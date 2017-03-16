Что у Путина внутри “ящика Пандоры”, который он может однажды открыть?

С тех пор, как в 2015 году я написал статью "Путину придётся таки открыть "ящик Пандоры", и это произойдёт совсем скоро", меня часто просят раскрыть секрет и рассказать, что же находится секретного в этом "пандорином ящике"? Что такое феноменальное и умопомрачительное может выйти из него наружу, что сразу изменит геополитическую ситуацию на планете?

В этой статье я попробую приподнять завесу над этой тайной. Но лишь приподнять!

В настоящее время весь наш "изменчивый" мир (от слова "измена", "предательство") держится на трёх "китах" великой лжи.







Этими тремя "китами" великой лжи, которые тесно связаны между собой, являются:

1. Религия с её традициями и "таинствами", которые ещё более века назад граф Лев Толстой, наш великий русский мыслитель, квалифицировал как мракобесие и колдовство. Подчёркиваю специально для верующих: великим злом является не вера человека в незримую и могущественную Высшую Силу, которая творит мир и управляет жизнью изнутри, из самых глубин микромира, а злом является именно религия как государственный институт, занимающийся манипулированием сознания народных масс и помогающий власть имущим с "дьявольским мышлением" отождествлять народы планеты с отарами овец.







2. Так называемая "Современная физика", созданная в самом начале ХХ века, в модели которой Природа стала начинаться не с "единицы" — наименьшей частицы материи света, как это было изначально в древней философии, а с "нуля", с так называемой "природной пустоты" — "физического вакуума". За этим "нулём" и сокрыта сегодня вся тайна божественной Высшей Силы.







3. Полёт американских астронавтов на Луну, причём аж 6 раз и без единой жертвы со стороны янки, которые заявляют, что на естественном спутнике Земли с 1969 года по 1972 годы в экспедициях по программе "Аполлон" побывало аж 12 астронавтов из США. Эта афера, на осуществление которой американское правительство затратило несколько миллиардов долларов, позволила США стать на время в глазах всего мирового сообщества космической супердержавой №1.







Эти "три кита" — самая грандиозная ложь в истории человечества за всё время его существования. Это самая искусная ложь, ибо на её поддержание по сей день работают миллионы высокооплачиваемых "агентов влияния". И это самая коварная ложь, потому что во всём мире гораздо больше людей принимают её за истину, чем имеется людей, которые понимают, что эти "три кита" — самая большая ложь нашего мира.

Данная ложь держит сегодня сознание большинства людей на земле в таких прочных кандалах, что все мечты честных людей планеты, искренне надеющихся, что в том или ином государстве или в целом мире возможно установление демократии и справедливости, есть лишь утопия. И никакие "перестройки", и никакая революция (будь-то мирная или будь-то вооружённая), нацеленные на смену действующего правительства или государственного строя в той или иной стране, не могут сделать справедливым общество, в котором над умами людей господствует эти три величайших лжи.

Причём, избавиться от этой разноплановой лжи мирового масштаба, то есть, разоблачить её в глазах почти 7 миллиардов людей планеты, — дело на сегодняшний день практически невозможное, если рассчитывать на "инициативу снизу". Во-первых, потому это дело невозможное, что говорящие правду, как правило, есть одиночки, а ложь разносит по миру многомиллионная армия "агентов влияния". Уже должно быть понятно, что соотношение сил просто не сопоставимое! И во-вторых, одиночки из народа для распространения среди других людей правды имеют в своём распоряжении в основном только Интернет, а в пользовании армии "агентов влияния" находятся едва ли не все мировые СМИ! Что тоже не сопоставимо по силе воздействия на умы народа!

И совсем другое дело — возможности нынешнего Президента России, который уже показал себя опытным и непредсказуемым для Запада гроссмейстером! Он прекрасно знает, сколь сильные и опасные политические противники ему противостоят, и какие у них планы в отношении России. А планы их не менее людоедские, чем были когда-то у главаря нацистов Адольфа Гитлера! Наличие сегодня американских тяжёлых танков и баз НАТО с тактическими ракетами вблизи российских границ — наглядное свидетельство их недобрых намерений.

И если глава России — Владимир Путин — в самое ближайшее время откроет "ящик Пандоры" и разоблачит эту самую грандиозную ложь в истории человечества с такой же решительностью, с какой генсек СССР Никита Хрущёв разоблачал "культ Сталина" на ХХ съезде КПСС, то шок у народов планеты будет такой, что прозреют и скинут с себя оковы лжи одновременно миллиарды людей! И можно только представить, что за этим последует. В Библии это названо последней войной между Злом и Добром.







Какими политическими и историческими "козырями" Владимир Путин может оглушить своих политических противников и шокировать всё мировое сообщество по этим сверхважным трём позициям?

Я могу это только предполагать, потому как знать наверняка, что заготовлено у Путина для часа "Х", не может никто.

К примеру, для развенчивания американской очень дорогостоящей "лунной аферы" (это третья по счёту грандиозная ложь в истории человечества) на сегодняшний день собрано уже столько убедительных и бесспорных доказательств, что доведение до народов планеты даже их небольшой части гарантировано приведёт миллиарды людей к прозрению и пониманию того факта, что их нагло дурачили, рассказывая про полёты американских астронавтов на Луну!

О том, что у Путина действительно имеется по этой теме сильнейший разоблачительный материал, говорит сегодня хотя бы вот этот фильм-заготовка "День сенсационных материалов", уже показанный в 2016 году по российскому телевидению. Думаете, этот фильм зря создавался и прошёл апробирование на российской аудитории? Вовсе нет! Причём это только малая часть правды про то, как совершался великий обман человечества, и как якобы "документальные исторические кинофильмы" про "необыкновенные приключения американцев на Луне" снимались в павильонах Голливуда.

Дополнительный материал по теме:

1. "Не всякому российскому генералу можно верить!"

2. "Лунная афера США".

3. "Голливуд летит на Луну". И снова о лунной афере!"





Причём размах лжи, её разнообразие и тот напор, с которой грандиозная ложь о лунной космической программе США буквально вбрасывалась в сознание людей всего мира, позволяют получить представление о масштабах лжи и наглости фальсификаторов в двух других важнейших сферах: 1) в науке о Природе — фундаментальной физике и 2) в религии, которая призвана дать человеку представление о Боге!

У кого-то, возможно, возник сейчас вопрос: почему раскрытие "луной аферы" и знание людьми многих подробностей касательно того, как это делалось, может дать им представление о наглости фальсификаторов, действовавших в других сферах и областях?

Отвечаю: потому, что публика, которая обманывала человечество с полётом на Луну американских астронавтов, которые никуда на самом деле не летали, и публика, которая делала революцию в физике в самом начале ХХ века, это та же самая публика, тот род людей, что когда-то писал для всего человечества книгу о Боге и его "избранном народе" — Библию!

Причём цели везде и во все времена были у этого "рода людей" одни и те же: заявить всем о своём первенстве во всём (а в истории человечества заявить о своём "первородстве") и занять абсолютно во всём главенствующую позицию!

У Владимира Путина, кстати, есть все основания объединить именно поэтому все эти три ГРАНДИОЗНЫХ МОШЕННИЧЕСТВА в одно большое Уголовное Дело и работать на разоблачение сразу всех трёх!

Далее я хочу дать читателю элементарное представление о том, что вся наша фундаментальная физика стоит на ложном фундаменте.

Задайтесь элементарными вопросами. Что такое энергия? Почему создатели так называемой "квантовой физики" ставят знак равенства между массой и энергией?

Что собою представляет частица света — "фотон", самая распространённая и самая массовая частица во Вселенной, о которой говорят, что "это безмассовая частица" и что "фотоны" способны существовать в вакууме, только двигаясь со скоростью света?!

Поскольку энергия, масса, "фотон" — это буквально "азбука" Мироздания, ответы на эти вопросы должны быть тоже просты и понятны для каждого жителя Земли как азбучные истины! Однако, простых и ясных понятий по этому поводу нет в "современной физике". А нет их потому, что такие "азы" в физике являются важнейшими "ключами разумения", открывающими людям доступ к познанию истинной картины бытия и места Бога в Природе.

Вот почему власть имущие, обладающие "дьявольским мышлением", уже несколько веков дурачат людей одновременно и в области религии, и в области физики! Ибо прорвавшаяся наружу правда в одной сфере способна разоблачить чудовищную ложь в другой сфере! Поэтому людям "крутят мозги" и там, и там! И в физике, и в религии!

Задумайтесь-таки, что такое энергия? Где мать-природа её аккумулирует?

Очевидно, самый большой запас энергии природы аккумулируется в движении той материи, которая является первоосновой всякого вещества! Это доказывает вся наша атомная энергетика! Ничто так сильно не взрывается и не выделяет так много энергии, как распадающееся атомное ядро! (Не видимое нам даже в электронный микроскоп! Столь оно мало!).

Что же придаёт атомам химических элементов такую колоссальную энергию?

Чтобы это понять, вспомните, какие формы энергии известны?

Кинетическая и потенциальная, верно?!



Потенциальной энергией обладает, например, сжатая пружина. Когда тело движется — оно обладает кинетической энергией.



Кинетическая энергия в микромире — это прежде всего поступательное движение какого-либо элементарного тела, обладающего массой. Кинетическая энергия в микромире — это также вращательное движение какого-либо элементарного тела, обладающего массой. Теперь внимание! Тело, которое вращается вокруг своей оси и движется при этом поступательно и прямолинейно обладает гораздо большей кинетической энергией, чем тело, которое только вращается с той же скоростью или которое только поступательно движется с той же скоростью.



Важно знать, что кинетические энергии складываются, когда тело движется поступательно и при этом вращается! Наглядный пример — энергия пули, выпущенной из нарезного ствола.

А что собою представляет наименьшая "порция" света — "квант" (или "фотон"), о котором известно, что он может обладать энергией в широком диапазоне и способен существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света?

Ложь в описании "кванта света" (или "фотона") в так называемой "современной физике" начинается со слов: "это безмассовая частица".

Сочинить такую ложь творцы "современной физики" смогли благодаря особому прочтению формулы Альберта Эйнштейна Е=mc2. Где с2 — это скорость света в квадрате, Е — энергия, m — масса.





Альберт Эйнштейн.

Поскольку скорость света — с — есть константа, а в формуле А.Эйнштейна это математический коэффициент с размерностью км/сек, то кое-кому из создателей "современной физики" пришла в голову идея заявить, что энергия есть эквивалент массы! И что вместо понятия "масса частиц" можно говорить "энергия частиц", а само понятие "масса" в ряде случаев можно совсем отбросить за ненадобностью.

В результате воплощения такой неправильной логики и родилась "квантовая физика", адепты которой стали всем рассказывать о "безмассовых частицах", существующих в микромире.

А поскольку энергия "квантов света" ("фотонов") в разных участках спектра разная, благодаря чему, собственно, наши глаза и видят мир в цвете, то отображать в своих учебниках разные "кванты света" физики-мошенники стали таким вот образом: придавая им разный размер!







А в чём обман то? — возможно кто-то сейчас удивлённо скажет.

Обман уже в том, что "квантовая механика" заявляет, что фотон — это безмассовая частица!

Другой великий обман заключается в том, что пропагандисты "современной физики" напрочь отказываются объяснять школьникам и студентам, как одиночные "кванты света" (или "фотоны") могут вести себя и как "поперечные волны", и как прямолинейно летящие частицы?!

Они просто заявляют, что существует дуализм: волна-частица! А почему он существует? — молчание!

Другой вопрос, ответ на который злонамеренно замалчивается: если все "фотоны" двигаются в пространстве только со скоростью света, а их энергия в пучке белого света может быть самой разной (отчего в небе во время дождя мы и видим радугу), то из-за чего их энергия разная?!







А ведь ответ на этот вопрос элементарный! Его дал ещё в 1627 году французский учёный Рене Декарт, объяснивший с помощью выведенного им закона преломления света причину происхождение радуги.

Когда Декарт искал ответ на вопрос, почему белый свет при прохождении под определённым углом через каплю воды распадается на семь цветов, он пришёл к мысли, что «природа цвета заключается лишь в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться, чем двигаться по прямой линии…» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

Иначе говоря, "фотоны" (или "кванты света") различаются своей кинетической энергией потому, что она складывается из энергии их поступательного движения и из энергии их вращательного движения вокруг своей оси!

И чем скорость вращения "кванта света" (или "фотона") больше, тем больше его энергия и больше частота светового излучения!!! Причём зависимость энергии (Е) "фотона" (или "кванта света") от частоты (v) его вращения вокруг своей оси — прямая!!!







Так что такое "частота светового излучения"?

Это частота поперечных колебаний "фотона" (или "кванта света") в пустоте? Так?

Когда задаётся такой вопрос, у меня сразу возникает представление о "кванте света" как о хвостатом сперматозоиде, который движется вперёд за счёт поперечных колебаний своего хвостика. Только в пустоте (вакууме) болтать своим хвостом бесполезно, не от чего отталкиваться!







Или "частота светового излучения" — это таки частота вращения "кванта света" (или "фотона") вокруг своей оси (всегда поперечной к направлению движения) в процессе его прямолинейного движения в пространстве со скоростью света?!







Вращение "фотонов" (или "квантов света") вокруг своей оси прекрасно объясняет, почему кванты, например, синего света обладают большей энергией по сравнению с квантами красного света. "Синие" быстрей вращаются, чем "красные"! Также вращение "фотонов" (или "квантов света") вокруг своей оси прекрасно объясняет такое загадочное явление как поляризация света.

Вращающееся тело (частица) обладает осью, которая определяет пространственную ориентацию частицы. Если в луче света все "фотоны" (или "кванты света") ориентированы своими осями вращения в одну сторону, то этот свет мы и называем поляризованным!

Проще ответа на эти вопросы уже не может быть!

Теперь ответьте честно: хоть в одном современном учебнике физики такое написано?

Нет! А почему? А потому что "современная физика" занимается мракобесием с момента своего основания!

Как выглядит это научное мракобесие, я могу продемонстрировать на наглядном примере. Вот как описывается "эзоповым языком" почти всё то, что я объяснил выше:







Источник цитаты.

Указание на некую спиральность частицы — и есть намёк (лишь намёк, не больше!) на понимание адептами "квантовой физики" того, что фотоны вращаются вокруг своей оси. Но ведь открыто это ими не признаётся!!!

В продолжение темы отдельная статья: "Учебники физики рано или поздно придётся переписывать!"

Ну а то, каким мракобесием является религия, даже словами трудно описать!

Наше Русское Православие с первых веков своего зарождения воспринимало "латинян" (католиков) как своих злейших врагов. Причём православный люд между католиками и иудеями ставил знак тождества. Почему?

Потому что с момента образования католичества оно было нацелено на экспансию!

Экспансия — политика распространения своего политического, религиозного и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий, невольников и рынков сбыта.

Именно такая цель была изначально у католиков, правивших Священной Римской империей, и такая же цель была у Иудеев, описанных в христианских Евангелиях и в "Ветхом завете".

Вот доказательство стремления Иудеев к экспансии и даже геноциду иных народов!







А доказательствами стремления католиков к экспансии и даже геноциду иных народов — являются те многочисленные "крестовые походы", которые провозглашались римскими папами и проводились с целью обращения в католическое христианство так называемых "язычников", "варваров". Также "крестовые походы" устраивались для борьбы с мусульманской экспансией.

Ладно, это было, это всё дела давно минувших дней. А что мы узнаём сегодня от евреев, которые живут рядом с нами?

Ниже фрагмент речи раввина Пинхаса Полонского, прочитанной в Синагоге Санкт-Петербурга в 2013 году и записанной на диктофон одним из посетителей синагоги:







"Целью Соломона является перевоспитание человечества. То есть, иудаизм должен выйти за пределы еврейского народа и начать распространяться по человечеству!

Короче, вас учили, что иудаизм — это не мессионерская религия. Так это не так! (Шок! — голос в зале). Иудаизм — это самая миссионерская религия на земле.

Через наши дочерние предприятия — Христианство и Ислам — мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством!

То есть, и Христианство, и Ислам выполнили важнейшую историческую миссию. Они распространили человечеству знания про еврейский народ. Про "Заповеди", про Авраама, про Моисея, про Монотеизм. Большое СПАСИБО! Это очень важная работа, мы сами её сделать не могли. После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами общаться с человечеством!

Поэтому мы собираемся на уровне Соломона предложить человечеству Новый Путь, и мы собираемся его предлагать в ближайшей перспективе. Это превращение иудаизма в универсальную религию человечества. Эта подготовка идёт полным ходом!.."

Источник здесь.

И снова мы видим, что иудеи проводят политику экспансии! Раввин раскрыл секрет, для чего создавалось то христианство, которое мы имеем сегодня, но главное — он рассказал в синагоге евреям, что ещё чуть-чуть, и они, раввины, установят монополию на религию! Они сделают иудаизм "универсальной религией человечества", а все евреи уже официально воцарятся во главе всех народов как "богоизбранный народ"!

И здесь, как мы видим, через обман всех народов на религиозной ниве, этот "библейский народ" уже почти пролез в "дамки"!

...

Мне думается, если такого рода информация вырвется из "ящика Пандоры" с подачи Путина, разом переменится всё! Случится так, как написано в Новом завете Христа: "Возвышающий сам себя, унижен будет..." (Лк. 18: 14). Причём "унижен будет" со всеми вытекающими последствиями, ибо "возвышение себя" делалось за счёт обмана всего человечества...

15 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: Если! А если нет? То, что у Путина есть полная информация о пиндосовских первопрходимцах, — это однозначно! Возможно за то, что СССР уступил США в Космосе "первородство", мы ещё что-то до сих пор получаем от пиндосов в качестве "чечевичной похлёбки". Но эта инфа, собранная для "ящика Пандоры", для контрольного! Причём Мир, узнав Правду, не столько будет возмущаться, сколько смеяться над пиндонавтами! А это для них на порядок страшнее.

Представляешь, про них буду говорить хотя бы так: "И в говне они не тонут, и в радиации не горят!" Не тонут, в смысле сидели (если конечно вообще бывали в Космосе) в своём г..не в памперсах. Количестве г. сами подсчитайте. А если они скажут, что меняли их каждый день, можно объявить международный конкурс по смене памперсов в скафандре. В качестве приза можно предлагать любую сумму...



Дмитрий П: что можно сказать?! Путин давно намекал про "ящик Пандоры", говоря, что первое советское правительство в России состояло на 80-85% из евреев, и что фрс принадлежит России уже 100 лет, а по поводу лженауки смотрие таблицу:



