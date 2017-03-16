Человек и Вселенная. Появление человека на Земле
По мнению учёных, современный человек появился на Земле в результате эволюционного развития жизни из гуманоидных форм. Для всех, кто изучает в школах и университетах, эволюционную биологию, перечисляют все гуманоидные формы — австралопитек, синантроп, неандерталец и т.д., показывают их скелеты и всё выглядит замечательно.
Но должен бы возникнуть закономерный вопрос — почему современный человек, так резко отличается от всех «своих» предполагаемых предков?
Почему, все они и все человекообразные обезьяны были покрыты густой шерстью, с которой они не расстались за миллионы лет, а современный человек появился сразу без неё!?
Если это такой быстрый процесс, то почему шерсть у человека не отросла вновь, во время последнего ледникового периода, который завершился десять-одиннадцать тысяч лет назад и продолжался две-три тысячи лет, в то время, как современный человек — Homo Sapiens — появился и вытеснил более физически сильных неандертальцев в течение первого тысячелетия после своего появления.
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Источник: www.kramola.info