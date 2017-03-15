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Советские десантники на войне в Афганистане: вспоминает Михаил Свиридов

11:20. 15 марта 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Полная версия интервью с ветераном войны в Афганистане Михаилом Свиридовым.

В Афганистане с 1987 по 1989 год. Гвардии старший лейтенант, командир взвода.
Гвардейский 345 отдельный парашютно-десантный полк.
Награждён двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Производство Spezinform: http://spezinform.ru/
При поддержке: https://oper.ru/
Музыка: Валерий Senmuth (http://www.senmuth.com/)

Заказ репортажа: info@spezinform.ru

Источник: www.youtube.com

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