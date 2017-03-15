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Шеф-редактор Regnum задержан в Москве

17:54. 15 марта 2017 Просмотров - 175 2 коммент. Опубликовал:
В ночь на среду в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор аналитической редакции Regnum Юрий Баранчик. Баранчик находится в Дорогомиловском РОВД столицы, передает Regnum.
 
Как сообщается, начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката информагентства.
 
Редакция Regnum предполагает, что «задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения».
 
Напомним, в декабре в Белоруссии были задержаны три российских автора интернет-СМИ за «проявления экстремизма» в статьях на ресурсах Regnum, «Лента.ру», Eurasia Daily – Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко.
 
Позднее посол России обвинил задержанных в Белоруссии авторов российских СМИ во «вбивании клиньев» между Москвой и Минском.

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

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    юстас 15 марта 2017 в 18:24 Ссылка Пометить
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    Арестовали его правильно , по закону (почитайте его опусы) , но не посадят– иудейское сообщество его отмажет. Ни одного иудея ещё не посадили , хотя многие из них под расстрельной статьёй ходят !

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