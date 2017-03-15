СТАЧКУ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ТАКСИСТЫ И ФЕРМЕРЫ

Российские дальнобойщики объявили о начале Всероссийской стачки перевозчиков против двукратного повышения тарифов в системе "Платон". Как сообщили в Объединении перевозчиков России (ОПР), акция протеста стартует 27 марта. Ситуация усугубляется тем, что, по словам перевозчиков, вместо ремонта трасс по "Платону" они увидели скудные "косметические изменения", передает корреспондент Накануне.RU.

Водители-профессионалы преследуют ключевую цель - сесть за стол переговоров с представителями руководящих органов, где они смогут заявить о необходимости отмены платы за проезд грузовиков по федеральным трассам.

К "профессиональным" требованиям, как подчеркнули в ОПР, добавилось и требование политическое. Дальнобойщики намерены выступить за отставку Правительства в том случае, "если их не услышат и не сядут с ними за стол переговоров".

"Разговаривать мы готовы, но таких переговоров еще не было", - сказал глава ОПР Андрей Бажутин.

В ОПР заявили, что перевозчики недовольны сложившейся экономической ситуацией. "В ней перевозчик работать не может. И этот бардак в отрасли создан не нами, а Минтрансом, господином Соколовым, который, на сегодняшний день, вместо того, чтобы решать насущные вопросы, заявляет, что в 2030 году по дорогам страны поедут беспилотные "КамАЗы". Это сегодняшнее решение проблемы?" - возмущается Бажутин.

Дальнобойщики уверены, что необходимо вынудить или обязать власти, в руках которых находятся все компетенции по решению этого вопроса, исполнить свои обязанности. В ОПР уверяют: революций никто не собирается устраивать, а желает обсудить проблемы "в рабочем ключе". При этом отмечается, что ситуация уже выходит из-под контроля, потому что "грузоперевозчики загнаны в угол" принятыми решениями. -

"Прежде чем нас облагать новыми налогами, мы считаем, что надо разобраться в системе, навести порядок с воровством, коррупцией. Строительство дорог оставляет желать лучшего. Заявляется, что огромные средства со сборов "Платона" направлены на какие-то участки дорог, придомовые территории. Но это все косметический ремонт, который уже в этом году показал, что этот асфальт уплыл вместе со снегом", - продолжил представитель ОПР Александр Черевко.

Наиболее активные перевозчики из Дагестана также настроены решительно. "В Дагестане 70% дальнобойщиков, другой работы практически нет. Машины - единственный способ заработать на хлеб. Если их выжить с рынка, чем они должны заниматься? Почти 90-100% водителей большегрузов сегодня настроены очень решительно действовать, их уже не успокоить, тяжело что-то объяснить. Их зажали в тупик, пытаются загнать в угол. Мы против "Платона" на все 100%. Уже есть транспортный налог, акциз", - выразил мнение представитель дагестанского отделения ОПР Рустам Малламагомедов. К слову, дагестанские дальнобойщики готовы были встать еще 10 марта, однако договорились о присоединении ко всероссийской стачке, чтобы выступить "единым фронтом".

Анонсированная стачка будет носить бессрочный характер. Дальнобойщики рассчитывают простоять как минимум месяц. "Наша акция не может начаться 27 марта, а закончиться 28 марта. Если встанем на два дня, товарооборот в магазинах не иссякнет. Все будет проходить поэтапно", - пояснил Бажутин.

"Сегодня мы работаем в рацию, с листовками, стоят автоинформаторы. По нашей обратной информации, около 80% перевозчиков нас поддерживают. Это первый этап. Будет и второй этап. Нам вряд ли разрешат автопробеги, но колеса - наше оружие, мы не хотим от него отказываться и будем использовать. В крупных городах будем выстраивать колоны вдоль дороги, примем решение, будут на них лозунги и плакаты, или просто привлечем СМИ. Дальше намечены митинги, возможно, с привлечением политических партий, которые сочтут нужным нас поддержать", - прокомментировал глава ОПР.

Митинги планируется организовать в каждом областном центре ближе к 15 апреля, когда вступит в силу новый тариф за проезд по федеральным автотрассам большегрузных автомобилей.

Профессиональные объединения выступают за полную отмену "Платона", поскольку, по их мнению, "деньги собираются на дороги, которых нет, а перевозчики уничтожают свои машины, ездя по таким дорогам". "Сегодня себестоимость провозки груза с учетом амортизации по дорогам, если я сам сижу за рулем, составляет 29-30 руб. за километр минимум. Если сидит наемный водитель - 35-37 руб. за километр минимум. А километр провоза груза из Петербурга в Москву, например, стоит 25 руб. - ниже себестоимости", - привел пример Бажутин.

Все это и приводит к тому, что ситуация выходит из-под контроля, вынуждает уже давно обозленных людей самих "выходить на дорогу". "Это желание людей. Мы никого силком не тянем, они сами понимают, что они делают… Очень много лет Минтранс, Правительство не замечают, что есть автомобильные перевозки", - прокомментировал глава ОПР.

На заявление об отсутствии реакции со стороны властей возражает глава центра перевозчиков "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Он заявил, что проблемы можно обсуждать в рамках рабочей группы при правительственных структурах, а ОПР обвинил в призывах к противоправным действиям и огромному экономическому ущербу.

"Сейчас люди в тупике, но мы в организации объясним, в каких рамках можно действовать", - заявил Бажутин. В ОПР готовы даже к тому, что начнутся задержания и аресты активистов. На этот случай "есть люди, которые продолжат эту акцию", утверждают дальнобойщики.

Поддержать стачку водителей большегрузов вызвалось и профессиональное сообщество таксистов. В Москве группа профессиональных таксистов объявила о невыходе на работу 27 марта. В регионах будут проводиться согласованные пикеты, одной из целей которых будет игнорирование определенных агрегаторов. Ожидается, что в акции примут участие до 10 тыс. легальных таксистов. Кроме того, в поддержку ОПР выступит инициативная группа кубанских фермеров. Они намерены провести 28 марта второй тракторный марш и заявить о давлении на активистов и "произволе краснодарских чиновников и силовиков".