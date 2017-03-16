День добрых дел на Пятом

Уже несколько лет Пятый канал сотрудничает с благотворительными фондами для помощи больным детям. Благодаря зрителям Пятого и их участию, лечение оказано уже не одной сотне малышей.

С 5 февраля на Пятом канале проходит еженедельная благотворительная акция «День добрых дел», которая получает как широкую эфирную поддержку в течение всего дня, так и специальное графическое оформление.

«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» - под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Еженедельно мы рассказываем историю ребенка, остро нуждающегося в лечении. В течение всего дня ведущие программ - от информационно-развлекательного канала «Утро на 5» до итогового информационного выпуска программы «Сейчас» в 22.00 - знакомят зрителей с «героем дня», чтобы как можно больше людей смогли помочь ребёнку победить болезнь. Кроме того, акция поддерживается имиджевыми роликами, видеообращениями российских звёзд, принявших участие в акции, и специальными графическими элементами на протяжении всего эфирного дня.

Стать участником телемарафона может житель любого региона России, просто отправив СМС-сообщение по указанному на экране телефону. Зрителям потребуется всего одна минута свободного времени, но эта минута поможет спасти целую жизнь.

Пятый канал сотрудничает с основными благотворительными фондами России, деятельность которых направлена на лечение самых разных детских заболеваний. Федеральный статус телеканала позволяет объединить более 140 миллионов россиян, чтобы всем вместе подарить здоровье маленькому человеку, который, казалось бы, уже потерял надежду. Акцию поддерживают - Иосиф Кобзон, Михаил Пореченков, Татьяна Навка, Мария Миронова, Нонна Гришаева, Анна Ковальчук и многие другие.

Звёзды о проекте:

Татьяна Навка: «Мне кажется, слово «Надежда» -одно из главных в жизни любого человека. Такое же важное, как Вера и Любовь. А для семьи, в которой деткам нужна срочная и дорогая медицинская помощь, надежда необходима как воздух – надежда, что деньги найдутся, операция пройдет вовремя, и ребенок будет жить. Именно поэтому в рамках акции «День добрых дел» мы не просто собираем деньги, мы даем родителям этого ребенка огромную надежду. Ведь нет ничего ценнее, чем здоровье ребенка».

Михаил Пореченков: «Я могу понять, в какое отчаяние приходят родители, если их сын или дочка заболели. Как напожаре, нет времени на раздумья. Так и в ситуации, когда ребенку срочно нужна операция, от которой зависит его жизнь. Если человек нормальный, он не должен колебаться, родной ему этот ребенок или нет. Он просто должен делать то, что нужно. Мы можем им помочь. Детям дать шанс на жизнь, а их родителям – надежду на спасение. И я рад, что благодаря акции «День добрых дел» это можно сделать».

Мария Миронова: «В нашей стране тысячи детей с самыми различными заболеваниями. И они нуждаются в экстренной дорогостоящей медицинской помощи. И все Ваши пожертвования могут спасти им жизнь. Каждый четверг с утра до позднего вечера мы собираем деньги для помощи конкретному ребенку. Это не отнимет много времени, но, возможно, подарит кому-то долгую и счастливую жизнь».

Нонна Гришаева: «Самое бесценное для меня – это жизнь ребенка. Но иногда случается, что эта жизнь напрямую зависит от того, успеют ли врачи вовремя провести сложную и дорогостоящую операцию. У таких детей нет времени на ожидание, а у нас, взрослых, нет права пройти мимо их беды».

Не случайно символ акции может вызывать ассоциации с Цветиком-Семицветиком. Этот волшебный цветок из доброй сказки Валентина Катаева - настоящий символ чуда, и каждый из нас может его совершить. Достаточно лишь пожелать. Вне зависимости от того, где Вы находитесь и какую сумму можете потратить, важно – не оставаться равнодушным к беде маленького человека, для которого так важен каждый лепесток из Вашего Цветика-Семицветика.

http://www.5-tv.ru/news/93761/