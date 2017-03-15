Смена полюсов Земли и будущее белой расы

Пишет: Стефан ВУКОВИЧ



Недавно на многих краях света начали появляться «необычные световые столбы» которые люди начали фотографировать и публиковать в интернете: от Америки, Канады, Норвегии, Китая и России. Это мог бы быть один из знаков приближения смены географических полюсов Земли. Гипотезу о живой Земле доказала экспедиция во главе с известным геофизиком и ветераном военной разведки Игорем Николаевичем Яницким - потом всё это подтвердили в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Николая Васильевича Пушкова Российской академии наук. Радует тот факт что идёт речь о возобновлении объекта «СГ-3» ― Кольской сверхглубокой скважине. Инициаторами, конечно, выступили Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, Научно-производственный центр «Недра» российского государственного геологического холдинга «Росгеология» и Научно-производст¬венний центр «Кольская сверхглубокая».



Исследования Эрнста Рифгатовича Мулдашева, доктора медицинских наук, профессора - на мировом уровне известного хирург-офтальмолога, генерального директора Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уфе (столице Республики Башкортостан – Башкирии), показали что так называемая Башня Дьявола - на языке индейцев «Башня плохих Богов» (штат Вайоминг, США, национальный памятник утвержден Рузвельтом) есть местом будущего Северного полюса - что туда сместится ось Земли. Такие результаты его последней научной экспедиции в горы Тибета. Высота тибетской горы Кайлас составляет 6 666 метра. Проведение меридиана от Кайласа до пирамид Египта то продолжение линии будет идти до острова Пасхи, так же на этой линии оказываются пирамиды Инков. Ещё интереснее что расстояние от Кайласа до Стоунхенджа составляет ровно 6 666 километров, затем от горы Кайлас до крайней точки полушария Северного полюса расстояние составляет ровно 6 666 километров, а до Южного полюса ровно два раза по 6 666 километров. Это доказательство того, что Гора Кайлас напрямую связана главными пирамидами Земли и другими ключевыми объектами так называемой «Системы древних монументальных сооружений». Не случайно Аненербе на Алтае искало «пуп Земли» (геопатогенную зону - систему гравитационных электромагнитных полюсов), а в Волгограде (тогда Сталинграде) около Мамеава кургана «акупунктурную точку Земли». Даже дача Путина находится на берегу алтайской реки Катунь (в переводе с алтайского языка «кадын» - «госпожа», «домохозяйка»). Не сомневаюсь в том что прекоокеанским элитам это известно, поскольку уже готовят чемоданы и переселяются в Южную Америку, особенно в Бразилию.



Ранее проведенные исследования Института динамики геосфер Российской академии наук (на базе Научного совета РАН по физике солнечно-земных связей «Солнце-Земля») показали: за последние 150 лет сила магнитного поля Земли уменьшилась на 10 процентов. За этот период северный магнитный полюс переместился на 685 миль в Арктике. За последнее столетие скорость перемещения магнитных полюсов увеличилась по сравнению с предыдущими четырьмя столетиями.



Благодаря Сталину и Берии была организована сверхсекретная высокоширотная воздушная экспедиция «Север-2» которую возглавил генерал-майор авиации Александр Алексеевич Кузнецов, начальник Главного управления Северного морского пути (Главсевморпути) при Совете министров СССР, в составе которой были все выдающийся советские полярники. В Сибири снова будут субтропики как в древние времена. И это будет естественным явлением, не искусственным как считали советские инженеры которые предлагали разделить воды Тихого и Северного ледовитого океанов гигантским сооружением для улучшения климата Сибири и Крайнего Севера.



Путин знает тайну календаря Майя. Сам Владимир Владимирович родился под знаком ЭП. 2012 года не было “конца света“ конечно, а наоборот - это новая эпоха развития человечества (планеты нашей солнечной системы выстроились в линию направленную на Млечный путь). В зодиакальной системе это переход от эпохи Рыб к эпохе Водолея. Древние знания полностью чётко, ясно и понятно доказывают современные представления о мироустройстве. Майя оставили Цолькин (в переводе с языка майя «счёт дней») - календарь с гармонической системой (матрицы) счисления 13:20. Основная единица - число 13 (главный коэффициент - константа гармоничекой системы), образующее структуру Цолькина который состоит из 260 элементов. Число 260 это произведение двух главных чисел всей системы: 260 = 13 x 20. Временной цикл Земли состоит из тринадцати бактунов (гармоник света). Бактуны представляют период времени около 400 лет. Оттуда тринадцатибактуновый цикл составляет приблизительно 5 200 лет. Их матрица основана на экспоненциальной двоичной последовательности чисел с основанием степени 20 (с использованием лишь трех условных обозначений: точки, означающей единицу; черты, равной пяти единицам; и стилизованной раковины, означающей нуль, позиционный разряд и завершенность). Это двадцатиричная система которая имеет сходство с универсальным двоичным кодом (число, стоящее в первом разряде, имеет множитель 1, во втором разряде оно домножается на 20, в третьем на 400 и так далее). Последовательность первых тринадцати членов ряда степеней 20: 1, 20, 400, 8 000, 160 000, 3 200 000, 64 000 000, 1 280 000 000, 25 600 000 000, 512 000 000 000, 10 240 000 000 000, 204 800 000 000 000, 4 096 000 000 000 000. Современный цикл тринадцати бактунов, начался в 3 113 году до новой эры и завершился 21 декабря 2012 года новой эры. Что касается фракталов, они постоянно сохраняют пропорциональность. Число 13 является фракталом 130: 130 = 13 x 10; 144 - фрактал 1 440: 1 440 = 144 x 10. По Славяно-Арийскому Ведическому календарю Коляды Даръ эта смена эпох представлена так что рукав нашей галактики выходит из Чертога Лисы и перемещается в Чертог Волка.



Юрий Валентинович Кнорозов, доктор исторических наук, первым в мире расшифровал письмена индийцев Майя, потом открытия математически обосновал Григорий Яковлевич Перельман в виде формулы идеального топлива. Перельман уже несколько лет работает в строго засекреченных подземных кабинетах и отказался от Нобелевской премии по поводу опасности что это только лишь приманка западных разведывательных служб в конце чего бы его похитили. Разработан проект под кодовым названием «Вепрь 1». Ямал, это единственное место в мире, где добивается химический элемент изотоп осмия 1870s – Ямалий, от чего зависит возможность приблизиться к скорости света.



Параллельно с этим, появляются на свет дети «индиго» - шестая раса обладающая сверхъестественным интеллектом и различными способностями не характеризующих современного человека: крепким здоровьем, высокими умственными данными, своеобразным мировоззрением, выдающимися талантами и прочее. По моему, это своеобразный «десант спасения» развивающейся Вселенной. Надо вспомнить ряд научных экспериментов и опытов с кровью разных народов и рас (30-х годах прошлого века) русского учёного с мировым именем, генетика, профессора Манойлова которые доказали что у человечества не может быть единого предка и общей праматери. Документы раньше были строго засекреченны, но недавно рассекречены.



Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли. Центр цивилизации перемещается в Сибирь, точнее «полюс тепла» переместится в Южную Сибирь. Тоже надо вспомнить чебаркульский метеорит (2013 года) – который на самом деле не был только метеоритом, а я бы сказал, своего рода «предупреждающим артефактом» - знак посылаемый свыше. Никто не погиб! Экспертная оценка утвердила что мощность взрыва от 300 – 500 килотонн, а мощность боевого блока самой мощной российской сверхстратегической ракеты «Воевода» (специально спроектированной боеголовки для уничтожения американских городов) — 500 килотонн. Поэтому и говорю что это своего рода предупреждение свыше, особенно для живущих на 59 меридиане. Нулевой меридиан был проведен неправильно, и это утверждено с помощью современных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Метеорит упал точно на линию предполагаемого перемещения полюсов. В соответствии с пропорцией золотого сечения - линия «Пулковская обсерватория — Красная площадь, Москва» и линия «Место падения чебаркульского метеорита — Гринвич, Лондон». Челябинская область является генератором тактовой частоты всех геофизических процессов России и мира в целом. Урал - сердце Евразии, это одно из самых таинственных мест силы в России. На северо-востоке России, в Якутии (Республике Саха) находится геопатогенная зона огромной мощности которая совсем скоро приоткроет многие тайны и загадки нашей северной прародины прекрасной белой расы ― Гипербореи (Скифии, Великой Тартарии), Великой Асии, Арктиды, Арктогеи (Даарии): Славяно-Арийской Империи планетарного масштаба.



Вперед ― в прошлое, назад ― в будущее!



© (копирование разрешается только с указанием автора и ссылки)