России нужен Сталин. Альтернативы нет

На прошлой неделе, как и всегда в день памяти Сталина, надгробие «вождя народов» утопало в алых гвоздиках. Почему, несмотря на кампанию по десталинизации, возле его могилы с каждым годом собирается все больше людей? Какие уроки современное российское общество может извлечь из эпохи Сталина? На вопросы «Общественного контроля» ответил Михаил Делягин:

- Можно как угодно относиться к фигуре Сталина. Это дело вкуса и политических пристрастий. Моя семья имеет определенную историю, связанную с террором, поэтому я не хочу сказать, что он был хороший, упаси Боже! Но это был человек, который в абсолютно враждебном окружении добивался и добился того, что Советский Союз выжил. Да, он сделал это неимоверной ценой, большой кровью, чудовищными ошибками! Однако следует понимать: он пытался построить цивилизованное, гуманное общество, а представления о гуманизме были в то время очень специфическими. Сталин стремился к справедливости, но, как известно, ничего более жестокого в мире не существует. Между тем, говоря о сталинском терроре, мы редко вспоминаем, что в самый его пик средний уровень оправдательных приговоров составлял 8%, а сейчас он менее 0,5%.

Кстати, сталинская Конституция 1936 года, предусматривавшая открытый и свободный конкурентный выбор, до сих пор является самой демократичной. Любая некоммунистическая общественная организация могла участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов.

На самом деле, мы знаем лишь обрывки истории Советского Союза, поэтому многие не понимают - сегодня мы живем в том и пользуемся тем, что было воплощено в жизнь или, по крайней мере, спланировано при Сталине. Не говоря уже ни о чем другом, в это время была сконструирована межконтинентальная ракета, создано атомное, а потом водородное оружие, система противоракетной обороны и даже необходимая для этого электронная база.

Мало того. В 1938 году, когда проводилась коллективизация, осуществлялся террор и экономика находилась в ауте, промкооперация имела значительно более высокие, чем сегодня, льготы. На этот советский малый бизнес приходилось 6 % промышленного производства страны, причем кооперативы выпускали самые высокотехнологичные по тем временам товары, в том числе первые телевизионные приемники и радиолы.

Вообще сделано было неимоверно много. В начале 1941 года в экономику страны была внедрена система хозрасчета. Конечно, скоро началась война, и всем стало не до того. А потом систему стимулирования высокотехнологичного труда у нас забрали японцы. И, кстати, во многом за счет нее Япония стала великой страной. У нас же произошло обратное. Первым, что разрушил Хрущев, стала как раз технология стимулирования…

Еще один пример - разработанная при Сталине высокоэффективная управленческая система. Почему она оказалась нежизнеспособной, в принципе, понятно - вождь опирался на класс партийно-хозяйственной номенклатуры, которая в результате его же и съела. Но, так или иначе, социальные технологии, которые тогда были разработаны, не устарели до сих пор и должны быть реализованы.

При Сталине были созданы просто феноменальные вещи, потому что он имел и осуществлял проект созидания. А что мы видим сегодня? Проекты воровства, коррупции, уничтожения?

В период, когда в страну пришла демократия и начались первые разоблачения, я под влиянием публицистики Солженицына тоже решил обличить Сталина. Написал и через какое-то время встретился с пожилым человеком, бывшим заключенным ГУЛАГа, который после освобождения внедрял хозрасчет. И он сказал мне: «Все, что вы, молодой человек, говорите, - полная ерунда. Да, Сталин был плохой. Но не потому, что вы имеете в виду. Дело в другом - созданная Сталиным система породила Горбачева»...

И тогда я понял: им - тому поколению - было, ради чего терпеть. Они строили лучший мир для своих детей. А ради чего мы сейчас терпим либеральный клан, который искусственно удерживает десятки миллионов россиян в нищете и ведет страну к катастрофе? Непонятно. Зато понятно, почему эти самые либералы проводят десталинизацию. Они ненавидят Сталина за то, что он служил России, и боятся, что однажды их призовут к ответу за блокирование развития страны в интересах глобальных спекулянтов. Именно поэтому они говорят, что Сталин - диктатор, а Гайдар - святой. Причем переписывание истории, которое проводится очень интенсивно и при полной поддержке либерального клана, имеет стратегическую задачу - лишить нас гордости. Потому что, когда люди перестают гордиться своим прошлым, они утрачивают волю к существованию.

Глядя на то, что делают либералы, начинаешь понимать: чтобы избежать уничтожения, России нужен Сталин. Альтернативы нет.

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