В Латвии вышла книга о том, как Латвийская ССР “кормила весь Союз”

Информационный портал Delfi публикует выдержки из очередного «экономико-аналитического» труда латвийских «экспертов», решивших посчитать, сколько в период своего существования зарабатывала Латвийская ССР и сколько «отдавала Москве». Книга, о которой идёт речь, носит название «История народного хозяйства Латвии». Отмечается, что это издание позиционируется как «крупнейший исследовательский проект с начала 90-х годов».

Основным автором «труда» является ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

В ходе многочисленных мыслительных операций и изучения документов, выгодных исключительно нынешним латвийским властям, авторы книги объявил, что в период с 1960 по 1985 годы Латвийская ССР выплатила в общесоюзный бюджет 28,5 млрд рублей, а получила из Москвы лишь 15,5. Авторы утверждают:

Чистая прибыль советского бюджета от эксплуатации латвийской экономики составила 13 млрд рублей.

При этом добавляется, что в 40-е и 50-е годы общесоюзный бюджет и вовсе «забирал» у Латвии около 75% всех доходов.

Авторы сообщают, что латвийская экономика на протяжении десятилетий нахождения в составе экономики СССР демонстрировала устойчивый рост, а Москва «пользовалась этим и все средства, полученные Ригой в результате роста, фактически выводила из экономики ЛатССР».

Из книги:

Латвийский бюджет в большей мере утратил свою самостоятельность и являлся частью бюджета СССР, что создавало иллюзию якобы подпитки экономики Латвии из общесоюзного бюджета. Несмотря на это, Латвия смога стать самой экономически развитой республикой Советского Союза, обеспечивая самый высокий прирост ВВП.

Создавало иллюзию?

Если так, то почему сейчас в независимой Латвии с промышленным ростом плохи дела? Где хотя бы "иллюзия"?..

Такие выводы явно пришлись по душе заказчикам «опуса» о том, как Латвийская ССР «кормила весь Союз», но по факту изложенное в книге не выдерживает никакой критики. Не выдерживает, хотя бы потому, что не учтено главное: откуда Латвийская ССР получила гигантские по своим объёмам инвестиции на создание широкой сети инфраструктуры и целого ряда крупных промышленных предприятий, включая предприятия автомобилестроения, заводы по производству электроники, парфюмерии, рыбных, мясных, молочных консервов, порты, вокзалы, воздушные гавани?



Авторы книги пытаются представить информацию так, будто бы захолустная на момент 40-х годов Латвия всё это создала на некие собственные средства, а потом её экономика как начала расти…

Книга направлена на очередную попытку представить советский период в жизни республики исключительно с негативной позиции, однако попытка в очередной раз выглядит крайне непрофессиональной.

Источник: nnm.me