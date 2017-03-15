Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2017

По данным источников в одной из силовых структур РФ, террористы готовили «подарок» жителям столицы на 8 марта. «Праздничный шахид», прилетевший из Турции, был задержан в одном из аэропортов столицы России.

Сторонник террористической организации ИГИЛ* планировал самоподрыв во время праздничных гуляний в Москве. Обеспечить бомбой его должны были члены местных «спящих ячеек».

Неудавшийся смертник

В начале марта в одном из аэропортов Москвы для проверочных мероприятий был задержан 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Пассажир прибыл из Стамбула, встречающих его лиц он не знал, ранее границы России не пересекал.

Во время опроса в служебном помещении Изаттило М. понял, что его собираются депортировать на родину, в Таджикистан, где ему грозит пожизненный срок. Он сильно испугался, и реакция его была самой непредсказуемой.

«Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло, — рассказал источник. — Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его.

Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии».

В ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта — неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта.

Сейчас оперативная группа проводит следственные действия по установлению пособников неудачливого террориста и выявлению очередной «спящей ячейки» в столице. Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить на месте, то есть в Москве.

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После получения всей необходимой информации российские силовики передали Изаттило М. своим таджикским коллегам. Российские и таджикские спецслужбы тесно сотрудничают по линии борьбы с международным терроризмом.

Бомба замедленного действия

Как заявил в декабре прошлого года председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, «увеличилось число задержанных за пределами Северного Кавказа пособников террористов», а сами террористы стремятся создать «спящие ячейки» из числа мигрантов, которые не смогли нормально обустроиться в России.

По словам оперативных работников спецслужб, на территории Москвы и Подмосковья действует несколько так называемых джамаатов, в которые входят члены «спящих ячеек» ИГИЛ. Эти люди ничем не отличаются от мирных граждан и ждут, когда из координационного центра террористической сети поступит команда на выполнение очередного задания. Участники «спящих ячеек» ведут проповедническую деятельность, распространяют агитационные материалы ИГИЛ, выполняют поручения из центра.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация