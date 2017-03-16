Старинные легенды индейцев Центральной и Южной Америки повествуют о том, что некогда на берега их страны высадились белые бородатые люди. О том, кем был этот таинственный народ, приплывший на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимися корпусами и была состоявшаяся передача. Они принесли индейцам основы знаний, законы, письменность и всю цивилизацию.

22 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Белые Боги Америки”. Автор-сказитель Максименков Виктор Викторович

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