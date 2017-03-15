Принцип Запада: выстраивание своего счастья на чужом горе

В диалоге с прозападным либералом власть чувствует себя на своём поле, здесь она отвечает демагогией на демагогию, фехтуется пустопорожними выспренними фразами – поскольку требования либералов настолько же размыты, как и мотивационная модель самой власти.

Четкие по объёмам и срокам обязательства, напоминающие техзадания – не «конёк» монетарных властей РФ. Сегодня они формально в ссоре с прозападными либералами… Но расплывчатая и внутренне пустая, без сроков, без гарантий демагогия либералов, постоянно болтающих (но именно только болтающих) о повышении уровня жизни странными методами типа «повышения независимости судов» – куда ближе и органически роднее «детям ваучера». При всей, уже сполна осознанной, опасности прозападных либералов – они остаются для власти родными enfant terrible, которым вслед за подзатыльником обязательно полагается и конфетка.

Эта не знает, что делать, а те не знают, чего хотят. Их бессмысленный диалог может длится вечно, методом автореверса:

- Это были нечестные выборы!

- Нет, это были честные выборы!

- У вас судьи зависимые!

- Нет у нас судьи независимые!

- Вы не проводите структурных реформ!

- Нет, мы проводим структурные реформы!

В таком диалоге обе стороны играют с нулевой суммой. Власти нечем крыть – но ведь и её критикам с Запада нечего предъявить. Ведь если бы они, например, предъявили власти невыполнение приснопамятной программы «каждой советской семье квартиру к 2000-му году» – тогда они не были бы критиками с Запада, правда?

Квартиры меряются квадратными метрами, масло сливочное – килограммами, масло растительное – литрами. В каких единицах меряется «честность выборов», «свобода слова» или «независимость судов» – я не знаю. Предполагаю, что в «соросах» или «госдепах», но тут дело вкуса, ибо оценка всегда будет СУБЪЕКТИВНОЙ, непроверяемой.

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Есть вещи, которые объединяют нас с властью в РФ. И есть вещи, которые разделяют. Мы, например, считаем, что Запад живёт неправильно.



И на вопрос «куда он движется?» мы развёрнуто и аргументированно отвечаем: «В никуда».



Эта мудрость в нас – не от талантов наших, а просто житейская: мы тот расходный материал, который тратится на обеспечение «избранным» западного образа жизни.



Отсюда и истерическое иногда «Нет! Не хотим! Не надо!» – которое было бы смешным, если бы не исходило от людей, едва выползших из могилы, где их пытались бульдозером вестернизаторских реформ завалить…

Запад идёт в «никуда» – не потому, что нам сильно жить хочется, а он нас расходует при движении. Мы способны встать над личной болью, и осмотреть всю картину аналитически, в целом.

Мы – та часть «морковки», которая непосредственно соприкасается с поверхностью «тёрки» – видим, что Запад живёт неправильно, идёт в никуда, а чтобы идти туда помедленнее – хочет нас сожрать.

Власти РФ, погрязшие в роскоши и отягощённые богатой добычей – рассуждают иначе. Они – «морковкин хвостик», которого «тёрка» пока не коснулась… Они думают, что на Западе живут правильно, идут в светлое будущее – а чтобы идти туда быстрее – хотят нас сожрать.

Таким образом, антизападничество у нас и у власти РФ структурно разное. Оно сходится на «сожрать» – но расходится по стратегическим представлениям о будущем человечества и цивилизации. Наш союз с властями РФ похож на союз лисы и зайца во время наводнения: плывут на одном бревне, мокрые, дрожащие, и никто никого не ловит…

Мы абсолютно поддерживаем власти РФ в их уверенности, что Запад хочет нас расчленить и съесть. И пусть власти РФ думают, что это от «взаимного недопонимания» – мы-то знаем, что у Запада просто видовое питание такое, сформировавшееся эволюционно, за много веков, начиная с пожирания германцами Западной Римской Империи.

В самой сути конкуренции, живой души капитализма, заложена сверхценность РАЗРЫВА между лидерами и аутсайдерами. Если вы с конкурентом производите машины – то чем хуже машины у конкурента, тем лучше для вас.



Если вы с конкурентом растите горох – то чем ниже урожайность гороха у конкурента, тем лучше для вас. Отсюда прямо противоположное евангельской заповеди[1] яростное стремление современного Запада сделать другим то, чего он сам себе не хочет.



Чем шире и глубже РАЗРЫВ между тобой и другими людьми – тем ты более конкурентоспособен в экономической борьбе с ними за обладание земными благами…

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Так возникает в России хрупкое единодушие – какое было бы между помещиком, кулаком и батраком при нашествии кочевников.

Понятно, что накатывающаяся Орда грабит всех, не различая сословных и классовых перегородок, внутренние противоречия пожираемого общества ей совершенно неинтересны.

Если Запад добьётся своего – то кто потеряет больше? Чисто теоретически – больше потеряет тот, у кого больше было. То есть высшая олигархия. Но практически это уже не важно, потому что все потеряют всё. Осуществив мечту оголтелых леваков – нас всех уравняют в ноле…

Правление Б. Ельцина доказало наглядно – что под «демократией» Запад имеет в виду имитацию процедур добровольного выбора народом своего убийцы.

Руководитель геноцида называется почему-то не «гауляйтером», а «всенародно избранным гарантом» конституции Нигерии[2]. Что, в общем-то подтвердили «избрание» и деятельность П. Порошенко…

Неудивительно, что такая «демократия» всё время заканчивается ликвидацией «демократизируемых».

В какой-то момент это поняла и власть РФ, которая невероятными галсами, достойными детективного жанра, начала выруливать из западни, куда (ВМЕСТЕ С ВСЕМИ НАМИ) попала в 1991 году.

Запад намертво связал свой успех с чужой неудачей. Вся модель межличностной, межкорпоративной, межнациональной, наконец, планетарной конкуренции – заключается в выстраивании своего счастья на чужом горе[3].

Запад создал такую модель успеха, повторить которую можно только одним образом: унизив и растоптав сам Запад. Это не тот случай, когда увидел красивый дом и рядом себе построил такой же; это тот случай, когда в доме тепло, потому что топят обломками чужих домов.

Никакой перспективы у системы локальной и глобальной конкуренции нет. Конечно, часть агрессии в рамках грызни за место под солнцем можно направить изнутри вовне (агрессивные войны американского империализма). Наоборот, часть агрессии можно перенаправить извне – вовнутрь общества (ельцинские «реформы» – обогащение мародёров на фоне беспрецедентных территориальных потерь и национального позора).

На этот счёт мы и картинку-схемку нарисовали – что агрессия ненасытного доминанта может направляться как на сограждан, так и на иностранцев, что для ненасытного доминанта в принципе, без разницы, кого именно грабить – был бы грабёж таровит.

Принцип неограниченности обогащения верхов предполагает постоянство разорения низов. Когда доминант может забрать, сколько ему хочется, он всегда забирает «львиную долю»…

Мы (в отличие от властей РФ) не считаем перспективным замену одного вида агрессии на другой. Выплескивать агрессию конкурентной грызни в бесконечные колониальные войны, как Запад времён его расцвета – или во внутреннее людоедство «огораживаний», как Англия в доколониальную эпоху – это одинаково тупиковые пути.

Ведь в обоих случаях зверино-хищное начало не преодолевается, а только канализируется, а в итоге (тем более в мире совершенствующейся военной техники) даст глобальный взрыв и глобальную катастрофу.

Власть РФ вполне понимает нас, когда мы говорим, что Запад хочет нас расчленить и сожрать: уж кому, как ни сынам воровской приватизации, знать силу азарта у хищника, который чует запах крови!

И власти РФ прекрасно понимают своих «старших западных партнёров» по бизнесу, потому что и сами своих младших партнёров никогда не щадили.

Не жалели в России ни вдов, ни сирот, ни стариков – своих! А чужих-то кто жалеть станет? – логично рассуждают приватизаторы…

Но сопротивление РФ западной экспансии носит, увы, чисто-рефлекторный, зоологический характер. Верхушка страны альтернативного взгляда на мир не выработала, и пытается просто скопировать Запад, «зарычать на льва по львиному», а точнее сказать – залаять на гиену голосом другой гиены.

Вполне адекватная патриотическая риторика во внешней политике сочетается у «детей ваучера» с невнятной и слабоумной повесткой обустройства, с крайней бедностью позитивной программы. Нетрудно догадаться, что страна, в которой в XXI веке пытаются задрать пенсионный возраст (нэсмотря на роботызацию – юмор, кавказский акцент) не слишком привлекательна и изнутри и снаружи.

Эта позиция власти – неспроста. Власть хочет избавиться И от внешней угрозы И от внутренней ответственности. В первом мы её безусловно поддерживаем, во втором – категорически возражаем.

Удивительно ли, что власть напугана чрезвычайно нахрапистой внешней агрессией? Нет. Любой тунеядец, ничуть не в ущерб своим тунеядским настроениям, убегает от убийцы, потому что ему только работать не хочется, а вот жить – совсем наоборот.

Хоть это и понятно – но нелогично и недостижимо. Нельзя, говорим мы, избавится от внешней угрозы при внутренней безответственности. Плоды внутренней безответственности – то самое кровотечение, за запах крови которого спешит внешний хищник, большой и маленький, от львов и грифов до бактерий и пиявок.

Для Д.А. Медведева фраза «денег нет» – кажется не приговором, а аргументом. В такой позиции нет никакой ответственности, никакого чувства долга – только добродушие барина-мецената, разговаривающего не с согражданами, а с побирушками.



Ответственность заключается в том, что производство, уровень жизни и другие социально-экономические параметры будут зафиксированы, как и их планомерный рост.

Такого, что вчера платил, а сегодня деньги кончились – быть не может у ответственного правительства. Оно на то и власть, что деньги у неё кончатся не должны: власть их сама печатает, и, что важнее, сама их обеспечивает товарным содержанием. Если она этого не в состоянии делать – то она просто безответственна.

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«Дети ваучера» воспринимают власть, увы, как зоологическое явление, как господство, доминирование, статус альфа-самца. Они упиваются этим доминированием, охотно демонстрируют его длинной яхт и лимузинов, и при покушении на него – реагируют тоже зоологически: «порвать, уничтожить, растоптать, сгноить, раз посмели…» и т.п.

Но разница между животным и человеческим миром в том, что в человеческих отношениях власть означает прежде всего диспетчерские, распорядительские, организаторские функции.

Если, например, человек руководит полеводческой бригадой – и говорит одним идти за водой, поливать овощи, другим – встать на прополку, третьим установить огородное пугало – то ведь, по сути, руководит не он, а технология. Это не доминирование, не господство – а отражение необходимых действий, которые должны сделать все ко всеобщей пользе.

Конечно, какой-то элемент доминирования тут остаётся, зоологию совсем не спишешь, где-то начальник и пыль в глаза пустит, и собой покрасуется, и чрезмерно власть явит…

Но это же всего лишь процент от общей массы организаторских функций диспетчера сложного, всем нужного процесса – в данном случае, производства овощей…

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Так вот, должен отметить: индульгенция рыночной экономики стала универсальной для начальства при избавлении своей власти от организаторских и диспетчерских функций. «Дети ваучера» думают, что можно так долго красоваться верхом на заборе – показывая Западу кукиш, а собственному населению дулю. Благо, руки-то две, на фиги в обе стороны хватает…

Эта безответственность руководства, правильно оценившего внешнюю угрозу, но не сумевшего понять внутренних потребностей страны – причина несчастливого настоящего и бесперспективного будущего народа. Ведь как должно быть?

Должны быть чёткие, расписанные по времени, средствам и ответственным лицам графики: когда, как и насколько будет расти благосостояние русского человека.

Через сколько лет он переедет из однокомнатной в двухкомнатную, и через сколько – в трёхкомнатную. Если сегодня у него нет машины – через какое время он сможет её купить?

Если сегодня ему не по карману качественный летний отдых на курорте – когда станет по карману? Число, месяц, год! Какие меры предпринимаются, чтобы вытащить вот этого, конкретного человека из безнадёги?

Если бы власть занималась становлением, организацией производства – она бы, конечно, была в курсе и динамики и мощностей, и товарных потоков, она бы могла посчитать, куда, сколько и когда сможет направить.

Но занимаясь исключительно зоологическим доминированием – власть ничего такого не знает.

Когда сенаторы говорят о 15 млн. «самозанятых» – которых они хотят обложить налогами – это означает, что в стране 15 млн. (35% трудоспособного населения) неизвестно чем занято и неизвестно как выживает. То есть им-то самим известно, а власти неизвестно. Пока нефть была дорогой – власти на них было наплевать, а теперь вот вспомнила о них, чтобы… в карманах у них пошарить!

Жизнь гражданина с лихвой наполнена только нехватками, а будущее – только неопределённостью. Сколько ждать облегчения, улучшения – непонятно. Да и будет ли оно вообще? Или наоборот – станет хуже, как все 90-е и последние несколько лет подряд?

«Вчера я грустил, что я беден – сегодня радуюсь: оказывается, я был богат»…

На что надеяться людям в такой экономике? Нефть вырастет в цене – с них сдерут за вздорожавший бензин. Нефть упадёт – с них за бензин всё равно сдерут по старому, да ещё и налогами обложат…

Сколько может продолжаться падение? И если начнётся рост – как сделать так, чтобы он был устойчивым, а не "миражом 2007-го года"?

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Власть должна понимать, что политика «нам хватает, а на остальных накласть» – при агрессии Запада обернётся у народа поведенческой моделью «спасайте себя сами».

Люди защищают две вещи:

1. Свой достаток, который уже есть.

2. План улучшения своего положения, в который верят.

Если же людей загнали на грань выживания, и молчат насчёт выхода, и молчание напоминает попытку навсегда там, на грани, бросить – то такие люди НЕ ОПОРА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ.

Нужно, чтобы человек в своей великой борьбе за жизнь видел во власти своей страны союзника себе, а не врага, и не равнодушный нейтралитет.

Понятно, что Запад хочет всех нас извести – уничтожить ему ненужных, минимизировать оплату ему полезных (рабов), вообще целиком подчинить нашу жизнь – своим целям и задачам. Не нашим, а своим.

Но это понимание хищничества Запада не даёт власти индульгенцию на любые выкрутасы под предлогом того, что "она нас защищает". Иной "защитник" так себя ведёт, что не лучше агрессора…

Развитие истории – это, кроме прочего, ещё и развитие требований к власти, требовательности и взыскательности масс, которые всё менее терпимы к зоологическому доминированию, и всё больше требуют «обосновать первенство пользой делу».

Та модель поведения правителя, которая прокатывала в средневековье – нынче уже не прокатит.

[1] «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 6:31). Это развитие и расширение заповеди Ветхого завета, в которой говорилось ТОЛЬКО о любви к ближним (а не ко всем людям – «ближнего» же можно понимать по разному): в Пятикнижии, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18).

[2] России и Нигерии в 1993 году навязали «западные советники» один и тот же текст под видом «национальных конституций»…

[3] Например, успех японских и корейских автопроизводителей стал горем и трагедией «города-призрака» Детройта, когда то «города моторов», гордости американской индустрии. Успех продавцов нефти оборачивается нищетой потребителей бензина, и наоборот…