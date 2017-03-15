Секретный доклад о предателях Родины.

Телеканал «Звезда» начинает серию публикаций из так называемой «Особой папки» Сталина – это особо важные документы, которые ложились на стол Генерального секретаря ЦК ВКП (б). Часть из этих докладов засекречена до сих пор, но с некоторых, которые и вошли в эту рубрику, недавно снят гриф секретности. Для публикации выбран период с 1944 по 1953 годы – с того времени, как Красная Армия начала успешно наступать против гитлеровских войск, до смерти Иосифа Сталина.Публикующиеся документы позволяют почувствовать дух и общее настроение той суровой эпохи – за скупыми цифрами и перечислениями захваченных диверсантов, уничтоженных врагов и подсчетом уничтоженных в Крыму фашистами мирных жителей стоит исковерканная войной страна.Первый документ – доклад Сталину о том, как войска НКВД зачищают тылы наступающей Красной Армии, датированный 8 января 1944 года. В рассекреченной бумаге говорится, что только в 1943 году органы госбезопасности задержали на освобожденных от немецких войск территориях почти миллион (931 тысячу) человек. Среди них – 582 тысячи военных и 349 тысяч гражданских.Но только 80 тысяч из общего числа задержанных было разоблачено и арестовано по разным обвинениям – как говорится в докладе, это 4822 немецких агента, 14626 изменников и предателей, 5663 полицейских и карателей, 21022 немецких ставленников и пособников, 23418 дезертира, 929 мародеров и 9816 – прочий преступный элемент.Также в документе «Особой папки» сообщается, что было задержано 95 агентов-парашютистов германской разведки – их передали органам «Смерша». Отдельно в докладе подчеркивается, что больше всего задержанных – в тылах Западного, Белорусского и 3-го Украинского фронтов.Известно, что уже в 1943 году в тылах Красной Армии действовали вооруженные банды – ликвидировано 114 таких группировок, в которых состояли преимущественно дезертиры и пособники немцев. Войскам НКВД часто приходилось вступать в настоящие боестолкновения с бандитами и диверсантами – так, в документе на имя Сталина указано, что только в тылах Карельского фронта в 1943 году произошло 29 боев с разведчиками и диверсантами противника.При этом, кроме выполнения основных задач по охране тылов, войска НКВД привлекались для участия в боях с регулярными немецкими частями – для этого, как говорится в докладе, было задействовано три полка и три неотдельных батальона. Доклад о деятельности войск НКВД подготовлен от имени Лаврентия Берии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com