые факты раньше или позже становятся известными, и потихонечку всё становится с головы на ноги. Шило в мешке не утаить, как бы ни старались враги России. Существование страны, как великой державы – Великой Тартарии – уже не опровергнуть

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Источник: www.rod-vzv-omsk.ru

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