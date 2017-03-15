Советские десантники на войне в Афганистане: вспоминает Михаил Свиридов
11:20. 15 марта 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Полная версия интервью с ветераном войны в Афганистане Михаилом Свиридовым.
В Афганистане с 1987 по 1989 год. Гвардии старший лейтенант, командир взвода.
Гвардейский 345 отдельный парашютно-десантный полк.
Награждён двумя орденами Красной Звезды и медалями.
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Музыка: Валерий Senmuth (http://www.senmuth.com/)
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Источник: www.youtube.com