Новости Украины и Новороссии 15 марта 2017

В ДНР снова приступили к ремонту ДФС — Киев не дает гарантий «тишины»

В 08.30 начались работы по обследованию поврежденной ЛЭП в районе кладбища н.п. Ясиноватая, получившие повреждения в результате вчерашнего обстрела из танков со стороны ВСУ.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Украинская сторона не дает гарантий безопасности и в очередной раз саботирует проведение восстановительных работ», — сказал он.

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Парасюк: «Сестру избили, отец в больнице» (+ВИДЕО 18+)

Скандально известный нардеп Рады Владимир Парасюк решил «давить на жалость» и живописует «произвол украинской полиции на редутах блокады». Он заявил, что во вчерашнем инциденте под Славянском, где произошла стычка боевиков-«блокираторов» с полицией, пострадали его близкие. «Моя сестра избита бывшим ГАИшником… У отца забрали зарегистрированное оружие и из-за применения газа был госпитализирован», — плачется Парасюк на своей странице в соцсети, отмечая также тот факт, что семеро его «побратымов» задержаны и пребывают в Славянском райотделе полиции. В качестве доказательства собственной безобидности он приложил к публикации видеозапись, на которой якобы можно «увидеть, кто начал провоцировать и затеял стычку». Читайте также: Под Краматорском со стрельбой задержали прорвавшихся боевиков-«блокираторов» (ФОТО, ВИДЕО) Однако пресс-секретарь полиции «Донецкой области» (временно оккупированная Украиной территория ДНР — прим. РВ) Наталья Шиман заявила, что полицейские уже обратились в Генпрокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку действиям Парасюка, «под руководством которого было совершено нападение на сотрудников полиции в Славянске». В свою очередь глава полиции «Донецкой области» Вячеслав Аброськин заявил, что конфликт, в результате которого пострадало семеро правоохранителей, был спровоцирован именно боевиками. «Эту ситуацию я довел до прокурора области, и прокурор области должен принять решение об открытии уголовного производства по нападению на сотрудников полиции и причинение телесных повреждений. Какое решение будет — это уже за прокурором области», — подчеркнул Аброськин. Напомним также, что вчера Владимир Парасюк на своем автомобиле сбил полицейского, что никак не вяжется с его образом законопослушного народного депутата и невинной жертвы произвола полиции. Читайте также: Парасюка «побили мусора» (+ВИДЕО) Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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Прощание с одним из основателей ДНР Владимиром Маковичем

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Жители ДНР проводили в последний путь одного из основателей республики, бывшего заместителя председателя Верховного Совета Владимира Маковича, который скончался после продолжительной болезни 12 марта 2017 года.

Собравшиеся держали в руках свечи, многие пришли с цветами. По завершении церемонии автомобиль с телом покойного направился на Щегловское кладбище, расположенное на северной окраине Донецка.

Владимир Макович – один из основателей Донецкой Народной Республики. Весной 2014 года принимал активное участие в протестных акциях против незаконного захвата власти в Киеве. Именно он 7 апреля 2014 года зачитал с трибуны сессионного зала администрации ныне бывшей «Донецкой области» Декларацию о государственном суверенитете ДНР, провозгласив создание республики. Затем вошел в состав временного правительства, впоследствии став зампредседателем президиума Верховного Совета. Скончался Макович 12 марта 2017 года после продолжительной болезни.

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В Киеве националисты развернули палатки под Сбербанком

Представители украинской партии «Национальный корпус», организованной на базе нацбатальона «Азов», установили две палатки возле центрального офиса «дочки» Сбербанка в Киеве, передает РИА Новости.

Всего у здания стоят около 100 человек. Присутствующим раздают чай. Судя по внешним признакам, учреждение не работает, отмечает корреспондент.

В то же время возле отделения «дочки» Альфа-Банка на Крещатике, который накануне атаковали украинские радикалы, спокойно. Стеклянные фасадные двери здания закрыты белой бумагой и ролетами. Сотрудница банка сообщила, что он открывается в 10.00 мск.

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«Сбербанк» на Украине ограничил работу банкоматов

Ограничения касаются как текущих счетов физических лиц, так и карточных

ПАО «Сбербанк» ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалент этой суммы в иностранной валюте через кассу банка в сутки на одного клиента.

Об этом сообщили в пресс-службе банка. В пресс-службе дочернего банка «Сбербанка России» заявили, что временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.

«В связи с неправомерными действиями третьих лиц в отношении блокировки главного офиса Сбербанка, причинение физического вреда банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам о введении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных средств с текущих счетов физических лиц в кассу банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента», — говорится в сообщении.

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Украинская полиция со стрельбой арестовала активистов блокады Донбасса под Краматорском

Украинские полицейские со стрельбой задержали колонну радикалов-«активистов», направлявшихся на подмогу «блокираторам Донбасса». Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции т.н. «Донецкой области» (оккупированной Киевом территории ДНР — ред.).

«Около 22.00 (14 марта — ред.) на пути между Константиновкой и Краматорском была задержана автоколонна с гражданами, которые до этого прорвались сквозь славянский блокпост и нанесли травмы сотрудникам полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции подчеркнули, что на требование остановиться радикалы не реагировали и пытались спровоцировать конфликт.

«С целью прекращения противоправных действий сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Украина имеет инвестиционный рейтинг, как у Сомали — эксперт

Украинцам уже три года дурят голову заявлениями, что сотрудничество с Западом и Международным валютным фондом якобы повышает рейтинги финансовой привлекательности Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, пишет ПолитНавигатор.

«Это не совсем правда, если не сказать совсем неправда. У страны, которая находится в таком состоянии, как Сомали, вряд ли может улучшится инвестиционный рейтинг. Тем более что ни в одном инвестиционном рейтинге нет такого показателя, как сотрудничество с МВФ. Есть другие показатели: состояние правоохранительной системы, инфраструктуры, квалификация рабочей силы, наличие рынка. Сотрудничество с МВФ напрямую никак не влияет на инвестпривлекательность страны. Это сказки для электората, который уже третий год дурят сотрудничеством с Западом и МВФ», — подчеркнул экономист.

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Парасюк показал как штурмовал украинскую полицию под Славянском

Националист Владимир Парасюк, которого украинская полиция обвинила в провокации потасовки «блокадников» с полицией на блокпосту возле оккупированного украинской армией Славянска на Донбассе, обнародовал свое видео стычки.

«Ответ лживому Аброськину на его смонтированное видео. Теперь можете увидеть, кто начал провоцировать и затеял стычку. В отличие от «раненых» полицейских со стороны участников блокады так и никто не доехал до больницы», — написал он.



Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Сбербанк на Украине просит Порошенко повлиять на радикалов, которые блокируют банк

Сотрудники Сбербанка на Украине призвали президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления полноценной работы банка, заблокированного радикалами, говорится в письме коллектива в адрес президента.

В письме отмечается, что Сбербанк является одним из крупнейших коммерческих банков в стране и работает «строго в рамках украинского законодательства, что подтверждают многочисленные проверки регулятора и контролирующих органов», пишет РИА Новости.

Как подчеркнул коллектив, неизвестные продолжают блокировать здание и не допускают сотрудников к рабочим местам, а клиентов – к осуществлению банковских операций. В банке призвали президента «принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников».

В банке добавили, что «неоднократно обращались в правоохранительные органы». Однако реакции в отношении нарушителей не было. По мнению коллектива, игнорирование закона влияет не только на работу Сбербанка, но и на весь банковский сектор Украины.

В понедельник радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис «дочки» Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы Сбербанка в стране.

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Украинские националисты поедут к Порошенко домой требовать заблокировать Донбасс

Активисты украинской праворадикальной структуры «Автомайдан» намерены в ближайшие выходные приехать к дому президента Украины Петра Порошенко с требованием заблокировать торговлю с Донбассом.

Об этом заявил представитель организации радикалов, пишет РИА Новости.

«В субботу и воскресенье мы инициируем акцию – едем к Петру Порошенко домой. Соберутся ячейки «Автомайдана» со всех областей Украины, которые входят в структуру объединения. Мы хотим призвать президента открыть глаза на ситуацию на Украине, донести, что торговать с врагом – это аморально в первую очередь, и поднять еще раз вопрос о наших пленных, которые в ОРЛДО (так называют на Украине территории Донецкой и Луганской Народных Республик – ред.) сидят в подвалах», – говорится в сообщении.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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США потратит $54 млн на развитие Украины

Правительства США и Украины достигли соглашения в оказании технической помощи на внедрение реформ.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства экономического развития и торговли, передает РенТВ.

Как отмечается в сообщении, средства будут направлены на «устойчивое экономическое развитие», а также на выполнение задач по «улучшению прозрачности процессов управления на Украине».

Общая сумма международной техподдержки составила более $54 млн. В целом общий объем помощи в рамках этих соглашений составит более $123 млн, уточнили в пресс-службе.

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На Украине выпустили игрушки в виде Яроша и боевиков «добробатов» (ФОТО)

В Ивано-Франковске в мастерской с говорящим названием «Теплые игрушки» презентовали коллекцию игрушек «Добровольцы», прототипами которых стали боевики так называемой украинской добровольческой армии (УДА). «Это уже четвертая коллекция “Теплых игрушек”. Она называется “Добровольцы”. Здесь есть 10 реальных персонажей, прототипов членов УДА, которые воюют на востоке страны (имеется в виду карательная операция Киева на Донбассе — прим. РВ). Образы я делал с фотографий, которые мне предоставили. Визитная карточка коллекции — “проводник Дмитрий”, прототипом которого является Дмитрий Ярош. Миниатюрную копию трудно сделать, но характерные черты в игрушках обязательно присутствуют», — утверждает их создатель Богдан Савлюк. Наиболее удачно, по его словам, получился «Сапер Покутяка», который очень похож на реального сапера. Также Савлюк хвалит фигурки, сделанные под украинского медика-«волонтера» Яну Зинкевич и «Комбата Июня». Эта сомнительная серия, как утверждает их автор, должна подтвердить «настоящую украинскую парадигму силы духа и мужества украинских воинов». Раньше кустарная мастерская выпустила три аналогичные серии: «Казаки», «Повстанцы» и «Гуцулы», утверждая, что таким образом «популяризует традиционную украинскую игрушку». Читайте также: Радикалы прорвались через блокпост на помощь участникам блокады Донбасса (+ФОТО)

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Пресс-конференция Александра Захарченко

14 марта глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко провел пресс-конференцию.

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Киев хочет взять Донбасс измором

Использовано фото:news-front.info

С конца февраля главное противостояние в Донбассе проходит даже не на боевых позициях, а в сфере жизнеобеспечения. Украинские националисты, которые на протяжении трех лет целенаправленно обостряли вооруженный конфликт, перешли к длительной осаде. В настоящее время основной упор сделан на разрушение городской инфраструктуры и создание полной блокады региона. Неонацисты рассчитывают, что ДНР и ЛНР вернутся в состав Украины, если им отключить свет, воду и газ. По их мнению, мирное население, которое в результате осады окажется в сложном положении, восстанет против руководства республик и попросится обратно под управление Киева.

Недавно в так называемом штабе блокады Донбасса прямо заявили о стремлении создать «невыносимые условия» для местных жителей. «Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того чтобы организовать там невыносимые условия для населения», – сказал координатор штаба Анатолий Виногродский. Данное заявление в очередной раз подтверждает тот факт, что действия националистов, в первую очередь, направлены на уничтожение мирного населения, следовательно, их следует расценивать как самый настоящий геноцид.

Насколько подобные действия соответствуют международным нормам и европейским ценностям, к которым в свое время апеллировали активисты евромайдана, говорит недавнее заявление руководителя Международного Комитета Красного Креста. Президент МККК Питер Маурер выразил обеспокоенность, что в Донбассе для сотен тысяч людей ограничен доступ к воде, продуктам и электроэнергии. Он считает необходимым создание зон безопасности с целью защиты объектов инфраструктуры, а также упрощение процедуры пересечения линии соприкосновения гражданскими лицами. Кроме того, П. Маурер обратил внимание на большое число пропавших без вести в Донбассе, которое может достигать двух тысяч человек.

Даже в процессе поиска пропавших украинская сторона целенаправленно создает препятствия. Так, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что Киев не дает точных ответов на предложенный республикой и подтвержденный МККК новый вариант плана мероприятий по поисковым работам. «Проект «дорожной карты» мы представили МККК, если я не ошибаюсь, еще полтора года назад в Минске. Она была обширная и представлена каждой из сторон для внесения правок, своего видения. Мы эту карту полностью отработали, внесли правки, с чем согласились в МККК. По сути это был новый вариант, но украинская сторона не дала своего согласия, но и не отклонила ее», – отметила она. Несмотря на противодействие Киева, за год донецкой стороной было найдено около 120 человек, которые ранее числились в списках без вести пропавших.

Организация Объединенных Наций также обращает внимание на необходимость демилитаризации районов с инфраструктурой, в противном случае Донбассу грозит химическая катастрофа. «Большое количество химических и промышленных объектов расположено в районах, где идут бои. Боевые действия ведутся в городах, недалеко от промышленных центров, где расположены фабрики, опасность нанесения ударов по которым возрастает. Последствия этого для всех, кто живет неподалеку, будут очень тяжелыми», – считает специальный докладчик ООН Баскут Тункак. В международной организации напомнили, что не так давно было обстреляно здание, в котором находилось большое количество токсичного газа хлорина. Если контейнеры были бы повреждены, то это привело бы к гибели людей в пределах 200 м.

По-прежнему остается напряженной обстановка в районе Донецкой фильтровальной станции. Киевские силовики продолжают обстреливать прилегающую территорию и саботируют процесс восстановления объекта. 11 марта ВСУ открыли огонь по поселку Крутая Балка, в результате чего были повреждены линии электропередач, питающие ДФС. Когда началась эвакуация персонала, каратели обстреляли из стрелкового оружия автомобили с рабочими. По поврежденным ЛЭП электричество ранее поступало еще и в Авдеевку, поэтому от действий карателей страдает также население, проживающее на подконтрольной Киеву территории. Вот уже несколько дней жилые кварталы и местный коксохимзавод стоят без света.

ДФС вновь прекратила работу из-за обстрелов ВСУ

Исполняющий обязанности главы администрации Ясиноватой Олег Моргун обратил внимание на то, что обстрел объектов ДФС со стороны ВСУ грозит экологической катастрофой. «В случае попадания боеприпасов в хранилище, где находится хлор, это приведет к экологическому бедствию. Последствия будут большими и серьезными. Причем облако хлора может пойти и на территорию, подконтрольную украинской стороне. Но они об этом не думают и продолжают обстрелы станции. Что касается Ясиноватой, то нами было принято решение запитаться от Верхнекальмиусской станции, и мы не зависим от работы ДФС. Город обеспечен водой полностью», – сообщил он.

Тем не менее украинские подразделения продолжают вести огонь по городской инфраструктуре. За два дня, 11-12 марта, были повреждены объекты по всей территории ДНР. Один из снарядов прилетел в хозяйственный двор шахты им. Засядько в Донецке, разбит фасад одного из административных зданий. В Коминтерново местные жители остались без газоснабжения, потому что был поврежден газопровод. Прямым попаданием разрушено два частных дома в окрестностях Ясиноватой и еще один под Горловкой.

Одновременно с уничтожением жизненно важных объектов неонацисты продолжают ужесточать экономическую блокаду. Как отмечает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, на последней встрече «нормандской четверки» Украина поддержала ее отмену, но до сих пор ничего не сделано в этом направлении. Блокада продолжается, несмотря на то, что негативные последствия наблюдаются для экономики как Донбасса, так и всей Украины. Данный процесс грозит прекращением теплоснабжения, отсутствием электроэнергии, остановкой промышленных предприятий и, как следствие, увольнением сотен тысяч работников.

Одна остановка Енакиевского металлургического завода грозит вымиранием целого города. «В результате блокады железнодорожных путей на предприятие почти месяц не поступает сырье, – рассказал в эксклюзивном комментарии журналисту «Ритма Евразии» и.о. главы администрации Енакиево Дмитрий Лысенко. – В настоящее время завод находится в режиме консервации, проводится инвентаризация. Около 10 тысяч человек переведены на неполную ставку. Для бесперебойной работы заводу в общей сложности требуется около миллиона тонн сырья ежемесячно. В связи с тем, что предприятие является градообразующим, прекращение его работы грозит исчезновением целого города». Также он отметил, что за время боевых действий данная остановка является третьей по счету. Если раньше они происходили главным образом из-за обстрелов, то теперь – из-за блокады.

Остановка ЕМЗ грозит вымиранием целого города

Киев прекрасно знает о катастрофических последствиях блокады Донбасса для украинской экономики. По данным Нацбанка, потери могут составить около 2 млрд. долларов, тем не менее обуздать украинских националистов не удается до сих пор. Вероятнее всего, это объясняется тем, что неонацисты напрямую подчиняются определенным политическим кругам в США, которые заинтересованы в поглощении украинского энергетического рынка американским капиталом. В ходе недавней встречи с премьер-министром В. Гройсманом руководители металлургических предприятий заявили, что если невозможно получать донбасский уголь, то необходимо закупать либо российский, либо американский.

В свою очередь, радикалы не ограничиваются Донбассом и регулярно препятствуют поставкам продукции из РФ на Украину. Поэтому не будет ничего удивительного, если вслед за блокадой в украинские порты прибудут баржи с американским углем.

Станислав Медведев

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Заявки на получение паспорта ДНР подали почти 1,2 млн жителей Республики (ВИДЕО)

Более половины жителей ДНР подали прошение на получение республиканского паспорта. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Глава ДНР Александр Захарченко. «У нас почти 2,5 млн населения, около 1 млн 200 тысяч уже подали заявки на получение паспорта ДНР», — сказал Захарченко. Он отметил, что в связи с большим наплывом желающих интенсивность выдачи документов выросла в четыре раза. В будущем планируется увеличить и число отделений. «Это требует определенного персонала, который имеет навыки. С этим проблема. Однако министерство внутренних дел пообещало исправить ситуацию в течение трех месяцев», — добавил Глава Республики. Читайте также: СРОЧНО: Джигурду лишили гражданства ДНР (+ВИДЕО) Напомним, что выдача паспортов образца Донецкой Народной Республики началась в стране 16 марта 2016 года. Первые документы гражданина Республики вручил лично Глава ДНР Александр Захарченко. Вначале новые документы получали жители, которые на тот момент достигли 16, 25 и 45 лет, а также утерявшие по различным причинам украинский паспорт. Массовая выдача документов началась в середине лета.

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