Навальному с Медведевым, либо в ЗАГС, либо к прокурору… [2017, Нейромир-ТВ]
19:35. 15 марта 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: SvetUra
Юридические последствия фильма "Он вам не Димон". Невероятное вполне может стать вероятным или немного конспирологии в кремленологии. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Идти на митинг, с анальной гнидой не хочу… до тошноты, до рвоты не хочу. Может Стариков или Кургинян проявятся… ну, на худой конец дядюшка Зю или жирик подсуетятся… Было бы не плохо.