Украина. Политика абсурда.

...и на части Донбасса, подконтрольной Украине. Это абсурд, но это имеет место...никакой альтернативы минскому процессу и политико-дипломатическому пути освобождения всех ..., что это советуют некоторые доморощенные политиканы». К оглавлению | Источник: rusvesna...