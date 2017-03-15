Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2017

ВСУ обстреляли Киевский район на севере Донецка и окраины Ясиноватой.

«Ночью было громко, и утром тоже. В 7:16 в ходе обстрелов зафиксированы повреждения газопроводов с возгоранием по улице Домостроительная», — сказал в беседе с ДАН глава Киевского района Донецка Валентин Левченко.

И. о. главы горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил об обстрелах в городе.

«Вчера в 18:20 был прилет возле двери подъезда жилого дома в 103 микрорайоне, в результате чего осколками посекло газопровод. Четыре квартиры остались без газа», — сказал он.

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По данным местных властей, утром коммунальщики уже приступили к восстановительным работам.

В общей сложности украинская сторона с вечера выпустила 489 артснарядов и мин по 17 прифронтовым населенным пунктам ДНР.

«С 18:00 до 01:30 украинские военные выпустили 489 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, а также мин калибрами 82 и 120 мм по прифронтовым зонам ДНР. Огонь велся по 17 населенным пунктам Республики», — сказал источник в силовых ведомствах Республики.

В частности, под украинскими обстрелами оказались окрестности Донецка — район «Вольво-Центра» на севере, поселки Трудовские, Сигнальное, Луганское в западном пригороде столицы, Еленовка к юго-западу от города, а также горловский поселок Зайцево, города Ясиноватая и Докучаевск. При этом противник вновь открывал огонь и по югу ДНР — селам Безыменное, Сосновское, Коминтерново, Октябрь Новоазовского района и Новая Таврия Тельмановского района.