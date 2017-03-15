Недоверие Путину и отставка правительства – требования стачки дальнобойщиков [РОЙ ТВ]

... при разговоре, говорят: "Ну, все, Путин свет дал, собираемся к вам... выразить Яценюку вотум недоверия и отправить его правительство в отставку: на первый год... и повторять байки о «агентов Путина», которые «раскачивают лодку».«Процентов на...