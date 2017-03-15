Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2017
- 11:19 «Звезда» публикует кадры кровавых боев с ИГИЛ под Алеппо.
- 06:30 Крупный теракт на 8 марта был предотвращен в Москве, — источник.
- 05:30 Кровавый провал ИГИЛ: Наступление на Дейр Зор обернулось большими потерями (ФОТО 21+).
- 04:30 «Тигры» берут в клещи крепость ИГИЛ и при поддержке ВКС России освобождают новые территории (ФОТО, КАРТА).
«Звезда» публикует кадры кровавых боев с ИГИЛ под Алеппо
На востоке провинции Алеппо разворачивается масштабное противостояние сирийской армии и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сирийская армия наступает широким фронтом, освобождая целые города и поселки.
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Крупный теракт на 8 марта был предотвращен в Москве, — источник
По данным источников в одной из силовых структур РФ, террористы готовили «подарок» жителям столицы на 8 марта. «Праздничный шахид», прилетевший из Турции, был задержан в одном из аэропортов столицы России.
Сторонник террористической организации ИГИЛ* планировал самоподрыв во время праздничных гуляний в Москве. Обеспечить бомбой его должны были члены местных «спящих ячеек».
Неудавшийся смертник
В начале марта в одном из аэропортов Москвы для проверочных мероприятий был задержан 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Пассажир прибыл из Стамбула, встречающих его лиц он не знал, ранее границы России не пересекал.
Во время опроса в служебном помещении Изаттило М. понял, что его собираются депортировать на родину, в Таджикистан, где ему грозит пожизненный срок. Он сильно испугался, и реакция его была самой непредсказуемой.
«Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло, — рассказал источник. — Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его.
Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии».
В ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта — неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта.
Сейчас оперативная группа проводит следственные действия по установлению пособников неудачливого террориста и выявлению очередной «спящей ячейки» в столице. Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить на месте, то есть в Москве.
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После получения всей необходимой информации российские силовики передали Изаттило М. своим таджикским коллегам. Российские и таджикские спецслужбы тесно сотрудничают по линии борьбы с международным терроризмом.
Бомба замедленного действия
Как заявил в декабре прошлого года председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, «увеличилось число задержанных за пределами Северного Кавказа пособников террористов», а сами террористы стремятся создать «спящие ячейки» из числа мигрантов, которые не смогли нормально обустроиться в России.
По словам оперативных работников спецслужб, на территории Москвы и Подмосковья действует несколько так называемых джамаатов, в которые входят члены «спящих ячеек» ИГИЛ. Эти люди ничем не отличаются от мирных граждан и ждут, когда из координационного центра террористической сети поступит команда на выполнение очередного задания. Участники «спящих ячеек» ведут проповедническую деятельность, распространяют агитационные материалы ИГИЛ, выполняют поручения из центра.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Кровавый провал ИГИЛ: Наступление на Дейр Зор обернулось большими потерями (ФОТО 21+)
ИГИЛ уже давно контролирует большую часть провинции Дейр-эз-Зор, но им пока не удается победить Армию Сирии в административном центре провинции, несмотря на трехлетнюю осаду.
Воспользовавшись песчаной бурей, силы ИГИЛ* с воскресенья начали новое наступление на окруженные ими районы города Дейр-эз-Зор, подконтрольные Дамаску.
Атака террористов пошла не по плану, так как Сирийская армия при поддержке ВКС России отбила их нападение, позже опубликовав кадры разбросанных по полю боя тел. Это стало свидетельством того, что нападение джихадистов на периметр авиабазы в Дейр-эз-зор отражено.
Несмотря на нападение шести террористов-смертников, хорошо подготовленные бойцы САА и ополченцы Сил национальной обороны сумели удержать свои позиции, не уступив ни одного метра территории врагу, передает арабское агентство AMN.
Позже на фотографиях, опубликованных медиа-крылом ИГИЛ — «агентством Amaq», выяснилось, что террористами-смертниками стали дети, печально известные как «Детёныши Халифата» (см. 3 последние фото).
К счастью для правительственных войск, большинство подростков-самоубийц было уничтожено до подрыва их поясов со взрывчаткой.
Новое наступление джихадистов продолжилось в понедельник и вторник и имело целью захват авиабазы в Дейр-эз-Зоре.
Пропагандистское крыло группировки публикует ряд фото, показывающих методы военных действий, используемых в понедельник, как видно, иррегулярные бандиты имеют на вооружении большое количество танков и иной военной техники, которую применяют в битве за Дейр-эз-Зор.
Ведя оборонительные бои за Дейр-эз-Зор, командование САА главным образом полагается на авиаудары, которые не дают ИГИЛ сконцентрировать свои силы для решающего наступления.
Если ИГИЛ удастся полностью захватить город Дейр-эз-Зор, это позволит им освободить тысячи боевиков для выполнения задач в других районах Сирии и в Ираке.
Военные эксперты предполагают, что ИГИЛ стремится создать новую столицу в Дейр-эз-Зоре, если Ракка будет захвачена правительственными войсками или курдскими «Демократическими силами Сирии».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Осторожно: очень жестокие кадры
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«Тигры» берут в клещи крепость ИГИЛ и при поддержке ВКС России освобождают новые территории (ФОТО, КАРТА)
«Тигры» при поддержке ВКС РФ продолжают победоносное наступление на ИГИЛ в провинции Алеппо.
Не готовые к такому напору бандгруппы, оборонявшие эти населенные пункты, бежали к своей главной цитадели в восточном Алеппо — городу Дейр-Хафер.
В результате этой военной операции Сирийская Арабская Армия впервые приблизилась к Дейр-Хаферу, после вынужденного отступления из города зимой 2013 года. Tiger Force под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана теперь находится менее чем в 2 км от западных ворот Дейр-Хафера, готовясь ударить по оплоту ИГИЛ с двух разных флангов.
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Вода из реки Евфрат впервые достигла Алеппо
Освобождение Сирийской армией городка Аль-Хафса САА в начале этого месяца, проложило путь инженерным частям для ремонта нескольких объектов, которые когда-то снабжали электричеством и водой жителей Алеппо.
Вода из реки Евфрат официально достигла города Алеппо впервые после того, как армейцы освободили стратегический городок Аль-Хафса в восточной части провинции.
Преодолев около 80 км в западном направлении, вода из реки Евфрат достигла насосной станции Сулейман Аль-Халаби внутри города, в результате чего несколько тысяч мирных жителей смогли отпраздновать конец этого трехлетнего водного кризиса.
Армия Сирии заключила соглашение с курдами при помощи России
Офицеры САА сообщили СМИ, что вода и электричество будут поставляться не только в столицу провинции, но и в контролируемый курдами город Манбидж и в прилегающие к нему деревни.
Во вторник в сирийском командовании подтвердили соглашение между курдским руководством «Демократических сил Сирии» (SDF) и сирийским правительством для обеспечения водой и электроэнергией Манбиджа, ранее освобожденного курдами от ИГИЛ.
Как ранее стало известно «Русской Весне», Россия активно участвовала в заключении компромиссного соглашения между Дамаском и курдскими лидерами.
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Напомним, в прошлом году Манбидж был освобожден возглавляемой курдами коалицией SDF в ходе их массированного наступления на террористов в северо-восточной части Алеппо.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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