Белые Боги Америки
Старинные легенды индейцев Центральной и Южной Америки повествуют о том, что некогда на берега их страны высадились белые бородатые люди. О том, кем был этот таинственный народ, приплывший на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимися корпусами и была состоявшаяся передача. Они принесли индейцам основы знаний, законы, письменность и всю цивилизацию.
22 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Белые Боги Америки”. Автор-сказитель Максименков Виктор Викторович
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Источник: www.kramola.info
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Лики “Русских Богов” в Америке
https://www.youtube.com/watch?v=I7FtFDrJsuc