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Недоверие Путину и отставка правительства – требования стачки дальнобойщиков [РОЙ ТВ]

19:18. 15 марта 2017 Просмотров - 147 4 коммент. Опубликовал:

rot

Поддержат ли фермеры политические требования дальнобойщиков? Репортаж Максима и Петра Калашниковых о том, как дальнобойщики (А.Бажутин) и «вежливые фермеры» (А.Волченко) планируют начать акцию протеста. Либо ликвидируете «Платон» и защищаете крестьян от произвола начальства, либо – прекращение перевозок потребительских товаров фурами. Что говорили в «Росбалте»? Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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4 коммент.»

  • 11757 4761
    Ursus 15 марта 2017 в 21:05 Ссылка Пометить
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    Если в стачке участвуют менее половины от общего количества водителей, то она приведет только к переделу рынка и потере бастующими своей доли перевозок. Это не выход.

    Должны быть какие-то другие варианты. Нужно объединять усилия с фермерами, учителями, врачами, другими низкооплачиваемыми гражданами (в РФ это почти все кроме чиновников и силовиков). Эффект 100-й обезьянки должен сработать.

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  • 1084 643
    ратник 15 марта 2017 в 21:08 Ссылка Пометить
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    Ну-ну! Открытое противостояние?
    Мне самому интересно, что из этого получится. Хотя, результат предсказуем. В соответствии с “пейсатой методичкой”, всех самых активных – подкупят, запугают, побьют или убьют. И на этом всё закончится.

    зы: против лома нет приема, если нет другого лома :-)

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    • 3904 3128
      СВАРОЖИЧ ратник 15 марта 2017 в 21:20 Ссылка Пометить
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      Господин Кольт уравнял их шансы. Что бы ударить ломом нужно двадцать секунд, а нажать на курок шесть.
      Протест размажут это без вариантов. Но это первая ласточка! И она говорит что скоро будет весна.

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