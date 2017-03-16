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Американские ученые опубликовали документальные фильмы о ядерных испытаниях

22:58. 16 марта 2017 Просмотров - 78 Один комментарий Опубликовал:

Группа ученых Ливерморской национальной лаборатории, где разрабатывается американское ядерное оружие, опубликовала более 60-ти документальных фильмов об испытаниях ядерного оружия в 1945-1962 годах, сообщает Российская газета со ссылкой на портал Business Insider.
 

Американские ученые опубликовали документальные фильмы о ядерных испытаниях

Во вторник американское правительство рассекретило 750 фильмов, на которых запечатлены ядерные взрывы на поверхности и в атмосфере. Публикации фильмов предшествовала скрупулезная работа по их поиску и восстановлению.
 

 
Мы успели как раз вовремя, чтобы спасти эти записи. Целлулоидная кинопленка разлагается на воздухе и вскоре уникальные кадры могли просто исчезнуть. Самым сложным было найти фильмы, запрятанные в разные секретные хранилища,

рассказал координатор проекта Грег Сприггс.

По словам ученых, за 17 лет после окончания Второй мировой войны США провели 210 испытаний ядерного оружия. Каждый взрыв снимался с разных точек на обычной и повышенной скорости.

Сейчас в распоряжении энтузиастов из Ливермора имеется около 6500 роликов, 4200 из них уже оцифрованы. Пока ученые опубликовали 64 видеоролика. Некоторые из них сняты высокоскоростной камерой, что позволяет в подробностях рассмотреть процесс взрыва.

 

Operation Hardtack-1 - Nutmeg 51538

 

https://topwar.ru/111170-amerikanskie-uchenye-opublikovali-dokumentalnye-filmy-o-yadernyh-ispytaniyah.html

Метки: самоубийство, ядерное оружие
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