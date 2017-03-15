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Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2017

11:53. 15 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрел со стороны ВСУ по гражданским объектам в ДНР

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

Жертвами выпущенных со стороны Украины снарядов стали мирные жители Куйбышевского района города Донецка и поселка Спартак.

В результате обстрела повреждены 13 домов, 4 мирных жителя ранены.

Украина продолжает цинично нарушать Минские соглашения, демонстрируя свое нежелание находить путь к миру.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Боец с позывным «Шиша» поделился впечатлениями от фильма News Front «Его батальон»

Авторская съемка спецкора News Front.

«Впечатления о фильме очень хорошие. Благодарю за съемку Максима Фадеева. У него, в отличие от нас, оружием была камера. Спасибо, что не побоялся и пошел снимать, как мы воюем», — сказал военнослужащий с позывным «Шиша».

«Желаю нам удачи в дальнейших боях. Наверняка, их будет еще много», — добавил он.

В Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Обстрелы городов ДНР: выпущено 500 артснарядов и мин, нарушено газоснабжение

Обстрелы городов ДНР: выпущено 500 артснарядов и мин, нарушено газоснабжение | Русская весна

ВСУ обстреляли Киевский район на севере Донецка и окраины Ясиноватой.

«Ночью было громко, и утром тоже. В 7:16 в ходе обстрелов зафиксированы повреждения газопроводов с возгоранием по улице Домостроительная», — сказал в беседе с ДАН глава Киевского района Донецка Валентин Левченко.

И. о. главы горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил об обстрелах в городе.

«Вчера в 18:20 был прилет возле двери подъезда жилого дома в 103 микрорайоне, в результате чего осколками посекло газопровод. Четыре квартиры остались без газа», — сказал он.

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По данным местных властей, утром коммунальщики уже приступили к восстановительным работам.

В общей сложности украинская сторона с вечера выпустила 489 артснарядов и мин по 17 прифронтовым населенным пунктам ДНР.

«С 18:00 до 01:30 украинские военные выпустили 489 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, а также мин калибрами 82 и 120 мм по прифронтовым зонам ДНР. Огонь велся по 17 населенным пунктам Республики», — сказал источник в силовых ведомствах Республики.

В частности, под украинскими обстрелами оказались окрестности Донецка — район «Вольво-Центра» на севере, поселки Трудовские, Сигнальное, Луганское в западном пригороде столицы, Еленовка к юго-западу от города, а также горловский поселок Зайцево, города Ясиноватая и Докучаевск. При этом противник вновь открывал огонь и по югу ДНР — селам Безыменное, Сосновское, Коминтерново, Октябрь Новоазовского района и Новая Таврия Тельмановского района.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Командир разведроты ОРБ «Спарта»: «Его батальон» — фильм о настоящих защитниках Донбасса

Авторская съемка спецкора News Front.

«В Донецке фильм приняли очень хорошо. Потребовалось несколько дополнительных сеансов», — рассказал командир разведроты ОРБ «Спарта» с позывным «Матрос».

«Его батальон» — это фильм о настоящих защитниках Донбасса. Все снималось вживую. Благодаря этому передан дух, атмосфера событий», — отметил военнослужащий.

В Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Ясиноватой

Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Ясиноватой

Украинские силовики обстреляли Киевский район на севере Донецка и окраины Ясиноватой.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на представителей местных администраций.

«Ночью было громко, и утром тоже. В 7:16 в ходе обстрелов зафиксированы повреждения газопроводов с возгоранием по улице Домостроительная», — сказал глава Киевского района Донецка Валентин Левченко.

И.о. главы горадминистрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил об обстрелах в городе.

«Вчера 18:20 был прилет возле двери подъезда жилого дома в 103 микрорайоне, в результате чего осколками посекло газопровод. Четыре квартиры остались без газа», — сказал он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Боевики «АТО» 22 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Боевики "АТО" 22 раза нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 22 раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Лозовое, Нижнее Лозовое, Сокольники, Желобок, Желтое, окрестности памятника «Князю Игорю».

Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Командир разведроты ОРБ «Спарта» «Матрос» о фильме Макса Фадеева «Его батальон»

Видео спецкора News Front

Макс Фадеев в фильме «Его батальон» передал все эмоции бойцов и саму атмосферу на передовой. Об этом заявил командир разведроты ОРБ «Спарта» с позывным «Матрос».

«Пережил как бы все заново. Прочувствовал то, что было два года назад, как воевали и как создавался батальон», — сказал он

«Макс Фадеев был рядом с нами, со штурмующими группами, и чутко передал те ощущения, которые мы испытывали. Также он создал ту атмосферу, которая была во время штурма», — подчеркнул командир разведроты.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся показ документального фильма информационного агентства News Front «Его батальон».

Фильм повествует о жизни и боевом пути легендарного отдельного разведбата «Спарта», созданного и возглавляемого до своей гибели в октябре 2016 года Арсением Павловым, ставшего известным по позывному «Моторола».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 14.03.2017

— По Украине прокатилась волна протестов против силового разгона блокады Донбасса

— Минские соглашения: 526 снарядов по селам ДНР за ночь

— Турция приостановила дипломатические отношения с Нидерландами

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